Apple pregătește lansarea de roboți, dispozitive smart-home și o refacere completă a asistentului virtual Siri pentru relansarea strategiei AI

Apple pregătește o revenire majoră în domeniul inteligenței artificiale prin lansarea unei game extinse de dispozitive, care vor include roboți, o versiune avansată a asistentului Siri, o boxă inteligentă cu ecran și camere de securitate pentru locuință, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Piesa centrală a strategiei este un robot de masă programat pentru lansare în 2027.

Acesta va funcționa ca un companion virtual, capabil să interacționeze cu utilizatorii pe parcursul întregii zile. Dispozitivul, asemănător unui iPad montat pe un braț motorizat, va putea urmări persoanele în încăpere, va efectua apeluri FaceTime cu urmărire automată a participanților și va integra o nouă versiune a lui Siri, proiectată să participe la conversații și să ofere sugestii contextuale. Interfața, denumită „Bubbles”, îi va conferi un aspect animat și prietenos.

În paralel, Apple pregătește pentru anul viitor o boxă inteligentă cu ecran, parte a unei extinderi în segmentul dispozitivelor smart-home accesibile.

Aceasta, cunoscută sub numele de cod J490, va fi o variantă simplificată a robotului, fără braț motorizat și fără Siri conversațional la început. Va oferi însă funcții precum controlul locuinței, redare de muzică, luare de notițe, navigare web și apeluri video. Atât robotul, cât și boxa vor rula pe un nou sistem de operare numit Charismatic, conceput pentru utilizare multiuser, cu recunoaștere facială și interfață bazată pe widget-uri și control vocal.

Apple va pătrunde și pe piața sistemelor de securitate pentru locuințe.

Compania dezvoltă camere inteligente, printre care un model cu nume de cod J450, alimentat cu baterie, ce poate funcționa între câteva luni și un an cu o singură încărcare. Acesta va include recunoaștere facială și senzori infraroșu pentru identificarea persoanelor dintr-o încăpere, facilitând automatizarea unor funcții precum stingerea luminilor sau redarea muzicii preferate. Au fost testate și sonerii inteligente capabile să deblocheze ușa prin recunoaștere facială.

Planurile vin pe fondul încercării Apple de a-și recâștiga reputația de inovator, după ce ultimele proiecte majore, precum casca Vision Pro, nu au atins așteptările de vânzări, iar designul principalelor produse a rămas în mare parte neschimbat. Tim Cook, CEO-ul companiei, le-a transmis angajaților în cadrul unei întâlniri interne: „Linia de produse – despre care nu pot vorbi – este uimitoare, oameni buni. Unele le veți vedea curând, altele mai târziu. Dar este foarte mult de văzut.”

Pe partea software, Apple lucrează la o refacere completă a lui Siri, sub numele de cod Linwood, bazată pe modele lingvistice de mari dimensiuni. Aceasta ar putea fi lansată în primăvara anului viitor, oferind funcții îmbunătățite și capacitatea de a utiliza date personale pentru a răspunde cererilor utilizatorilor.

Există și un proiect alternativ, Glenwood, care ar putea folosi tehnologii externe, cum ar fi modelul Claude dezvoltat de Anthropic. Craig Federighi, vicepreședinte senior responsabil de inginerie software, a declarat intern: „Munca depusă pentru această refacere completă a lui Siri ne-a oferit rezultatele de care aveam nevoie. Suntem într-o poziție să livrăm un upgrade mult mai mare decât am prevăzut.”

Dezvoltarea acestor produse face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Apple urmărește să-și diversifice sursele de venit, după renunțarea la unele proiecte precum mașina autonomă, și să concureze mai agresiv cu rivali precum Samsung, Meta, Amazon și Google în segmente de piață emergente precum automatizarea locuinței și interacțiunea AI avansată.