FOTO Cum arată prima zi de lansări de la CES / Noul pliabil Samsung, televizoare LG și un controler pentru pasionații de jocuri cu mașini

Înainte de deschiderea Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas), multe companii au anunțat deja noi tehnologii, gadgeturi, concepte și upgrade-uri bazate pe inteligență artifiicală. The Verge a realizat o listă cu cele mai interesante lansări de produse din cadrul show, ului din Las Vegas.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Samsung Galaxy Z TriFold, disponibil momentan doar în Coreea

Sursa foto: Imaginechina / ddp USA / Profimedia

Anunțat pentru prima dată luna trecută, primul telefon ce se pliază în trei al Samsung a fost prezentat presei internaționale. The Verge relatează că dispozitivul este momentan disponibil doar în Coreea de Sud, dar Galaxy Z TriFold este așteptat să fie disponibil în Statele Unite în primul semestru al anului.

Frigider cu asistent de bucătărie

Frigiderul inteligent GE Profile Smart 4. Sursa foto: GE

GE Appliances a lansat un frigider cu patru uși care scanează alimentele din interiorul său și poate crea o listă completă de cumpărături. Frigiderul GE Profile Smart 4 va fi lansat în aprilie pentru 4.899 de dolari, iar el vine dotat cu un ecran de 8 inch pe ușă. Există chiar și o cameră în interiorul frigiderului pe care o putem accesa de la distanță printr-o aplicație pentru a verifica dacă am rămas fără ceva în timp ce faceți cumpărături.

Un producător cunoscut pentru huse a lansat un telefon

Telefonul Clicks Communicator. Sursa foto: Clicks

Clicks este cunoscut mai ales pentru huse pentru smartphone-uri care adaugă o tastatură compactă fizică în stil BlackBerry. Cea mai recentă creație a sa are aceeași tastatură, dar și un ecran OLED de 4,03 inch, camere frontale și posterioare, o mufă pentru căști și o conexiune de date 5G, și rulează Android 16. Clicks Communicator este conceput pentru a fi o alternativă la smartphone-ul pe care îl folosiți zilnic, pe care îl puteți limita la aplicațiile esențiale pentru a minimiza distragerile. La 499 de dolari, prețul său este similar cu cel al Pixel 9A, dar puteți rezerva unul acum pentru o perioadă limitată de timp pentru a beneficia de o reducere.

LG intră în zona de televizoare de artă și de roboți casnici

LG Gallery TV. Sursa foto: LG

La fel ca TCL și Hisense, LG încearcă să ia din cota de piață a Samsung The Frame în categoria televizoarelor de artă. Noul său LG Gallery TV este un televizor mini-LED cu ceea ce pare a fi un strat mat, dar LG îl descrie ca având un „ecran specializat care reduce strălucirea și minimizează reflexiile pentru o experiență de vizionare asemănătoare artei”. Acesta vine cu o ramă albă și, deși puteți achiziționa rame suplimentare de culoare lemn, prețul pentru LG Gallery TV nu a fost încă anunțat.

Printre lansările de televizoare LG se numără și un televizor de tip wallpaper. LG OLED evo W6 are o grosime de 9 mm datorită arhitecturii interne reproiectate și dispune de un nou suport, astfel încât poate fi montat complet la nivel cu peretele. Instalarea este îmbunătățită și mai mult prin utilizarea de către W6 a Zero Connect Box de la LG, care transmite wireless un semnal video de la o distanță de până la 10 metri. Singurul cablu fizic pe care trebuie să îl conectați la W6, ce vine în dimensiuni de 77 sau 83 de inch, este cel de alimentare.

Televizor de tip wallpaper LG OLED evo W6. Sursa foto: LG

LG a lansat și un robot de uz casnic, care face mai multe decât un aspirator robot. LG CLOiD are o pereche de brațe articulate cu șapte grade de mișcare montate pe o bază mobilă, cu un trunchi care se poate înclina și îndoi.

Robotul casnic LG CLOiD. Sursa foto: LG

Sud-coreenii susțin că acesta poate efectua și sarcini casnice, precum împăturirea și aranjarea rufelor, introducerea alimentelor în cuptor sau scoaterea produselor din frigider.

GameSir lansează un controler special pentru jocurile cu mașini

Controlerul GameSir Swift Drive. Sursa foto: Captură video GameSir via YouTube

GameSir a prezentat controlerul Swift Drive, care are un volan mic în mijlocul său. Acesta este conectat la un codificator de înaltă precizie și un motor direct drive, care oferă efecte de feedback în timpul jocurilor auto. Există motoare haptice suplimentare situate în declanșatoarele cu efect Hall ale gamepad-ului pentru a simula efecte precum frânarea ABS, similare cu cele resimțite pe controlerul PlayStation DualSense

Acest controler ar fi bun pentru jocuri precum Euro Truck Simulator, BeamNG.Drive sau chiar și cele mai competitive, ca F1 25 sau Forza Horizon 5. Prețul și disponibilitatea nu au fost încă dezvăluite.