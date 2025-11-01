Mihaela Dincă, cofondatoare a Brewtifi, a prezentat, într-un interviu pentru TechRider, viziunea din spatele aplicației, un proiect 100% românesc, născut din pasiunea a patru cofondatori cu background-uri total diferite. Aceștia au constatatat că nu exista o aplicație dedicată cafelei de specialitate pe piață, așa cum există unele pentru vinuri, de exemplu.

Inițial, ideea a pornit dintr-un „hobby business” de a oferi cafea bună la evenimente corporate și s-a dezvoltat treptat.

Brewtifi își propune să devină inclusiv o rețea socială pentru pasionații de cafea. Aplicația oferă posibilitatea de a descoperi numeroase soiuri de cafea de la prăjitorii din întreaga lume, rețete, evenimente și include un asistent AI integrat, numit Brewie, care poate oferi inclusiv rețete.

Investiția inițială a fost asigurată din fonduri proprii, o provocare majoră fiind faptul că nu toată lumea înțelege cât de mare este această pasiune pentru cafeaua de specialitate și potențialul ei, având în vedere că 30 de milioane de oameni din Europa consumă activ cafea bună.

Obiectivul este scalarea rapidă la nivel european. Modelul de business se bazează pe promovare și marketing pentru jucătorii din piață și, ulterior, pe un cont premium pentru utilizatori și un serviciu de „coffee intelligence” bazat pe datele colectate. La o lună de la lansare, aplicația avea deja aproape 2.000 de descărcări, cu peste 1.000 de conturi active.

Redăm interviul integral acordat de Mihaela Dincă pentru TechRider:

Adrian Popa: Salut, bine ne-am regăsit pentru un nou interviu în studioul Grupului G4Media. Alături de noi astăzi este Mihaela Dincă, cofondator al Brewtifi, o aplicație dedicată pasionaților de cafea, sau să-i spun mai degrabă o rețea socială dedicată pasionaților de cafea?

Mihaela Dincă: Cred că e o aplicație, întrunește toate… Și cred că ai făcut foarte bine trecerea asta, pentru că acesta este următorul pas pe care ni-l dorim: chiar să unim comunitatea pasionaților de cafea, iar aplicația are potențialul să devină într-adevăr ca o rețea socială. Și mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că nu suntem la o cafea astăzi, dar cu siguranță fiecare dintre noi a băut deja o cafea, sau poate chiar două. Eu recunosc, am băut deja două cafele.

Adrian Popa: Știu că sunteți patru cofondatori. Cum v-a venit ideea acestui proiect și cine se află în spatele lui? Spune-mi câteva cuvinte despre voi.

Mihaela Dincă: Da, suntem o echipă de patru oameni și, ca orice aplicație sau ca orice business care are în spate o pasiune pentru ceva, așa a venit și pentru noi, din pasiunea noastră pentru cafea. Suntem cu background-uri total diferite. Colegul meu, Alex Timiș, și cu mine suntem pe zona asta de concept, comunicare, marketing și, de fapt, de la noi a început toată ideea, pentru că în pandemie am dezvoltat și o pasiune pentru cafea și un mic business, îi zicem noi hobby business, că de fapt a venit ca un hobby, dar am făcut și un mic business din asta. Îi spunem «Cafea bună la evenimente corporate», pentru că lucram în zona asta de evenimente corporate și comunicare și am început să ducem cafeaua bună acolo unde este cea mai mare nevoie: la conferințe, la evenimente interne din companii, la tot felul de evenimente.

Apoi ne-a venit o idee și mai bună, pentru că eram conectați cu mai multe industrii și am făcut un adevărat festival de cafea pentru industria de IT, Code2Cup se numește. Anul acesta am fost la a doua ediție în București, la Politehnică, și am reușit să strângem undeva la 3.000 de oameni acolo, prin pasiunea asta, și chiar am avut o ediție și la Iași. Și punând împreună toate comunitățile astea, am zis: de ce nu se duce mai departe și să dezvoltăm o aplicație? Pentru că dacă în alte zone, cum ar fi vinurile sau berea, există o aplicație pe care oamenii o știu, ca a pasionaților de aceste băuturi, în zona cafelei de specialitate, care este o industrie în foarte mare creștere, oamenii devin din ce în ce mai educați, și ne uităm și la noua generație, care este din ce în ce mai cunoscătoare de cafea.

