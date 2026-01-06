Frigidere cu AI și uși controlate prin voce, prezentate la CES 2026

Samsung a prezentat luni la CES 2026 – una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie din lume, organizată anual la Las Vegas – o funcție mult așteptată pentru frigiderele inteligente Family Hub: deschiderea și închiderea ușii prin comenzi vocale, relatează Mediafax.

Prezentarea a avut loc luni dimineață, în cadrul unui eveniment special, organizat înainte de deschiderea oficială a CES 2026, programată marți.

Potrivit reprezentanților companiei Samsung, utilizatorii vor putea spune, de exemplu, „Deschide ușa frigiderului” sau „Închide ușa frigiderului”, iar ușa se va mișca automat. Se poate deschide complet, peste 90 de grade, sau să se închidă, fără contact fizic.

Pe lângă controlul vocal, mișcarea ușii poate fi activată și printr-o atingere ușoară cu palma sau cu dosul mâinii, ceea ce face utilizarea mai comodă atunci când mâinile sunt murdare sau când accesibilitatea este o prioritate.

Totodată, Samsung a anunțat integrarea unei versiuni avansate de inteligență artificială în Family Hub.

Funcția AI Vision, care identifică automat alimentele introduse sau scoase din frigider, va folosi acum modelul de limbaj Google LLM. Astfel, aparatul poate recunoaște instant un număr nelimitat de produse proaspete sau procesate, facilitând planificarea meselor și reducerea risipei alimentare.

Samsung a extins conceptul și la alte dispozitive, inclusiv mașini de spălat inteligente, AirDresser pentru îndreptarea hainelor și aspiratoare robotizate, care recunosc lichidele și pot fi controlate conversațional.

Compania a mai prezentat, de asemenea, în cadrul evenimentului de luni de la CES 2026, noi soluții pentru sănătate și îngrijire personalizată.

Au fost anunțate dispozitive și electrocasnice care monitorizează activitatea, somnul și nutriția. Acestea alertează utilizatorii și medicii dacă apar anomalii și oferă recomandări preventive pentru sănătate.