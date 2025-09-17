Youtube lansează noi instrumente AI pentru a-i ajuta pe creatorii de conținut / De la analiza performanțelor la dublare în alte limbi și optimizarea conținutului după tendințe

Influencerii și creatorii de conținut sunt multe lucruri dincolo de personalitățile lor publice. Cu excepția celor mai mari personalități, toți ceilalți combină probabil următoarele sarcini: moderarea de conținut, editarea video, fotografia, strategii de social media, scenarii și generare de idei. Ce s-ar întâmpla dacă ar putea externaliza o mare parte din această muncă către AI? Și ce s-ar întâmpla dacă platformele de social media le-ar oferi instrumentele necesare pentru a face acest lucru?

La evenimentul Made on YouTube, organizat la New York, compania a lansat o serie de noi funcții AI destinate creatorilor de conținut, multe dintre acestea concentrându-se pe toată munca din culise necesară realizării unui videoclip, relatează The Verge.

Spre deosebire de instrumentele anterioare, cum ar fi un generator de muzică de fundal AI sau instrumente care creează fotografii și videoclipuri AI, noile instrumente sunt în mare parte funcții de strategie de conținut, comercializate ca instrumente pentru a-i ajuta pe creatori să ajungă la noi audiențe (și să se prezinte mai eficient în fața bazei lor existente).

Printre noile instrumente se numără Ask Studio, un chatbot AI pe care creatorii îl pot folosi pentru a pune întrebări analitice despre performanța conținutului lor. Amjad Hanif, vicepreședinte al departamentului de management al produselor, îl descrie ca pe un „partener creativ”: Cum reacționează publicul la un videoclip? Care sunt momentele cele mai captivante ale unui videoclip? Instrumentul extrage date de pe un canal YouTube, inclusiv videoclipuri lungi și Shorts – în esență, un instrument de analiză mai rapid și mai direct, integrat în platformă. Creatorii pot solicita instrumentului să facă lucruri precum rezumarea comentariilor și sintetizarea sentimentelor spectatorilor și pot cere sugestii pe baza datelor: dacă YouTube raportează o scădere a audienței la o anumită parte, Ask Studio va oferi sfaturi pentru data viitoare cu privire la optimizarea acelei secțiuni a videoclipului. Creatorii pot solicita, de asemenea, lucruri precum „idei de videoclipuri din comentariile la ultimul meu videoclip” și pot continua cu solicitări de sugestii de titluri. Deocamdată, instrumentul nu poate compara un canal cu altul (întrebări de genul „Ce videoclipuri ale concurenților mei au performanțe bune?”).

De asemenea, este lansată o nouă funcție de testare A/B a thumbnail-urilor și titlurilor, bazată pe o versiune de testare a thumbnail-urilor anunțată anul trecut. Cu această actualizare, creatorii pot combina imagini thumbnail-urilor și titluri și pot rula teste pentru a vedea care are cea mai bună performanță; „câștigătorul” este combinația cu cel mai mare timp de vizionare.

„Indiferent cât de bun este videoclipul, thumbnail-ul și titlul sunt cele care determină oamenii să vizioneze videoclipul și să vadă dacă este bun sau nu. Sincer, ar putea fi cel mai important lucru”, spune Ashley Alexander, o influenceriță în domeniul lifestyle, care a primit acces anticipat și a testat unele dintre aceste instrumente. Alexander spune că folosește funcția de testare numai a thumbnail-urilor pentru fiecare videoclip și a început să integreze noul instrument de testare A/B a thumbnail-urilor și titlurilor în fluxul său de lucru.

Aparitia instrumentelor destinate în esență să ajute creatorii să optimizeze algoritmul YouTube reprezintă o schimbare de paradigmă. Timp de ani de zile, creatorii au efectuat propriile teste pentru a afla ce funcționează cel mai bine pentru fiecare platformă de socializare: cum să scrie cel mai atractiv titlu sau dacă să stea cu gură închisă sau deschisă într-un thumbnail. Era un proces de încercări și erori, creatorii încercând să descopere ce tip de conținut preferau platformele. Acum, unele platforme le spun direct creatorilor ce ar trebui să posteze și cum — TikTok le spune creatorilor ce subiecte sunt în tendințe și chiar ce caută urmăritorii lor în aplicație, cu sugestii explicite că aceștia ar trebui să realizeze videoclipuri care vizează acele căutări. Efectul este dublu: este o modalitate prin care YouTube și alte platforme pot ghida mai direct ceea ce realizează creatorii. „Optimizarea” conținutului este, de asemenea, potențial benefică atât pentru creatori, cât și pentru YouTube în sine – ambele părți doresc ca spectatorii să petreacă mai mult timp pe platformă, vizionând videoclipurile lor.

YouTube extinde, de asemenea, unele instrumente AI destinate urmăritorilor, cum ar fi dublarea vocii. Anterior, creatorii aveau acces la o funcție de dublare automată – acum, funcția va sincroniza și buzele YouTuber-ului pentru a se potrivi cu limba dublată. Conținutul care utilizează funcția de dublare AI a YouTube va avea o insignă sub titlu și în descrierea videoclipului, indicând faptul că a fost dublat automat. Creatorii nu vor putea să corecteze sau să modifice porțiunile traduse greșit după încărcare.

Separat, creatorii vor avea, de asemenea, opțiunea de a adăuga mai mulți colaboratori la un singur videoclip – în esență, o funcție de postare încrucișată. Fiecare colaborator va putea vedea indicatorii de performanță pentru videoclip.

Influența AI asupra creării de conținut se manifestă de ceva timp, în toate industriile: creatorii de conținut pentru adulți folosesc chatboti pentru a interacționa cu clienții plătitori, iar platformele încurajează agenții de publicitate să utilizeze modele generate de AI pentru a vinde produse. Când YouTube și-a actualizat recent regulile de monetizare, mulți creatori au înțeles că politica privind „conținutul neautentic” viza videoclipurile produse în masă folosind AI. Unii creatori erau îngrijorați cu privire la ceea ce se califică exact ca „neautentic”, la modul în care YouTube va filtra conținutul și la modul în care va decide ce să demonetizeze.

Există exemple după exemple de comunități online și de hobby-uri care se confruntă cu un aflux de conținut AI — dar contează dacă acest lucru se întâmplă în culise? Le pasă spectatorilor dacă youtuber-ul lor preferat folosește AI pentru a veni cu idei de subiecte pentru videoclipuri, așa cum îl încurajează platforma să facă? Și dacă toată lumea este perfect optimizată pentru algoritmul YouTube și se bazează pe aceleași instrumente încorporate, este cineva cu adevărat optimizat? Cine câștigă când thumbnail-urile și titlurile tuturor sunt perfecte sau când toată lumea folosește același instrument AI pentru a genera subiecte și scenarii perfecte pentru videoclipuri?

Creatori precum Ashley Alexander spun că aceste funcții sunt un punct de plecare, nu un „cheat code”: ideile generate de AI sunt un bun punct de plecare, dar ea consideră că, în cele din urmă, ea își cunoaște cel mai bine publicul. Pentru mulți creatori de conținut, publicul lor îi apreciază ca persoane care fac alegeri creative distincte, nu doar care produc în serie ceea ce sugerează un chatbot — această relație este ceva ce AI nu poate reproduce.