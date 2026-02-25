Samsung a dezvăluit marți noile căști wireless Galaxy Buds 4 și Buds 4 Pro, în cadrul unui eveniment de tip hands-on din București, la care a participat și TechRider.ro.

Lansate alături de seria Galaxy S26, noile accesorii audio marchează o evoluție atât la nivel de design, cât și de funcționalitate bazată pe inteligența artificială.

Design

Cea mai vizibilă schimbare față de generația anterioară este revenirea la carcasa de încărcare cu așezare orizontală, similară cu cea a generației Buds 2. Totuși, noul model aduce un capac parțial transparent, permițând utilizatorilor să vadă căștile în interior.

Tijele (stems), introduse pe seria 3 sub numele de Blade Design, au fost optimizate. Buds 4 Pro vin cu un aspect mai ergonomic, tije mai plate și margini rotunjite pentru confort sporit. De asemenea, Samsung a decis să renunțe la elementele luminoase de pe tije pentru un aspect mai discret și premium. Buds 4 vin cu un aspect open-type (fără dopuri), în timp ce Buds 4 Pro sunt de tip in-ear (cu dopuri de silicon). În privința protecției, Buds 4 Pro are un stadard de rezistență la apă și praf IP57, iar Buds 4 se încadrează la IP54.

Sunet

Vârful de gamă introduce un sistem audio bazat pe o configurație de tip 2-Way Speaker. Piesa centrală este noul woofer de 11 mm, cu o zonă de vibrație extinsă, capabil să reproducă o plajă de frecvențe mult mai largă pentru o experiență imersivă.

Acesta este susținut de un tweeter de 5.4 mm și, pentru prima dată, de un sistem Dual Amp care garantează un sunet Hi-Fi de 24-bit/96kHz (UHQ). În contrast, modelul standard Galaxy Buds 4 funcționează pe baza unui sistem 1-Way, cu un singur amplificator.

Ambele modele beneficiază de ANC Adaptiv și EQ Adaptiv, tehnologii care scanează în timp real canalul auditiv și zgomotul exterior (prin 3 microfoane + VPU) pentru a livra un sunet cât mai bine calibrat.

Head Gestures

Una dintre cele mai importante funcții este Head Gestures (Gesturi ale capului). Datorită senzorilor de mișcare avansați, utilizatorii pot interacționa cu dispozitivul fără a folosi mâinile. Cu o clătinare din cap, de exemplu, poți respinge apeluri, închide alarme sau opri citirea notificărilor. Prin gestul de tipul „pinch and hold” pe tijă, se activează modul Interpreter, optimizat acum cu ajutorul Galaxy AI.

În plus, Samsung a adăugat o funcție de securitate practică în carcasă. Prin dubla apăsare a butonului de lângă portul USB-C, telefonul tău va emite un sunet puternic (Find My Phone), făcându-l ușor de găsit în casă.

Baterie, conectivitate, culori

La capitolul baterie, Buds 4 Pro beneficiază de o capacitate de 61 / 530 (carcasă) mAh și promite o durată de viață de până la 6 ore cu funcția Active Noise Cancelling activată și 26 de ore prin încărcare în carcasă. Spre comparație, Buds 4 sunt echipate cu o baterie de 31 / 515 mAh și promit până la 5 ore, respectiv 24 de ore în aceleași condiții de utilizare. În privința conectivității, ambele modele sunt echipate cu Bluetooth 6.1.

Seria Galaxy Buds 4 va fi disponibilă trei culori: White, Black și o nuanță nouă, Pink Gold (exclusiv online).

Prețuri Samsung Galaxy Buds 4 și Buds 4 Pro

Samsung Galaxy Buds 4: 899 LEI;

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: 1.249 LEI.