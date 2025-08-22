Apple majorează prețurile din App Store în România în urma creșterii TVA / Sunt afectate și achizițiile în interiorul aplicațiilor

Apple a informat dezvoltatorii de aplicații că va majora prețurile în App Store pentru mai multe țări, inclusiv în România, începând cu 23 august 2025, transmite 9to5Mac.com.

Această decizie vine ca răspuns la ajustările fiscale recente din țară, în special la creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%. În plus, cota redusă de TVA pentru publicații (ziare, reviste, cărți și cărți audio) a crescut de la 5% la 11%, ceea ce va afecta prețul aplicațiilor din această categorie.

Majorarea va impacta atât aplicațiile, cât și achizițiile integrate în aplicații, cum ar fi abonamentele și articolele virtuale. Spre exemplu, o aplicație care costa anterior 10 lei va avea un preț mai mare, reflectând noul TVA de 21%.

Creșterile de prețuri sunt generate de faptul că Apple, similar altor companii internaționale, trebuie să se alinieze la reglementările fiscale locale. Deși unii dezvoltatori pot alege să compenseze costul suplimentar din marja lor, mulți vor transfera această majorare direct către consumatori.

Astfel, utilizatorii români vor resimți direct impactul noilor măsuri fiscale prin costuri mai mari pentru conținutul digital.

Prețurile vor crește de asemenea în Brazilia, Estonia, Canada, Filipine și Vietnam.