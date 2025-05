REVIEW Huawei Watch 5: Un „mini smartphone” purtat la încheietură

Sunt voci care susțin că smartphone-ul va dispărea în următorii ani, fiind înlocuit de un dispozitiv purtabil, precum un headset, o pereche de ochelari sau un smartwatch. Eu nu cred că telefonul inteligent va „muri”. S-a spus că același lucru se va întâmpla cu PC-ul desktop sau cu imprimanta, dar aceste dispozitive continuă să fie folosite la scară largă. Însă cred că vor fi tot mai mulți oameni în viitor care nu vor mai lua cu ei tot timpul când pleacă din casă un smartphone, cel puțin nu pentru perioade scurte.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Am testat Huawei Watch 5, cel mai nou smartwatch vârf de gamă de la compania chineză, și am rămas impresionat de cât de multe lucruri pe care înainte le puteai face doar pe smartphone în condiții decente sunt acum posibile de pe un dispozitiv pe care îl porți la încheietura mâinii.

Varianta folosită de mine este Watch 5 de 46 mm, Purple, cu carcasă din titan. Există și versiunea de 46 mm cu carcasă din oțel inoxidabil rezistent la coroziune de tip 904L (același metal e folosit de Rolex).

Design

Huawei Watch 5 este cel mai elegant model din portofoliul companiei, fiind potrivit atât pentru ținute sport, cât și pentru cele formale. La modelul testat, la capitolul design, caracteristicile remarcabile sunt carcasa din titan de calitate aerospațială și noul ansamblu de senzori X-TAP. Display-ul este protejat cu sticlă safir, foarte rezistentă la zgârieturi.

Designul general este curat, rafinat, iar marginile ecranului sunt subțiri.

Doar pe partea din dreapta există o aglomerare de butoane și senzori. Acolo găsim o coroană rotativă, sistemul X-TAP și un buton programabil.

Coroana rotativă poate fi apăsată, pe lângă faptul că poate fi învârtită. O apăsare scurtă oferă acces la toate aplicațiile instalate pe dispozitiv, iar printr-o altă apăsare se face revenirea la ecranul principal. Dubla apăsare rapidă îți permite să accesezi fețele de ceas. Apăsarea prelungită te duce pe un ecran unde ai posibilitatea să oprești ceasul sau să îl repornești.

Ansamblul de senzori X-TAP include 20 de componente – inclusiv senzori ECG și tactili – și a fost pus în lateral, lângă coroana rotativă, pentru a putea fi atins ușor cu degetul arătător. Degetul este preferat pentru măsurători legate de sănătate deoarece este o zonă puternic vascularizată, potrivit unui cercetător care a fost invitat la evenimentul de lansare organizat de Huawei la Berlin. Watch 5 oferă, prin intermediul X-TAP și sistemul de senzori TruSense de la bază, acces la 11 indicatori de sănătate, despre care vom vorbi mai târziu.

Cel de-al treilea buton oferă acces rapid, printr-o apăsare scurtă, la trei aplicații. Cele implicite sunt cea pentru fitness (Workout), cea de vreme (Weather) și Health Glance. Acesta din urmă este un raport de sănătate complet care cuprinde 9 indicatori esențiali, precum variabilitatea ritmului cardiac (HRV) sau saturația de oxigen din sânge.

Spre bază, în partea din stânga, alături de ansamblul de senzori TruSense, se găsește difuzorul ceasului.

Noul senzor TruSense, anunțat de Huawei anul trecut, se remarcă prin precizie mai mare, monitorizare mai rapidă, capacități extinse de monitorizare a sănătății și oferă acces la noi indicatori de sănătate precum variabilitatea ritmului cardiac (HRV), evaluarea stării emoționale și evaluarea funcției ovariene.

Pentru noile ceasuri există un portofoliu de curele. Acestea pot fi schimbate ușor prin simpla apăsare a unui buton aflat pe interior, în apropierea zonei în care se găsește un telescop. Capetele acestuia se retrag la apăsarea butonului pentru a fi eliberată cureaua. Pentru mai multă rezistență există și niște șanțuri în zona de prindere a curelelor de pe ceas în care intră niște proeminențe aflate pe curea lângă capetele telescoapelor.