Nu exista o platformă la care oamenii să se gândească, primul lucru care să le vină în minte. Ok, îmi place cafeaua de specialitate sau cafeaua bună, pentru că noi spunem cafea bună. La ce platformă să mă gândesc, la ce aplicație să mă gândesc, să descopăr, s-o explorez și să pot s-o degust? Și atunci s-a născut Brewtifi, o aplicație 100% românească. A venit ideea de la noi doi și am adus alături de noi doi alți colegi care se ocupă de partea tehnică, front-end și back-end, adică avem toate zonele, și asta ne-a ajutat să fim și destul de agili, pentru că suntem patru cofondatori, patru oameni care suntem foarte implicați în dezvoltarea acestei aplicații. Și dintr-o idee s-a născut în câteva luni o aplicație care e deja destul de cunoscută în piață.

Adrian Popa: Am văzut că aplicația are și destul de multe review-uri în magazinele virtuale… De unde ați luat primele fonduri pentru proiect? Știm că accesul la finanțare este încă dificil în România, mai ales în primele faze de dezvoltare ale unui start-up.

Mihaela Dincă: Ei, știi foarte bine. Ca orice idee bună, bineînțeles, are nevoie și de bani. Până în prezent, nu am reușit să adunăm finanțări externe. Ne-am folosit de banii noștri, de fondurile noastre și de implicarea noastră de 100% de multe ori în aplicație. Ca orice antreprenor la început de drum, până acum am făcut-o din fonduri proprii. Dar nu ascundem faptul că ne uităm activ în a aduce alături de noi finanțări din toate sursele pe care le putem accesa.

Adrian Popa: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat-o până acum în dezvoltarea și lansarea aplicației?

Mihaela Dincă: Ne-am uitat în piață, per total, și, într-adevăr, nu este o perioadă să zic favorabilă în a aduce finanțări, bani mulți. Cred că cea mai mare provocare, dacă stăm să ne gândim un pic la piața asta, este că nu toată lumea înțelege cât de mare este pasiunea aceasta pentru cafea și mulți oameni o compară, de exemplu, cu vinurile, fără să se uite la care este dinamica pieței. Cred că aici a fost un pic de… un pic de provocare. În același timp, odată ce oamenii află și încercăm să spunem: „Uite ce se întâmplă! Uite că sunt peste 30 de milioane de europeni care consumă activ sau caută activ cafea bună”, deja oamenii încep să înțeleagă și să se uite la potențialul acestei aplicații, care, într-adevăr, are potențial. Noi n-am lansat-o doar în România, deja avem integrate prăjitorii din Europa și ne dorim să o scalăm foarte rapid la nivel european, pentru că această pasiune nu are limite și atunci putem foarte ușor să ajungem la nivel european.

Adrian Popa: Revin puțin la întrebare anterioară… Cam la cât se ridică investiția inițială în acest proiect?

Mihaela Dincă: N-am făcut așa un calcul foarte clar. Acum trebuie să luăm în considerare faptul că fiecare dintre noi, cofondatorii, sunt oameni cu experiență foarte mare. Nu știu, dacă e cazul meu sau a lui Alex, avem experiență foarte mare în zona de community building. Înseamnă ani întregi de muncă în spate, în a fi parte din comunitatea asta a cafelei. De exemplu, cum spuneam, am făcut un festival de cafea și poate uneori e foarte greu să estimezi în bani ceea ce înseamnă efortul ăsta. La fel, colegii mei care sunt pe partea tehnică sunt niște oameni experimentați, nu sunt niște începători și atunci și-au pus toate resursele de knowledge și au accesat tot felul de resurse ca să dezvoltăm aplicația foarte repede.

