Tehnologia de conducere autonomă ar urma să domine ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, investitorii pariind că inteligenţa artificială va revigora o industrie auto afectată de progrese lente, costuri ridicate, incidente de siguranţă şi înăsprirea reglementărilor, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Tocmai când producătorii auto şi-au revizuit planurile privind vehicule electrice (EV) şi îşi caută următoarea sursă de venit, o serie de furnizori auto şi start-up-uri se aliniază pentru a-şi prezenta cele mai recente componente hardware şi software pentru vehiculele autonome. Se aşteaptă să fie anunţate parteneriate şi acorduri care promit să elimine o mare parte din responsabilităţile şoferului sau să elimine complet nevoia unui şofer uman.

Greii tehnologiei, prezenţi la CES

„Anul acesta vom vedea din ce în ce mai multă atenţie pusă pe inteligenţa artificială şi pe vehiculele autonome”, a declarat C.J. Finn, analist la PwC, adăugând că modul în care companiile utilizează inteligenţa artificială pentru a rezolva provocarea lansării în siguranţă a maşinilor fără şofer va fi urmărit îndeaproape. „Cred că această conectivitate la vehiculele autonome va ocupa un loc central”, a adăugat Finn.

Totodată, se aşteaptă ca inteligenţa artificială să fie „integrată” în şi mai multe produse, dincolo de automobile, de la roboţi şi gadgeturi portabile şi până la dispozitive casnice şi tehnologie medicală.

Mai multe nume importante din sectorul tehnologiei, inclusiv directorul general de la producătorul de cipur Nvidia, Jensen Huang, precum şi CEO-ul AMD, Lisa Su, se vor număra printre vorbitorii importanţi la ediţia din acest an a salonului de la Las Vegas.

CES, de la vitrina EV la laboratorul autonomiei

CES 2026, una dintre cele mai mari expoziţii de tehnologie din Statele Unite, va avea loc în perioada 6 – 9 ianuarie. Numit anterior Consumer Electronics Show şi cunoscut în mod tradiţional ca rampa de lansare pentru cele mai noi tehnologii, cum ar fi televizoare, laptopuri şi dispozitive purtabile, CES a devenit, în ultimii ani, o destinaţie cheie pentru producătorii auto care îşi lansează vehiculele electrice. Cu toate acestea, o retragere a stimulentelor şi politicilor favorabile vehiculelor electrice de către administraţia Trump a scăzut cererea şi a forţat mulţi producători auto să îşi abandoneze planurile de a lansa noi vehicule electrice şi să îşi regândească strategia.

Această revoluţie va fi evidentă la ediţia din acest an a CES. Majoritatea marilor producători auto nu au planuri să dezvăluie vehicule electrice noi în acest an – o diferenţă evidentă faţă de ani anteriori.

Obstacole, reveniri şi presiuni economice

Comercializarea de vehicule autonome nu este uşoară. Investiţiile mari, provocările de reglementare şi investigaţiile după o serie de coliziuni au forţat multe companii să renunţe la planurile lor în acest domeniu. Cu toate acestea, lansarea de către Tesla a unui mic serviciu de robotaxi cu monitoare de siguranţă în Austin, Texas, anul trecut, precum şi extinderea rapidă a Waymo, compania Alphabet, au insuflat o nouă viaţă industriei.

Sistemele de asistenţă a şoferului pentru vehiculele personale s-au îmbunătăţit, unii producători auto oferind conducere hands-free şi schimbarea automată a benzii de circulaţie pe autostrăzi. Alţii, cum ar fi Rivian, îşi propun să lanseze funcţii de tip „privire detaşată” şi condus autonom pe străzile oraşului.

„Acest lucru începe să se alinieze cu modul în care oamenii îşi investesc banii şi cu modul în care alocă capital”, a spus Finn.

Companiile, în special producătorii auto, încep să gândească strategic atunci când vine vorba de investiţiile de capital, după ce au pierdut miliarde de dolari din cauza schimbărilor în strategiile privind vehiculele electrice. De asemenea, se confruntă cu efectele tarifelor mari impuse importurilor de autovehicule şi piese auto de către preşedintele american Donald Trump.

Mulţi producători auto au ales să absoarbă cea mai mare parte a costurilor tarifelor, în loc să le transfere pe seama clienţilor, ceea ce pune presiune asupra marjelor de profit. Acest lucru, împreună cu concurenţa tot mai mare din partea jucătorilor chinezi, va fi, de asemenea, o prioritate pentru producătorii auto la CES, a declarat Felix Stellmaszek, analist la Boston Consulting Group. „Principala temă pe care ne aşteptăm să o vedem şi la CES este cea a costurilor şi a competitivităţii costurilor”, a precizat Stellmaszek.