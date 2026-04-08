WhatsApp introduce o funcție care elimină zgomotul de fundal din apeluri

WhatsApp introduce o nouă funcție de eliminare a zgomotului de fundal pentru apelurile vocale și video. Opțiunea este disponibilă, pentru moment, doar pentru un număr limitat de utilizatori care testează versiunea beta a aplicației pe Android, transmite Mediafax.

Noua funcție detectează și filtrează automat zgomotele din jur în timp real, fără să afecteze claritatea vocii, potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo. Astfel, sunete precum traficul, vântul sau agitația din spații aglomerate sunt reduse automat, fără ca utilizatorul să fie nevoit să facă setări complicate.

Opțiunea poate fi accesată din meniul de apeluri și este activată implicit atunci când este inițiat un apel nou, după instalarea actualizării.

Un detaliu important: funcția îi ajută pe cei care te ascultă

Când utilizatorul activează filtrarea zgomotului, vocea sa devine mai clară pentru persoana cu care vorbește. În schimb, vocea interlocutorului nu devine automat mai clară pentru el. Pentru rezultate optime, ambii participanți la conversație ar trebui să aibă funcția activată, dacă aceasta este disponibilă pe dispozitivele lor.

Funcția este utilă în special pentru apelurile realizate din cafenele, spații de lucru aglomerate sau din aer liber, unde zgomotele ambientale pot afecta conversația. Dacă rezultatul nu este satisfăcător, utilizatorii pot dezactiva opțiunea direct din meniul de apeluri.

Disponibilitate limitată

Noua funcție este disponibilă momentan pentru utilizatorii care folosesc versiunea beta pentru Android 2.26.14.1, disponibilă prin Google Play Store. Lansarea are loc treptat, astfel că nu toți testerii o vor vedea imediat. Potrivit dezvoltatorilor, accesul ar urma să fie extins către mai mulți utilizatori beta în următoarele săptămâni.