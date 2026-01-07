Ediția CES 2026 a adus din nou în prim-plan nu doar produse comerciale mature, ci și o serie de dispozitive experimentale, aflate la granița dintre inovație și zone mai puțin convenționale ale tehnologiei, scrie TheVerge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dincolo de televizoare ultra-subțiri sau telefoane pliabile, vizitatorii au putut vedea tehnologii care propun forme diferite de interacțiune, design sau utilizare zilnică, unele dintre ele ieșind clar din tiparele obișnuite ale industriei.

Îngrijire personală: uscătorul de păr care este și lampă

Compania Dreame a prezentat un dispozitiv care combină funcția unui uscător de păr cu cea a unei lămpi de interior. Produsul are forma unui arc suspendat, care se poziționează deasupra capului utilizatorului și suflă aer cald uniform, fără a fi necesară manevrarea manuală a unui uscător clasic.

Conceptul este gândit pentru a permite uscarea părului în timp ce utilizatorul stă pe canapea sau desfășoară alte activități. Dispozitivul este destinat spațiilor de locuit și este integrat estetic ca obiect de iluminat. Prețul comunicat pentru acest produs este de aproximativ 700 de dolari, ceea ce îl plasează în segmentul premium.

Un dispozitiv cu stimulare electrică pentru uz intim

Un alt produs care a atras atenția la CES 2026 este Mor, un dispozitiv destinat prevenirii ejaculării precoce. Acesta funcționează prin stimulare electrică și constă într-un plasture adeziv cu electrozi, aplicat în zona perineului.

Producătorii afirmă că dispozitivul transmite impulsuri electrice controlate, cu scop terapeutic. Mor nu este un simplu concept, ci un produs disponibil comercial, cu un preț de pornire de aproximativ 300 de dolari pentru pachetul inițial.

Mașini de tuns asistată de AI

Compania Glyde a prezentat la CES 2026 o mașina de tuns care utilizează inteligența artificială. Mașinile de tuns sunt concepute pentru a ajusta automat poziția și adâncimea lamelor, în funcție de zona capului.

Sistemul necesită utilizarea unei benzi speciale, montate pe cap, care ajută dispozitivul să își determine poziția în timp real. Potrivit producătorului, scopul este obținerea unor tunsori uniforme, chiar și de către utilizatori fără experiență, fără a fi necesare tehnici avansate de frizerie.

Gaming și AI: avatarul holografic de birou de la Razer

Razer a prezentat Project Ava, un dispozitiv de birou care afișează o hologramă de 5,5 inci sub forma unui personaj anime. Utilizatorii pot alege între două avataruri, Kira și Zane, concepute pentru a interacționa cu jucătorul.

Dispozitivul este dotat cu cameră, microfoane și conexiune USB-C, ceea ce îi permite să analizeze activitatea de pe ecranul computerului și să ofere sugestii în jocuri. Avatarurile sunt alimentate de Grok, modelul de inteligență artificială dezvoltat de xAI.

Cosmetică high-tech: masca LED de la L’Oréal

L’Oréal a prezentat o mască facială LED flexibilă, realizată din silicon, care acoperă complet fața utilizatorului. Masca utilizează lumină roșie și lumină infraroșie apropiată, aplicate direcționat.

Potrivit companiei, produsul este conceput pentru a ajuta la netezirea și tonifierea pielii. Designul său neobișnuit, care amintește de un al doilea strat de piele luminat, a atras numeroase reacții. L’Oréal estimează că masca va fi lansată comercial în anul 2027.

Căștile care devin boxă

Compania Tomorrow Doesn’t Matter a prezentat căștile Neo, un produs audio care poate funcționa atât ca pereche de căști over-ear, cât și ca boxă portabilă. Transformarea este realizată prin plierea benzii flexibile pentru cap.

Pe lângă difuzoarele integrate în cupele căștilor, Neo include o pereche separată de drivere dedicate modului boxă. Produsul urmează să fie lansat printr-o campanie Kickstarter, cu un preț anunțat de 249 de dolari.

Un foișor modular alimentat cu energie solară

Compania Jackery a prezentat un foișor alimentat cu energie solară, destinat utilizării în exterior. Structura este echipată cu panouri solare de 2.000 W, iluminare integrată, un ecran de proiecție rabatabil și prize AC.

Designul masiv și aspectul industrial îl diferențiază de foișoarele clasice de grădină. Prețul estimat este cuprins între 12.000 și 15.000 de dolari, fără a include sistemul de stocare a energiei în baterii.

Un telefon cu cameră montată pe gimbal

Producătorul chinez Honor a prezentat un prototip denumit informal „Robot Phone”. Dispozitivul integrează o cameră montată pe un mic gimbal, care se pliază din spatele telefonului.

Conform materialelor promoționale, camera ar putea urmări subiecții în mod automat. La CES 2026, dispozitivul nu era funcțional, iar compania a anunțat că lansarea oficială este așteptată la Mobile World Congress 2026.

Animale de companie: robotul cameraman Vex

Startup-ul FrontierX a prezentat Vex, un robot mobil conceput să urmărească animalele de companie prin locuință. Dispozitivul filmează activitatea pisicilor sau câinilor și încearcă să interacționeze cu aceștia.

Ulterior, robotul editează automat clipurile video folosind inteligență artificială, pentru a crea materiale ușor de distribuit. Producătorul nu a publicat încă exemple de videoclipuri generate de Vex.

Health tech feminin: absorbantul care detectează hormoni

Vivoo a adus la CES 2026 un absorbant menstrual „inteligent”, capabil să detecteze hormonul foliculostimulant. Nivelurile ridicate ale acestui hormon pot indica probleme precum rezerve ovariene scăzute sau afecțiuni de tipul sindromului ovarelor polichistice.

Rezultatele sunt afișate direct pe absorbant, iar utilizatoarele pot fotografia testul cu aplicația Vivoo pentru interpretare suplimentară. Prețul unui absorbant este estimat între 4 și 5 dolari.

Cuțitul cu vibrații ultrasonice

Seattle Ultrasonics a prezentat un cuțit care utilizează vibrații ultrasonice pentru a reduce efortul de tăiere. Dispozitivul folosește cristale ceramice piezoelectrice care vibrează de peste 30.000 de ori pe secundă.

Potrivit companiei, vibrațiile nu pot fi percepute de utilizator în timpul utilizării. Cuțitul are un preț de 399 de dolari și se încarcă prin USB-C sau printr-o stație wireless separată.