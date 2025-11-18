Plata electronică a biletelor și abonamentelor pentru transportul în comun poate fi utilizată din nou în 24 de orașe din România, după ce 24pay a repus în funcțiune toate serviciile din aplicație, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Compania a anunțat că procesul de reactivare s-a încheiat, iar opțiunea de achitare a călătoriilor este din nou accesibilă în toate localitățile în care era disponibilă anterior.

Potrivit companiei, reluarea serviciilor a venit după finalizarea unor actualizări tehnice necesare pentru alinierea la noile cerințe legislative privind plățile electronice. Utilizatorii au primit notificări în aplicație, iar operatorii de transport parteneri au fost informați pentru coordonarea reluării funcționalităților. Echipa 24pay a menținut un suport operațional continuu pe parcursul implementării modificărilor.

Aplicația 24pay, una dintre cele mai utilizate soluții digitale pentru transport din România, integrează opțiuni de plată pentru o gamă variată de servicii: bilete de tren și avion, parcări, taxe auto, plata facturilor, reîncărcarea cartelelor și achiziția de polițe ori servicii diverse. Sunt incluse și opțiuni de donații și programări la anumite furnizări de servicii.

Plata pentru transportul public este disponibilă în următoarele orașe: Arad, Timișoara, Brașov, Iași, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Cluj-Napoca, București, Piatra Neamț, Roman, Târgu Jiu, Reșița, Ploiești, Baia Mare, Constanța, Botoșani, Sfântu Gheorghe, Oradea, Galați, Miercurea Ciuc, Bacău, Slatina, Suceava și Vaslui.

Aplicația poate fi descărcată gratuit pe Android și iOS, iar pentru utilizare este necesară introducerea unui card Visa sau Mastercard.