N-am făcut un calcul foarte clar cât la cât se ridică investiția inițială, dar na, luând în considerare că e muncă deja în spate de câteva luni bune și inclusiv partea de promovare. Noi am avut lansarea la Slow Coffee Festival și am fost parteneri oficiali. Un astfel de parteneriat poate că uneori se ridică la zeci de mii de euro, dar datorită relațiilor noastre, cumva lucrurile stau puțin altfel din punct de vedere al banilor investiți propriu-zis.

Adrian Popa: Ok, tot spui cafea bună. Ce înseamnă cafea bună, în câteva cuvinte?

Mihaela Dincă: Da, uite, dacă te duci acum, probabil că și aici unde aveți voi studioul și sunt foarte multe cafenele, o să vezi peste tot că scrie specialty coffee. Cumva, cafeaua bună înseamnă o cafea de calitate.

Cafeaua se împarte în mai multe tipuri, dar cele mai cunoscute, din ce știm noi, sunt Robusta și Arabica. Părinții noștri se uitau să fie, mamă, cafea 100% Arabica și știm că 100% Arabica este cafea bună. Dar și din cafeaua Arabica există, ca la vinuri, o scară care cumva se uită către calitatea cafelei și este o asociație care se numește SCA (Specialty Coffee Association), o asociație care se uită și notează calitatea cafelei. Și tot ce trece de un scoring de 80 de puncte este acea cafea de specialitate, o cafea de calitate, o cafea cu puține defecte și care de obicei nu se prăjește foarte intens. Cafeaua care e mai puțin calitativă, pe care noi o știm, acea Robusta sau Arabica de calitate mai inferioară, are acel gust amar, este prăjită intens și noi o vedem la cafeaua italienească, de exemplu. Deși toată lumea spune despre cafeaua italienească că este o cafea foarte bună.

Într-adevăr, ca și gust este o cafea bună și cu tradiție multă în spate, dar ca și calitate nu este o calitate superioară. Și atunci noi ne uităm către cafeaua bună. OK, specialty este cafeaua superioară de specialitate, cu 80 de puncte plus, din diverse scoringuri, de la note sau felul de procesare și toate cele. Noi am integrat acum în aplicație, în special, prăjitorii care fac specialty coffee, dar o să vezi și branduri de masă care au intrat pe nișa aceasta de specialty coffee și au game dedicate pe zona asta de cafea de specialitate.

Adrian Popa: Ce anume face Brewtifi să fie esențială pentru un pasionat de cafea? Care este cel mai mare avantaj competitiv?

Mihaela Dincă: Ei bine, să știi că noi ne dorim să fim acea platformă care unește pasionații de cafea cu experiența lor legată de cafea și cum consumă cafeaua. În primul rând, ne dorim noi ca aplicația să ofere posibilitatea de a descoperi zeci de mii de soiuri de cafea de la prăjitorii din întreaga lume. Deocamdată avem de la nivel local, dar avem și din Europa foarte multe prăjitorii integrate. Avem și zona de rețete, avem un asistent integrat acolo, Brewie îi spunem noi, pe care îl poți întreba și îți poate oferi tot felul de rețete. Avem o zonă de evenimente unde pasionații de cafea pot vedea orice eveniment despre cafea, festivaluri din întreaga Europă și chiar am integrat și World of Coffee, care sunt niște festivaluri mari care se întâmplă la nivel mondial.

Deci, cumva toate lucrurile pe care tu ai vrea să le știi despre cafea le regăsești în această aplicație și dacă vrei să te gândești, „OK, vrei să descoperi o cafea bună?” știi că Brewtifi este acea aplicație unde te poți duce și poți descoperi foarte multe lucruri. Și da, cred că urmează să mă întrebi și ce urmează să dezvoltăm.

Adrian Popa: Poate un pic mai târziu… Da, ce voiam să te întreb este dacă ați luat în calcul să treceți și la partea de tehnologie pentru prepararea cafelei, dacă vreți să includeți și poate aparate de preparat cafea?