Singurul element de design chestionabil este, pentru mine, decizia companiei de a lăsa un spațiu între coroana rotativă și carcasă. Acesta este necesar pentru ca aceasta să poată fi apăsată mecanic. Recunosc, apăsarea oferă o senzație plăcută. Însă cred că acolo se pot agăța haine, sfori sau sârme, existând potențial pericolul ca coroana să fie deteriorată accidental. Un sistem touch sensitive sau unul prin care apăsai doar pe capacul coroanei cred că ar fi asigurat o rezistență mai mare. Rămâne de văzut în timp dacă vor exista probleme cu acest element de design. Până acum, în mai mult de o săptămână de utilizare, eu nu am avut probleme, dar este și o vreme în care nu port des haine cu mânecă lungă.

Ceasul are, fără curea, o greutate de 58 de grame. Este rezistent la apă la adâncime de până la 50 de metri timp de 10 minute, la jeturi puternice de apă și, de asemenea, rezistent la praf.

Display

Huawei Watch 5 vine cu un display mare, de tip LTPO 2.0 AMOLED, cu diagonala de 1,5 inch, rezoluție de 466 × 466 pixeli și densitate de 310 ppi. Este impresionantă luminozitatea maximă de 3.000 de niți la care acest display poate ajunge.

Ecranul de pe Watch 5 este foarte precis și responsiv, inclusiv atunci când tastezi pe el. De aceea, operațiuni precum introducerea unei parole Wi-Fi sau oferirea unui răspuns la un mesaj pot fi făcute în condiții decente direct de pe ceas, fără a mai fi nevoie de telefon.

Software și performanță

Huawei Watch 5 folosește sistemul de operare HarmonyOS, dar este compatibil cu toate dispozitivele Android și iOS. Ceasul funcționează împreună cu aplicația Huawei Health, care poate fi descărcată direct de pe o pagină Huawei sau prin intermediul magazinului de aplicații App Gallery al Huawei. Pentru Watch 5 sunt disponibile din start multe fețe de ceas, dar și o mulțime de aplicații terțe.

De altfel, la lansarea Watch 5, Huawei a anunțat că va oferi dezvoltatorilor acces inclusiv la noul ansamblu de senzori X-TAP.

Sistemul de operare de pe ceas este structurat în patru zone, pe lângă ecranul principal. Glisând în sus de pe ecranul principal se deschid notificările, iar glisând în jos se accesează meniul rapid cu setări comune, precum setările generale, lanterna sau Find My Phone. Glisând spre dreapta se navighează printre cardurile de funcții rapide, cele trei implicite fiind pentru calendar, controlul multimedia și vreme. Glisând spre stânga ai acces la o secțiune cu widget-uri și scurtături de aplicații.

Ce fac butoanele am precizat mai sus la secțiunea Design.

Există și o altă modalitate inovativă de a interacționa cu ceasul. Deoarece include un NPU (Neural Processing Unit), Watch 5 poate primi comenzi prin gesturi făcute cu degetele, precum „Double Slide” și „Double Tap”. Această caracteristică este impresionantă, dar eu nu o prea folosesc, deoarece consider suficiente, pentru control, ecranul tactil și cele trei butoane.

Senzorii X-TAP

Ajungem la elementul remarcabil al acestui dispozitiv, tehnologia X-TAP. Acesta este un senzor multifuncțional amplasat lateral, care combină ECG, PPG și un senzor de presiune. Prin simpla atingere cu degetul timp de trei secunde, X-TAP efectuează o scanare de sănătate rapidă (60 de secunde), oferind date despre ritmul cardiac, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), SpO2, temperatura pielii, nivelul de stres și altele. Această metodă de măsurare de la vârful degetului îmbunătățește acuratețea semnalului, nefiind afectată, spre deosebire de senzorii de la bază care fac parte din TruSense, de factori precum părul sau potrivirea ceasului.

Trebuie precizat că deocamdată măsurarea pentru variabilitatea ritmului cardiac funcționează doar noaptea, urmând ca după 15 iunie să fie disponibilă pe tot parcursul zilei.

Este important de precizat că Watch 5 este acreditat medical pentru măsurarea ECG.

Senzorul tactil din X-TAP poate detecta diferite niveluri de presiune, permițând utilizatorilor să interacționeze cu ceasul prin gesturi simple, cum ar fi atingerea dublă sau glisarea. Aceste gesturi pot fi personalizate pentru diverse funcții, cum ar fi preluarea apelurilor sau controlul muzicii.

Fiind practicant de fitness, am apreciat aplicația Workout de pe acest dispozitiv. Aceasta oferă inclusiv feedback vocal – ești anunțat, de exemplu în secțiunea Strength, de fiecare dată când ai mai făcut 10 minute de antrenament și care este ritmul cardiac. Totodată, bătăile inimii la un moment dat sunt indicate de o săgeată pe un cadran, de la zona albastră de recuperare, până la zonele verde (ardere de grăsimi) și până la galben, portocaliu și roșu (zone de lucru intens).

