Motivul pentru care cofondatorul WeTransfer a părăsit compania / Nalden: Celor din actuala companie „nu prea le pasă de oameni”

Antreprenorul olandez Nalden, cofondator al platformei gratuite de partajare de fișiere WeTransfer critică noua direcție a companiei. Olandezul spune că este nemulțumit de schimbările făcute după ce WeTransfer a fost cumpărată anul trecut de italienii de la Bending Spoons, relatează TechCrunch, conform G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

După achiziție, WeTransfer, care are acum peste 70 de milioane de utilizatori activi lunar, a făcut modificări neclare în modul de funcționare al linkurilor de transfer și a concediat 75% din personal. Anul acesta, compania a stârnit controverse și din cauza folosirii conținutului utilizatorilor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, fiind nevoită ulterior să dea înapoi asupra unor schimbări din termeni.

„Celor de la Bending Spoons nu prea le pasă de oameni. Chiar dacă înțeleg că aceasta este strategia lor de private equity, observ că, de când am plecat (de la WeTransfer, n.r.) în 2019, au fost multe actualizări care, din punctul meu de vedere, au omorât produsul”, a Nalden, cofondator al WeTransfer.

Alternativă gândită de Nalden

La scurt timp, spune Nalden, creatorii din diverse domenii au început să îl contacteze pentru a-și exprima frustrarea față de WeTransfer. Atunci și-a dat seama că vrea să construiască o alternativă care să recupereze spiritul original al serviciului, bazat pe simplitate. Acea alternativă se numește Boomerang, iar utilizatorii pot transfera fișiere fără să se autentifice.

„De ce companiile tech complică mereu lucrurile? M-am luptat mereu cu asta și am vrut pur și simplu să ofer un alt instrument, complet concentrat pe experiența utilizatorului și pe ușurința în folosire. Este vorba despre simplitatea de a trimite ceva rapid, ceea ce îți economisește timp. Nu trebuie să te înscrii, nu trebuie să confirmi prin email”, a spus Nalden pentru TechCrunch despre serviciu.

Pentru utilizatorii ocazionali, experiența fără autentificare ar trebui să fie suficientă, deși are limite: 1 GB spațiu total și o limită de 1 GB per fișier, cu expirare după șapte zile. Crearea unui cont gratuit crește limitele la 3 GB spațiu total și fișiere de până la 3 GB. Utilizatorii primesc și istoricul uploadurilor, posibilitatea de a adăuga sau șterge fișiere oricând și emoji personalizate pentru paginile de partajare.

Pentru cei care vor mai mult, există un abonament de 6,99 euro pe lună, care oferă 200 GB per folder și 500 GB spațiu total, cu o limită de 5 GB per fișier, plus coperți personalizate pentru foldere, protecție cu parolă, expirarea fișierelor până la 90 de zile și invitații nelimitate de utilizatori per folder.

Nalden: Boomerang nu va colecta date inutile

Nalden spune că nu va introduce reclame și nu va colecta date inutile despre utilizatori. Consideră că publicitatea adaugă complexitate și, cu Boomerang, vrea să strângă cât mai puține informații posibil.

„Vreau doar să ofer un instrument care funcționează pentru utilizatori. E ca și cum ai cumpăra un ciocan. Probabil nu vrei un ciocan sofisticat, ci unul care pur și simplu își face treaba”, a explicat el.

Interfața Boomerang este intenționat foarte simplă, lucru pe care Nalden îl vede ca pe o schimbare binevenită față de designul creat pentru a impresiona investitorii. În timp ce multe companii adaugă tot mai multe funcții bazate pe AI, Nalden spune că folosește inteligența artificială pentru a construi produsul, dar nu o va integra în funcțiile vizibile pentru utilizatori.

Boomerang este disponibil pe web, iar o aplicație dedicată pentru Mac urmează să fie lansată în curând.