Samsung intenționează să introducă Google Photos pe televizoarele sale din 2026

De ani de zile, pentru a se bucura de fotografiile sau videoclipurile lor pe ecranul mare, utilizatorii Google Photos trebuiau fie să-și transfere fotografiile pe televizoarele Android, fie să descarce aplicația pentru a o utiliza. TechCrunch relatează că aplicația va avea în sfârșit o versiune pentru televizoarele Samsung începând din 2026.

Compania a declarat că versiunea inițială a integrării Google Photos va afișa fotografii și videoclipuri selectate prin intermediul funcției Memories, care va fi exclusivă pentru Samsung timp de șase luni. Compania a declarat că utilizatorii vor trebui să se conecteze la conturile lor Google pentru ca fotografiile și videoclipurile să apară pe televizoarele sale.

Samsung a mai declarat că intenționează să adauge suport pentru funcții bazate pe inteligență artificială, cum ar fi șabloanele bazate pe Nano Banana, generarea și editarea imaginilor și funcția Remix, care vă permite să convertiți o fotografie existentă într-un stil diferit.

„Google Photos este un loc în care oamenii își pot stoca fotografiile și videoclipurile, ajutându-i să le organizeze și să le dea viață amintirilor. Suntem încântați să aducem Google Photos pe televizoarele Samsung, ajutând oamenii să se bucure de fotografiile lor preferate pe un ecran mai mare și să se reconecteze cu amintirile lor în moduri noi”, a declarat Shimrit Ben-Yair, vicepreședinte Google Photos și Google One, într-un comunicat.