Un antreprenor originar din Bacău a creat o aplicație inovatoare, care le permite românilor și străinilor să se conecteze în timp real, fie pentru colaborări profesionale, fie pentru socializare.

Minglr.eu, lansată de Călin Spiridon, specialist în marketing cu peste 10 ani de experiență și absolvent al Oxford College of Marketing, funcționează pe baza geolocației și oferă utilizatorilor oportunitatea de a descoperi persoane din proximitatea lor în orice context: de la cafenele și aeroporturi, la conferințe și evenimente sociale.

Aplicația, non-dating, a fost gândită pentru a transforma proximitatea fizică într-o șansă reală de conexiune. În primele luni de utilizare, 60% dintre utilizatori au folosit Minglr pentru colaborări profesionale și oportunități de business, iar 40% pentru socializare, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

„Totul a pornit de la observația că, deși suntem înconjurați de oameni, vorbim tot mai puțin între noi. Pentru majoritatea tinerilor, comunicarea digitală este mai confortabilă decât cea față în față. Minglr devine astfel un ‘ice breaker’ digital pentru a începe rapid o conversație, fie în scop profesional, fie personal”, explică Spiridon.

Cum funcționează Minglr

Aplicația afișează, în funcție de interese și profil, persoanele aflate în proximitatea utilizatorului. Mesajele pot fi trimise direct, fără sistem de matching sau pași intermediari. Spre exemplu, în aeroport, un antreprenor poate descoperi specialiști în AI, marketing digital sau proprietari de afaceri și poate iniția o conversație rapidă, care să ducă la colaborări reale. Profilul fiecărui utilizator este construit în jurul intereselor, profesiei și tipului de conexiuni căutate.

Pentru siguranță, Minglr folosește un sistem AI furnizat de Amazon pentru a preveni distribuirea de conținut indecent sau ilegal.

Aplicația a fost dezvoltată timp de doi ani și jumătate de Călin Spiridon împreună cu co-fondatorii Oana Voinea, Eduard Frățilă, Alexandra Zipiș, Ana-Maria Bîrligea și Andrei Olingheru. Lansarea a fost realizată printr-un model de tip share equity, cu o valoare a aportului în natură estimată la 295.000 de euro.

Minglr este disponibilă pe Android și iOS și a atras utilizatori atât din România, cât și din țări precum Portugalia, Danemarca și Olanda, majoritatea fiind bărbați (60%) și turiști străini (20%).

Funcționalitatea CodeLink și planuri de extindere

Un element distinctiv este Minglr CodeLink, care permite crearea de comunități dedicate la evenimente sau în cadrul companiilor, accesibile pe bază de cod. Sistemul afișează până la 200 de persoane ordonate de la cea mai apropiată la cea mai îndepărtată, fără a dezvălui locația exactă.

Pe termen scurt, echipa Minglr intenționează să integreze funcționalități AI pentru sugestii inteligente de conexiuni și să extindă aplicația internațional, în special în marile orașe europene. Modelul de monetizare va include abonamente și opțiuni de promovare pentru firme și organizatori de evenimente.

Despre fondator

Călin Spiridon are experiență în companii precum Orange România, Altex, Henkel, Elefant.ro și One United Properties. Din 2022 este Managing Partner la TPC Concept, firmă de consultanță strategică, și fondator & CEO al Minglr, pe care intenționează să-l dezvolte la nivel internațional.