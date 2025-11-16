dark
Spotify implementează defalcarea planului Premium pentru cinci piețe internaționale / India și Africa de Sud, printre beneficiarele noilor planuri

Daniel Simion
16 noiembrie 2025
spotify-logo
Sursa foto: Spotify
Spotify își reînnoiește oferta premium și introduce noi niveluri numite Premium Lite, Premium Standard și Premium Platinum în cinci piețe, inclusiv India, Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Africa de Sud. Spre exemplu, în India erau planuri Premium Standard, Duo (două persoane) și Family (șase persoane), potrivit TechCrunch. Acum, noile planuri vor oferi funcții ca ascultare fără reclame, descărcări offline și audio Lossless.

Planul Platinum oferă și acces la un DJ cu AI

În India, abonamentul Premium Lite, la prețul de 139 rupii pe lună (1,57 dolari), va oferi ascultare fără reclame și calitate audio de 160 kbps. Abonamentul Premium Standard, la prețul de 199 rupii pe lună (2,25 dolari), oferă suport offline și calitate audio de 320 kbps. Cel mai scump plan Premium Platinum, la 299 rupii (3,37 dolari) pe lună, va oferi utilizatorilor acces la nivelul Lossless recent lansat, împreună cu alte două locuri care pot partaja contul.

Spotify introduce streaming audio „lossless” pentru abonații premium

Planul Platinum oferă utilizatorilor și acces la funcția AI DJ a Spotify, care oferă comentarii în timp ce redă melodii și vă permite să faceți solicitări. De asemenea, oferă acces la instrumentul de creare a listelor de redare bazat pe AI al platformei audio.

Planul „super premium” va fi extins la nivel global

În septembrie, Spotify a anunțat integrarea cu software-ul AI, cum ar fi rekordbox, Serato și djay, pentru a importa bibliotecile utilizatorilor pentru a crea seturi și mixuri. Nivelul Platinum va permite utilizatorilor să acceseze și această integrare.

Spotify extinde funcția AI DJ cu opțiunea de cereri prin text

De remarcat este faptul că aceste funcții există de ceva timp pe alte piețe, cum ar fi America de Nord și Europa. Dar cele cinci țări în care Spotify lansează aceste noi niveluri premium au acces la unele dintre aceste funcții pentru prima dată.

Mai multe rapoarte din ultimii ani au sugerat că compania va introduce un plan „super premium” cu acces la nivelul lossless. Deși în acest moment acest plan există doar pentru anumite piețe, compania ar putea să îl extindă la nivel global la toate piețele, plasând lossless în nivelul cel mai înalt. În acest moment, toți utilizatorii Premium din peste 50 de țări pot asculta melodii la o calitate FLAC de 24 biți/44,1 kHz.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

