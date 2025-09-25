Google pregătește fuziunea dintre Android și ChromeOS pentru PC-uri / Cristiano Amon (Qualcomm): „Am văzut-o, este incredibilă”

Google continuă să ofere indicii despre proiectul de a unifica Android și ChromeOS într-o platformă comună pentru PC-uri, iar Qualcomm se numără printre primii parteneri implicați. Cristiano Amon, CEO-ul companiei, a declarat că a văzut deja o versiune a noii platforme și a descris experiența drept una impresionantă, relatează TheVerge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarațiile au fost făcute în cadrul Snapdragon Summit, unde Amon a urcat pe scenă alături de Rick Osterloh, șeful diviziei de platforme și dispozitive de la Google. Evenimentul a precedat prezentarea oficială a noului chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, însă discuția a adus în prim-plan colaborarea dintre cele două companii pentru viitorul PC-urilor.

Rick Osterloh a confirmat că Google și Qualcomm lucrează la o fundație tehnică comună care va aduce împreună experiența de pe smartphone-uri și cea de pe PC-uri. „În trecut, am avut întotdeauna sisteme foarte diferite între ceea ce construim pe PC-uri și ceea ce dezvoltăm pe smartphone-uri, iar acum am pornit pe un proiect de a le combina”, a spus Osterloh. „Construim împreună o fundație tehnică comună pentru produsele noastre pe PC-uri și sisteme desktop.”

Potrivit acestuia, planurile includ integrarea completă a ecosistemului Android, începând cu Gemini și întregul pachet de soluții AI, până la aplicațiile și comunitatea globală de dezvoltatori. „Cred că aceasta este o altă modalitate prin care Android va putea să-i deservească pe toți, în fiecare categorie de computere”, a adăugat Osterloh.

Reacția CEO-ului Qualcomm a venit imediat. „Am văzut-o, este incredibilă”, a spus entuziasmat Cristiano Amon. „Oferă viziunea convergenței dintre mobil și PC. Abia aștept să am unul.”

Parteneriatul dintre Google și Qualcomm este considerat esențial pentru a aduce această strategie la realitate, având în vedere rolul central al procesoarelor Snapdragon în dispozitivele mobile și, tot mai mult, în PC-uri.

Proiectul nu este însă complet nou. În iulie 2025, Sameer Samat, șeful diviziei Android, confirma deja că Google lucrează la unificarea Android și ChromeOS într-o singură platformă, după ce anul trecut compania a început să construiască ChromeOS pe anumite componente din Android.

Fuziunea promite să aducă beneficii atât pentru utilizatori, cât și pentru dezvoltatori. Pe de o parte, utilizatorii vor avea acces la un ecosistem unificat, cu aplicații și funcționalități familiare de pe smartphone direct pe PC-uri. Pe de altă parte, dezvoltatorii vor putea crea și adapta mai ușor aplicații pentru o platformă comună, ceea ce ar putea accelera extinderea ecosistemului Android dincolo de telefoane și tablete.

Deși nu există încă o dată oficială pentru lansarea noii platforme, Google și Qualcomm dau semne clare că proiectul avansează rapid. Declarațiile făcute la Snapdragon Summit confirmă viziunea comună a celor două companii de a redefini modul în care Android și ecosistemul său vor funcționa pe PC-uri, consolidând ideea de convergență dintre mobil și desktop.