Mihaela Dincă: Da, să știi că avem și o secțiune de echipamente, le spunem noi. Și într-adevăr, și în zona asta a cafelei, tehnologia a evoluat foarte mult. Adică dacă te uiți, sunt anumite aparate de preparat cafea care oferă o calitate similară cu aparatele manuale, acele espressoare pe care noi le știm manuale și chiar sunt considerate adevărate tehnologii. Multe dintre ele integrează AI, au tot felul de sisteme prin care tu poți să-ți programezi espresorul de cafea să pornească la o anumită oră, să se încălzească, să se regleze temperatura din boilere. Deci, cumva, tehnologia este foarte prezentă în lumea cafelei. Da, și pasiunea IT-iștilor pentru cafea, pentru că și cafeaua în sine este o pasiune care integrează foarte multă tehnologie. Avem o secțiune de echipamente pe care o populăm continuu și cu ajutorul partenerilor care sunt deja în aplicație. Încercăm să promovăm cât mai multe echipamente cu tehnologii moderne.

Adrian Popa: Bun, pentru că mi-ai spus despre asistentul AI care oferă recomandări personalizate, ce modele de inteligență artificială are în spate și cum funcționează mai exact, pe ce date l-ați antrenat inițial?

Mihaela Dincă: Noi folosim în spatele aplicației toată suita Google. Colegii noștri sunt cei care știu să dea detalii legate de tehnologii, dar practic noi am început să-l antrenăm în această zonă. L-am antrenat cu date specifice legate de prepararea cafelei, surse specifice. Chiar are în spate un manual din care se antrenează. Tot spunem să-l mai trimitem pe Brewie la școală și tot strângem tot felul de informații din site-uri specializate și îi dăm material de studiu. Și, da, nu ascundem faptul că ne uităm activ să vedem cum putem să-l facem și mai deștept și să-l antrenăm și mai mult. Până acum, resursele noastre fiind limitate, am încercat să-i dăm noi material de studiu cât mai mult, dar încercăm să-l extindem ca să știe să răspundă din universul internetului și din universul aplicației noastre.

Adrian Popa: Până aveți voi suficient de multe date cât să le furnizați…

Mihaela Dincă: Da, chiar la asta lucrăm foarte, foarte îndeaproape și chiar spuneam colegilor noștri — ieri ne-am văzut și spuneam — cum să-l antrenăm mai bine să dea recomandări fix din aplicația noastră, tocmai ca toate lucrurile să fie legate. Și, da, lucrăm activ la lucrul ăsta. Trebuie să luăm în calcul că noi suntem o aplicație care a fost lansată la începutul lunii octombrie. Acum, la finalul lunii octombrie, avem mai puțin de o lună, deci, cumva, Brewie zicem noi că e încă la grădiniță, dar încercăm să-l creștem și, și na, o să investim și în el să-l creștem din ce în ce mai mult.

Adrian Popa: Care este modelul de business principal al aplicației? Comisioane, abonamente premium, reclame? Cum vreți să monetizați aplicația?

Mihaela Dincă: Ne-am făcut și calculul acesta, bineînțeles, ca orice om care investește și care se gândește să deschidă un startup și avem propriile noastre modele. Avem un model complex de monetizare și încercăm să validăm foarte clar modelul acesta de business.

Cumva, ne dorim foarte mult zona de promovare și marketing, adică cei care sunt prăjitori de cafea, cafenele, producători de echipamente și toate cele să aibă posibilitatea să aibă un contact direct cu publicul lor, lucru care nu există în acest moment. Și în acest fel noi oferim multiple forme de promovare în aplicație, de la poziții premium în aplicație, până la cafeaua săptămânii. De exemplu, dacă un utilizator caută cafea Etiopia în universul nostru de cafele, primele poziții ar putea să fie cele recomandate. Deci, cumva, mergem în zona asta de marketing și publicitate.

Și, bineînțeles, ne gândim cu timpul să integrăm și un cont premium pentru utilizatori, un cont premium care să aibă poate prețul unei cafele pe lună, în baza căruia să aibă acces la tot felul de oferte exclusive, evenimente exclusive, experiențe exclusive, tot ce putem să-i oferim în baza unui abonament premium. Dar asta, credem noi, se va întâmpla după jumătatea anului viitor. Modelul nostru de business se bazează foarte mult pe acumularea cât mai multor useri în platforma noastră, pentru că numărul de useri ne ajută să înțelegem piața și ne ajută să conectăm și mai bine userii cu jucătorii din piață. Și atunci și apetitul pentru zona de promovare va fi foarte mare.