Aplicația Workout oferă o gamă variată de moduri de antrenament (peste 100), de la alergare și ciclism la înot și drumeții, monitorizând date esențiale precum ritmul cardiac, distanța și caloriile arse. GPS-ul integrat urmărește precis traseele în aer liber, iar antrenamentele pot fi personalizate cu obiective și alerte. După antrenament, aplicația oferă statistici detaliate și analize pentru a urmări progresul și a îmbunătăți performanța.

Am folosit ceasul cu cele mai recente actualizări disponibile (HarmonyOS 5.1.0.108), iar în ultimele zile au fost mai multe pachete livrate de companie. Sistemul de operare este fluid, nu există lag și nici erori neașteptate. Nu au existat nici probleme de compatibilitate sau conectivitate cu telefonul meu, un model Google Pixel 9 Pro.

În ceea ce privește aplicația Huawei Health, aceasta este decentă, dar nu impresionantă pentru mine. Cumva designul, culorile alese, modul în care este structurată și modul în care sunt afișate informațiile nu mă atrag. Din fericire, nici nu prea ai nevoie să o deschizi, deoarece poți face aproape tot ce oferă aplicația direct pe ceas.

Ca și alți producători, Huawei își promovează puternic în aplicație serviciul premium Huawei Health+, care oferă acces la planuri de fitness avansate, cursuri sau informații de sănătate mai detaliate. Cei care cumpără Watch 5 în perioada 15 mai – 29 iunie primesc trei luni de acces gratuit, alături de căștile FreeBuds 6i, o curea suplimentară și 12 luni extra-garanție.

Nu în ultimul rând, Huawei Watch 5 poate fi folosit pe post de telefon prin descărcarea unui e-SIM în dispozitiv. Mai mult, poate fi conectat direct la Wi-Fi pentru a primi actualizări mai rapid.

Totodată, o altă caracteristică software remarcabilă a Watch 5 este capacitatea de a răspunde la mesaje direct de pe ceas folosind tastatura virtuală inclusă. Există, de asemenea, mesaje predefinite care pot fi setate.

Ce lipsesc de pe Huawei Watch 5 sunt plățile cu ceasul. Deocamdată, dispozitivul nu poate fi utilizat pentru plăți în lei. Deși include NFC, serviciul Huawei Pay nu este disponibil în România, iar din cauza războiului comercial cu SUA compania are accesul restricționat la servicii Google.

Baterie

În ciuda caracteristicilor tehnice și funcțiilor avansate oferite, Huawei Watch 5 are o autonomie impresionantă. Smartwatch-ul este echipat și cu un sistem de baterie dual, care permite comutarea între modul Standard și modul Battery Saver. În modul Standard, autonomia oficială este de până la 4,5 zile pentru modelul de 46 mm, în timp ce modul Battery Saver extinde durata de utilizare până la 11 zile. Eu am reușit să depășesc în modul Standard 5 zile. Ce-i drept, am ales o față de ceas destul de simplă, cu consum redus de energie.

Autonomia este impresionantă, deoarece Watch 5 este un fel de „mini smartphone” purtat la încheietură.

Încărcarea se face prin intermediul unei mici plăcuțe magnetice care se prinde la baza ceasului.

Concluzie

Huawei Watch 5 impresionează ca un „mini smartphone” elegant și performant la încheietură, depășind așteptările la autonomie și oferind măsurători de sănătate precise prin inovativa tehnologie X-TAP.

Sistemul de operare fluid și posibilitatea de a răspunde la mesaje direct de pe ceas adaugă valoare.

Cu toate acestea, designul coroanei rotative ridică semne de întrebare privind durabilitatea, iar lipsa plăților contactless în România reprezintă un dezavantaj.

Trăgând linie, nu am cum să nu recomand acest smartwatch, cu care poți pleca din casă fără să mai iei telefonul cu tine. Varianta testată de mine este disponibilă la prețul recomandat de 2.749 lei, alături de beneficiile anunțate mai sus până la 15 iunie.

Pro Design rafinat, elegant

Acreditat medical pentru măsurarea ECG

Autonomie foarte bună, peste cea maximă anunțată de producător

Tehnologia X-TAP oferă măsurători de sănătate mai precise și mai rapide

Sistem de operare rapid și stabil

Poți răspunde la mesaje scriind direct de pe ceas, fără a apela la șabloane predefinite Contra Spațiul dintre coroana rotativă și carcasă, posibil element vulnerabil de design

Ceasul nu poate fi folosit pentru plăți în România