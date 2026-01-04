LG anunță „cel mai ușor laptop de 17 inch cu RTX”, dar nu pentru europeni / LG gram Pro 17 va fi disponibil exclusiv în America de Nord

LG va dezvălui gama actualizată de laptopuri, denumite gram, la CES (6-9 ianuarie, Las Vegas). Noua gamă debutează cu un material „ultra-ușor”, denumit Aerominum, dar și cu noi capacități AI, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Ce este Aerominum

LG susține că Aerominum, noul material dezvoltat de sud-coreeni, reduce greutatea laptopului, consolidându-i în același timp rezistența sa structurală. Șasiul rezultat este construit pentru a oferi o rezistență îmbunătățită la zgârieturi, îndeplinind standardele de nivel militar și asigurând o rezistență de lungă durată pentru utilizarea zilnică.

Noile laptopuri din gama LG gram vin dotate cu inteligență artificială, prin Microsoft Copilot+ PC și al LG gram chat, chatbot-ul LG alimentat cu AI. Compania susține că noile modele sunt construite pentru a face față multitaskingului solicitant și fluxurilor de lucru AI complexe, atât pentru crearea de conținut, cât și pentru productivitatea de zi cu zi.

LG gram Pro 17, cel mai subțire laptop RTX

LG gram Pro 17 oferă performanța unui laptop dotat cu placă grafică Nvidia RTX de 17 inch într-un format compact, comparabil cu un model tipic de 16 inch. Ecranul său LCD WQXGA (2.560 x 1.600 pixeli) suportă atât productivitate de lungă durată, cât și vizionare imersivă. Această performanță este asigurată de cel mai recent GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 pentru laptopuri, cu 8 GB de memorie GDDR7.

Compania declară că celălalt laptop din gama gram, LG gram Pro 16, este cel mai ușor laptop de acest tip, dotat atât cu AI integrat, cât și cu cloud-based AI. Ecranul său OLED WQXGA+ (2.880 x 1.800 pixeli) oferă „un contrast clar și bogat” iar, echipat cu cele mai noi procesoare Intel Core Ultra, dispozitivul asigură „multitasking receptiv și performanță fluidă pentru sarcinile zilnice solicitante”.