Adrian Popa: Acum că tot ai vorbit despre utilizatori, câți aveți până acum? Știu că nu e relevant la o lună de la lansarea aplicației, dar este o cifră pe care n-am cum să nu încerc să o aflu.

Mihaela Dincă: Și pentru noi a fost interesant să vedem ce se întâmplă și să știi că avem aproape 2.000 de descărcări, ceea ce zic destul de bine, și undeva la peste 1.000 de conturi deja realizate în aplicație și oameni care o folosesc activ, lucru care arată un debut destul de bun, având în vedere că n-avem nici măcar o lună de la lansare.

Și din nou, o să mă leg de ce urmează să lansăm, pentru că asta va fi o provocare destul de mare, să-i facem pe oameni să revină. Adică, dincolo de faptul că își fac conturi și că sunt acolo, vrem să fie activi și să creeze, să fie parte din aplicație și din comunitate permanent.

Adrian Popa: Am văzut că și rating-urile sunt bune și în Google Play și în App Store.

Mihaela Dincă: Asta ne ajută pentru că avem niște colegi foarte buni care au dezvoltat aplicația. Acesta a fost un feedback pe care l-am primit constant: „Mamă, ce bine arată aplicația!” și „Ce bine se mișcă!” pentru o aplicație dezvoltată, cum spuneam, într-un mod agil, în câteva luni, ceea ce pentru noi a fost foarte, foarte bine. Luăm fiecare feedback și suntem cu urechile deschise la fiecare feedback și încercăm să îmbunătățim constant și, din nou, cred că asta e un avantaj.

Adrian Popa: Cum selectați prăjitoriile, firmele și brand-urile cu care colaborați?

Mihaela Dincă: Noi încercăm să integrăm cât mai multe prăjitorii. Nu avem un criteriu de selecție, dimpotrivă. Încercăm să creăm un Atlas al cafelei, un „brewtiverse”, zicem noi, cât mai vast și să avem o integrare cât mai rapidă a lor, pentru că suntem în era AI și a datelor care sunt accesibile tuturor.

Încercăm să integrăm cât mai multe date care sunt publice până la urmă. Adică, faptul că un utilizator scanează o cafea, e normal să găsească acolo și să fie integrată în aplicația noastră. Mai departe, ce se întâmplă pe zona de, nu știu, contractare a spațiilor publicitare din aplicație, asta e partea a doua de contractare, dar, practic, la început ne dorim să fie cât mai mulți jucători în aplicație. Ne uităm într-adevăr să fie jucători care să fie recunoscuți în piață, să aibă pe criteriile noastre cafea de calitate, cafea de specialitate, aparatură și echipamente pentru pasionații de cafea. Adică facem o minimă selecție. Da, încercăm să integrăm cât mai mulți jucători din lumea asta a cafelei. Lumea cafelei e o lume foarte fragmentată. Sunt foarte multe prăjitorii de specialitate, foarte multe cafenele de specialitate și atunci noi încercăm să le aducem în același loc și să fie această comunicare permanentă cu consumatorul.

Adrian Popa: Ce voiam să te întreb? Mie îmi place cafeaua, dar nu sunt un cunoscător. Prăjitorie înseamnă un producător de cafea sau este ceva distinct, o firmă care doar produce cafea? Este o firmă care doar prăjește cafea, dar nu neapărat o ambalează și o dau mai departe altora care o ambalează? Deci, cum se întâmplă?

Mihaela Dincă: Cafeaua verde este importantă, ajunge la noi pe diverse căi, distribuitori și așa mai departe și ajunge în aceste prăjitorii care, cumva, sunt niște firme, să zic, locale, antreprenori locali, artizanale, le spunem noi. Ei prăjesc cafeaua. Să știi că și prăjirea cafelei este în sine o metodă aparte și, de exemplu, avem un vicecampion mondial la prăjit cafea (n.e. – Bogdan Georgescu) în România.

