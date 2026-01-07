FOTO Lenovo prezintă un concept de laptop de gaming ce ecran rulabil / Lenovo Legion Pro Rollable are un ecran de până la 24 inch / Lansările Lenovo de la CES Las Vegas 2026

Lenovo anunță cele mai noi produse din portofoliul Legion în cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas). Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, cea mai mare noutate este primul laptop din seria Legion cu ecran rulabil, dar și actualizări aduse produselor Legion.

Legion Pro Rollable, ecran între 16 și 24 de inch

Lenovo Legion Pro Rollable este momentan doar un concept, cu ecran rulabil Lenovo PureSigth OLED Gaming. Compania susține că ecranul se extinde și se contractă cu „vibrații și zgomot minim”, iar acesta pornește de la 16 înch în modul Focus și se poate extinde la 24 de inch în modul Arena.

Conceptul Legion Pro Rollable are la bază modelul Legion Pro 7i, cu procesoare Intel Core Ultra de ultimă generație și un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pentru laptopuri. Echipate cu NVIDIA Blackwell, GPU-urile GTX din seria 50 pentru laptopuri sunt dotate cu AI.

Modelul proof of concept include și Lenovo AI Engine+, cu Lenovo LA Core (LA1 + LA3), care dispune de funcția Scenario Detection în timp real, care îmbunătățește FPS-ul și optimizează resursele pentru performanțe maxime. Tehnologia Smart FPS reglează dinamic setările pentru a asigura o experiență de joc fluidă și stabilă.

Ce alte dispozitive a mai lansat Lenovo Legion

Legion Go cu SteamOS este cel mai puternic dispozitiv portabil Lenovo Legion care vine în mod nativ cu SteamOS, oferind performanțe de nivel desktop, dar și confortul unei console. Echipat cu un procesor AMD Ryzen Z2 Extreme, memorie LPDDR5X de până la 32GB și stocare SSD PCIe de până la 2TB, spațiul de stocare poate fi extins cu până la 2TB suplimentari prin slotul microSD.

De asemenea, Lenovo a mai anunțat și Legion 7a, un laptop cu ecran de 16 inch și Copilot+. Compania transmite că acest dispozitiv este cu 10% mai ușor și cu 5% mai subțire decât predecesorul său, dar implementează și sistemul de răcire Legion Coldfront. Acesta este un sistem de răcire derivat din cel disponibil pe vârful de gamă Legion 9i, care dispune de ventilatoare trapezoidale și de un Hyperchamber.

Legion 7a este echipat cu noile procesoare AMD Ryzen AI 400 și GPU-uri NVIDIA GeForce RTX din seria 50 pentru laptopuri, care oferă un TDP total de 125W. Lenovo AI Engine+ îi indică suitei de software Legion Space cum să regleze în timp real consumul de energie, temperatura și performanța.

Lenovo a anunțat și Legion 5i și 5a, laptopuri de gaming de 15 inch echipate cu placă video NVIDIA GeForce RTX din seria 50 pentru laptopuri, Lenovo AI Engine+ și procesoare AMD Ryzen seria 200.

De asemenea, Lenovo a prezentat și laptopuri din seria Lenovo LOQ, seria de gaming entry-level a companiei. Lenovo LOQ 15AHP11 și Lenovo LOQ 15IPH11 vin fie cu procesoare AMD Ryzen din seria 200, fie Intel Core Ultra. Ambele sunt dotate cu plăci grafice din seria NVIDIA GeForce RTX seria 50 pentru laptopuri și beneficiază de tehnologia Hyperchamber Cooling, despre care puteți afla mai multe aici.

Prețuri și disponibilitate pentru noile dispozitive Lenovo din gama Legion și LOQ

Legion Go cu SteamOS (8,8”, 2) va avea un preț de pornire estimat de 1.049 euro și este prevăzut să fie disponibil în prima jumătate a anului 2026.

Legion 7a (16”, 11) va avea un preț de pornire estimat de 1.999 € și va fi disponibil începând cu luna martie 2026.

Legion 5i (15”, 11) va avea un preț de pornire estimat de 1.399 € și va fi disponibil începând cu luna martie 2026.

Legion 5a (15”, 11) cu procesor AMD Ryzen AI seria 400 are un preț de pornire estimat de 1.399 € și este prevăzut să fie disponibil începând cu luna martie 2026.

Legion 5a (15”, 11) cu procesor AMD Ryzen seria 200 are un preț de pornire estimat de 1.299 € și este prevăzut să fie disponibil începând cu luna februarie 2026.

Lenovo LOQ 15AHP11 va avea un preț de pornire estimat de 1.199 € și va fi disponibil începând cu luna februarie 2026.

Lenovo LOQ 15IPH11 va fi disponibil numai pe anumite piețe.