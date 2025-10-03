Instagram testează un nou format, cu secțiunea Reels ca pagină principală

Instagram testează o schimbare majoră a aplicației în India, unde o parte dintre utilizatori pot accesa platforma direct în secțiunea Reels. Experimentul presupune ca Reels și mesajele directe (DMs) să fie primele două taburi din aplicație, înlocuind structura clasică în care pagina principală prezenta un flux mixt de fotografii și videoclipuri, scrie TheVerge.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a confirmat testul într-o postare și a explicat de ce compania explorează această direcție. „Reels și DMs au fost un factor cheie de creștere pentru Instagram în ultimii ani, motiv pentru care testăm această schimbare”, a precizat Mosseri.

Noul mod de afișare propune o interfață parțial familiară, dar cu modificări importante.

La început, utilizatorii vor vedea în partea de sus lista orizontală de Stories, la fel ca până acum. Însă, imediat ce încep să deruleze, fluxul va fi înlocuit cu un format inspirat de tabul actual Reels, unde întregul ecran este ocupat de conținut video. Potrivit lui Mosseri, fotografiile publicate de conturile urmărite nu dispar, dar modul în care acestea vor fi integrate nu a fost detaliat.

Această direcție vine după ce Meta a lansat aplicația Instagram pentru iPad, unde tabul principal deschide direct Reels. În momentul lansării, compania a explicat că experiența a fost gândită „pentru a reflecta modul în care oamenii folosesc ecranele mai mari astăzi – pentru divertisment pasiv”. Testul desfășurat acum în India sugerează că Meta ia în calcul să extindă această abordare și în aplicația mobilă clasică.

Experimentul marchează o posibilă repoziționare a aplicației, prin care Instagram ar putea pune și mai mult accent pe formatul video scurt. Reels a fost introdus în 2020 ca răspuns la popularitatea TikTok și a devenit treptat unul dintre pilonii centrali ai rețelei. În ultimii ani, compania a investit constant în promovarea acestui tip de conținut, cu scopul de a atrage utilizatori și de a crește timpul petrecut pe platformă.

Pentru utilizatorii implicați în test, schimbarea ar putea aduce o experiență de navigare diferită, mai apropiată de consumul continuu de conținut video. Totuși, nu este clar dacă această modificare va fi aplicată la nivel global sau dacă va rămâne doar un experiment limitat. Mosseri a subliniat că testul este doar o explorare, fără a confirma o decizie finală.

Prin această inițiativă, Instagram continuă să experimenteze cu formatele de afișare și cu modul în care își structurează aplicația, urmărind să răspundă tendințelor actuale de consum. Rezultatele testului din India ar putea oferi indicii importante despre felul în care utilizatorii reacționează la o experiență centrată pe Reels și dacă acest tip de prezentare ar putea deveni noul standard al platformei.