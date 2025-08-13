Brand istoric, la un pas de dispariție: Kodak, pionier în domeniul fotografiei, anunţă că este aproape de faliment

O marcă istorică este la un pas de prăpastie. Creată la sfârşitul secolului al XIX-lea, compania Kodak, pionier în domeniul fotografiei, ar putea dispărea în curând, scrie Le Figaro, transmite News.ro.

Eastman Kodak, compania veche de 133 de ani care mult timp a dominat autoritar piaţa fotografiei şi a imaginilor, i-a avertizat acum pe investitori că s-ar putea să nu mai supravieţuiască mult timp. Fostul gigant american al aparatelor foto şi de filmat recunoaşte că nu dispune „de finanţare angajată sau lichidităţi disponibile” pentru a-şi onora viitoarele obligaţii în materie de datorii, care se ridică la 500 de milioane de dolari.

Luni, la prezentarea rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care s-ar putea să nu le poată achita.

„Kodak are datorii care ajung la scadenţă în următoarele 12 luni şi nu dispune nici de finanţare angajată, nici de lichidităţi disponibile pentru a-şi onora aceste obligaţii în cazul în care acestea ajung la scadenţă, conform condiţiilor actuale”, scrie compania într-un document oficial.

CNN precizează că obligaţiile viitoare ale Kodak în materie de datorii se ridică la aproximativ 500 de milioane de dolari. Compania, creată de George Eastman la începutul anilor 1880, a indicat că dispunea de 155 de milioane de dolari în numerar la 30 iunie, în scădere cu 46 de milioane de dolari faţă de 31 decembrie 2024.

Pentru a rambursa o parte din datoria sa uriaşă, Kodak anunţase deja la sfârşitul anului trecut că va pune capăt regimului său de pensii, care permite foştilor angajaţi să primească remuneraţii finanţate de companie. „Ne propunem să avem o viziune clară până la 15 august asupra modului în care ne vom onora obligaţiile faţă de toţi participanţii la program şi intenţionăm să finalizăm această realocare până în decembrie 2025”, a declarat David Bullwinkle, director financiar al Kodak, într-un comunicat.

În ciuda acestor dificultăţi, „în al doilea trimestru, Kodak a continuat să progreseze în raport cu planul său pe termen lung, în ciuda provocărilor unui mediu comercial incert”, a nuanţat directorul general al companiei, Jim Continenza.

Taxele vamale impuse de Donald Trump aproape tuturor ţărilor din lume „nu au avut un impact semnificativ” asupra activităţii sale în al doilea trimestru. De fapt, fostul gigant al fotografiei fabrică o mare parte din produsele sale, în special aparatele foto, cernelurile şi filmele, în Statele Unite.

Îndoielile recunoscute de Kodak cu privire la viitorul său nu au fost, evident, pe placul pieţelor. Pe Wall Street, acţiunile Eastman Kodak – denumirea completă a companiei – au scăzut cu 20% marţi, în urma publicării rezultatelor şi a previziunilor pesimiste.

Problemele Kodak nu sunt deloc noi. Timp de un secol, compania a prosperat datorită producţiei de aparate foto şi pelicule. În anii 1970, producea 90% din filmele şi 85% din aparatele foto din Statele Unite, potrivit revistei The Economist. Dar a început să decadă în anii 1980, slăbită de concurenţa companiilor japoneze (Fujifilm, Sony, Canon), apoi de trecerea la tehnologia digitală, o schimbare pe care nu a ştiut să o facă.

În 2012, compania cu sediul în Rochester, statul New York, s-a declarat falimentară. La acea vreme, a reuşit să ajungă la liman, la sfârşitul anului 2013, cu preţul unor mari sacrificii. Întrebarea este dacă va putea ajunge la acelaşi rezultat şi de data aceasta.