Meta Platforms va închide în aprilie 2026 site-ul independent Messenger.com, eliminând ultima modalitate de a folosi serviciul de mesagerie fără a intra direct în rețeaua socială Facebook, relatează TechCrunch.

După această dată, accesul la chat va fi posibil doar prin aplicația mobilă sau prin interfața integrată în Facebook.

Decizia afectează în special utilizatorii care și-au dezactivat contul de Facebook, dar au continuat să comunice prin Messenger în browser. Pentru aceștia, dispariția versiunii web independente înseamnă pierderea separării dintre platforma de mesagerie și rețeaua socială, o opțiune apreciată de cei care doreau să evite fluxul principal de conținut.

Compania a precizat că istoricul conversațiilor nu va fi șters. Mesajele vor rămâne disponibile prin metodele existente de securizare, inclusiv prin codul PIN de rezervă setat anterior pentru recuperarea datelor. În cazul în care acesta a fost pierdut, utilizatorii îl pot reseta prin procedura oficială de recuperare a contului.

Messenger a fost lansat inițial ca o extensie a chat-ului din Facebook, dar ulterior a fost promovat drept aplicație autonomă, cu identitate și funcționalități proprii. Strategia s-a modificat treptat după ce Meta a cumpărat WhatsApp în 2014, serviciu care a devenit între timp principala platformă de mesagerie a companiei la nivel global.

Închiderea domeniului messenger.com face parte dintr-un proces mai amplu de consolidare a produselor și de reducere a fragmentării între diferitele interfețe ale serviciului. Semnele acestei direcții au apărut deja în ultimii ani, inclusiv renunțarea la aplicația dedicată pentru Windows și redirecționarea automată a utilizatorilor către pagina facebook.com/messages atunci când încercau să acceseze varianta web independentă.

Schimbarea a fost observată inițial de cercetătorul independent Alessandro Paluzzi, cunoscut pentru identificarea timpurie a funcțiilor aflate în testare în aplicațiile Meta. Ulterior, compania a confirmat oficial decizia și a început să notifice utilizatorii cu privire la modificările care urmează.

Prin această mutare, Meta reduce numărul de puncte de acces separate pentru Messenger și își concentrează ecosistemul de comunicare în jurul aplicațiilor principale, într-un context în care competiția pe piața serviciilor de mesagerie rămâne dominată de platforme mobile.