Există competiții pentru așa ceva, pentru că din prăjirea cafelei se pot extrage mii de note. Adică, din aceeași cafea, prăjitorii pot extrage mai multe profiluri de prăjire și mai multe note. Pot simți note fructate, note florale, note ciocolatii, în funcție de prăjire. Și atunci, aceste prăjitorii iau cafeaua verde. Au echipamente speciale de prăjit cafea, unele foarte automatizate, altele poate mai puțin, care pun mai mult amprenta prăjitorului asupra cafelei, o prăjesc, o ambalează și o distribuie mai departe. În unele cazuri, au și cafenele, o distribuie mai departe în cafenelele proprii sau către alte cafenele care nu au în spate și prăjitorie, ci doar oferă publicului cafea bună, cafea de specialitate.

Adrian Popa: Există o cultură a cafelei în România. Cum stăm la consum comparativ cu alte state europene?

Mihaela Dincă: Ei bine, să știi că România e o țară foarte dezvoltată din punctul de vedere al culturii cafelei de specialitate. Cafeaua de specialitate a prins foarte bine aici. Cred că numai dacă ieșim un pic în stradă, o să vezi pe acea stradă trei-patru cafenele de specialitate. Poate că în acest moment este chiar prea mult pentru ceea ce avem (n.e. – în România). Numai în ultimul an, cred că doar în București s-au deschis undeva la câteva sute de cafenele, ceea ce arată un consum foarte mare și că publicul a început să fie din ce în ce mai cunoscător al cafelei de specialitate. Avem vreo patru festivaluri sau chiar mai multe de cafea pe an în România, festivaluri mari care adună zeci de mii de oameni, ceea ce arată că există piață, există consum. Poate nu este la nivelul de consum al altor țări mari, dar, cumva, e un public educat, care cere din ce în ce mai multă cafea de specialitate.

Și ce spuneam și la început, vine această generație nouă care nu se mai uită poate la vinuri, nu se mai uită nici măcar la bere, dar se uită la cafea. Și dacă te uiți, pe la ora 13:00 și te duci într-o cafenea de specialitate, cam când termină liceenii programul la școală, o să vezi că cafenelele de specialitate sunt pline, ceea ce poate să fie și un lucru bun, pentru că vine o generație educată care consumă. La final de zi, cafeaua – mai ales cafeaua de specialitate – este o băutură sănătoasă, dacă știi s-o consumi bine și moderat, așa cum spun și medicii.

Adrian Popa: Care sunt următoarele funcționalități majore pe care doriți să le introduceți în aplicație, dincolo de cele anunțate, pentru că ați vorbit în comunicatul de lansare despre un joc interactiv?

Mihaela Dincă: Da, cu jocul, partea asta de gamification e foarte importantă și chiar o bucată importantă e deja în aplicație. Partea de badge-uri, adică pe măsură ce oamenii fac acțiuni în aplicație și descoperă cafele, metode de preparare, invită alți prieteni să fie parte din aplicație, primesc diverse badge-uri pe baza cărora, cu timpul, vom crea și tot felul de oferte și alte lucruri de care vor beneficia.

Vom avea foarte curând și partea de joculeț, astfel încât utilizatorii să învețe metode de preparare, iar ce urmează până la finalul anului, și suntem foarte încântați de lucrul acesta, este că vom integra și cafenelele, harta cafenelelor, astfel încât în momentul în care, de exemplu, te afli aici și vei deschide aplicația noastră, vei găsi cafenelele care sunt în apropierea ta. Iar ce ne dorim foarte mult este să folosim puterea acestei comunități astfel încât să afli cât mai multe lucruri despre cafea și cafenele. Vom include tot felul de butoane foarte interesante. De exemplu, da, cafeneaua respectivă are terasă cu soare, dacă sunt locuri care au quiet zone, adică locuri unde poți să te duci să lucrezi sau să-ți iei o întâlnire, pet-friendly, adică tot felul de lucruri care sunt mai degrabă calitative.

Cafeneaua, dacă oferă anumite experiențe, de exemplu, un board game sau au meniurile de gustare, cumva să creăm acest univers interactiv. Deci partea asta de places cred că va fi foarte importantă. Partea de gamification din nou va veni ca să-i dea o superputere aplicației și știm că ne plac jocurile și badge-urile și toate lucrurile de genul. Și mai lucrăm activ și la stabilizarea funcțiilor care sunt deja în aplicație. De exemplu, la Brewie. Hai să-l facem un pic mai deștept, să-i dăm mai multe surse, să răspundă la tot felul de interogări. Într-adevăr, ne uităm activ, că sunt și multe provocări, cum spuneai tu la început. Partea de bază de date e o provocare destul de mare, ca să strângem baza de date din cafenele din întreaga lume, dar ne uităm activ să facem lucrurile cât mai bine și să adunăm cât mai mulți utilizatori în aplicație.

Adrian Popa: Ce provocări aveți în față? Mediul economic tot mai dificil este o provocare?

Mihaela Dincă: Este o provocare, însă noi ne uităm activ pe zona europeană și ne uităm activ și care sunt tendințele pe această zonă. Și să știi că mediul acesta ne place, să ne uităm și la provocări, dar ne place să le transformăm și în oportunități. Și uite, de exemplu, o provocare transformată în oportunitate pentru noi este de fapt consumul de cafea. Dincolo de cafenelele pe care noi le vedem, a început să fie și cafea bună, să fie în creștere foarte mare și acasă. Și aplicația noastră e gândită foarte mult și pe home brewing, home use de cafea și ne ajută foarte mult lucrul acesta. Ok, vrem să facem, să reducem costurile acum, dar la o cafea bună oricum nu putem să renunțăm la ea.

E un drum cu un singur sens odată ce-ți place cafeaua bună, nu mai poți să revii la cafeaua mai de slabă calitate. Și OK, nu mai avem poate bugetul săptămânal alocat cât să mergem la o cafenea. Dar o vom consuma acasă. Și aici intervine aplicația noastră care te ajută să descoperi și să comanzi tot felul de cafele la tine acasă. Îți dă și metode de preparare, îți dă și zona de rețete. Deci noi cumva vrem să transformăm această provocare în oportunitate.

Adrian Popa: Ce sfaturi le dai antreprenorilor care doresc să dezvolte startup-uri în domenii de nișă, precum cafeaua de specialitate?

Mihaela Dincă: Să știi că, deși se spune că este un domeniu de nișă – toată lumea spune asta –, tocmai ce spuneam: sunt cifre foarte mari în spate când te uiți la consumul de cafea. Adică, după apă și, poate, ceai, cafeaua este băutura consumată la scară largă și, din ce în ce mai mult, ne uităm către a educa populația. Dar, într-adevăr, unii ar putea s-o considere de nișă. Ce pot spune este că le-aș da sfatul să se țină de ideea lor, să-și urmeze pasiunea și să creadă în visul lor, pentru că, până la urmă, va prinde contur.

Uite, din nou, o provocare foarte bună este că nu există atât de multe date pe zona de cafea de specialitate. Aplicația noastră are acest potențial de a aduce și date de piață, date de consum – ce se consumă, cum se consumă, câți utilizatori sunt, care sunt obiceiurile acestora pe generații și tot așa. Cred că, din fiecare nișă, trebuie să fie identificate acele oportunități.

Adrian Popa: Crezi că puteți lua în calcul să oferiți un fel de serviciu de coffee intelligence în viitor?

Mihaela Dincă: Da, avem și acest aspect ca parte din modelul nostru de business. Există date mari la nivelul consumului de cafea, dar, pe zona de cafea de specialitate, gândește-te că sunt cafenele mici sau prăjitorii mici, care își construiesc un business local pentru comunitatea lor și nu au instinctul de a-și colecta date despre consum. În general, își conduc afacerea în funcție de ce cred ei că și-ar dori consumatorul. Noi putem vedea care sunt cele mai căutate cafele în aplicația noastră, care sunt cele mai scanate, unde se consumă cafeaua, dacă se consumă mai degrabă acasă și ce metode de preparare se preferă. Sunt foarte multe date pe care le putem extrage, în timp, din aplicație.

Editor video: Mihăiță Stroe / Filmare: Cosmin Tudorescu

Interviu transcris cu ajutorul platformei VatisTech.