LG dezvăluie seria UltraGear evo, cu monitoare de gaming 5K și funcții AI

LG Electronics a prezentat, înainte de deschiderea târgului CES 2026, o nouă serie de monitoare de gaming, denumită UltraGear evo, potrivit The Verge. Gama este poziționată în segmentul high-end și include, pentru început, trei modele: 39GX950B, 27GM950B și 52G930B.

Potrivit companiei, toate monitoarele din această serie au în comun rezoluția 5K și integrarea unor funcții bazate pe inteligență artificială, utilizate în principal pentru îmbunătățirea calității imaginii.

Trei modele cu formate diferite

LG 39GX950B este un monitor ultrawide cu raport de aspect 21:9 și rată de reîmprospătare de până la 330 Hz.

este un monitor ultrawide cu raport de aspect 21:9 și rată de reîmprospătare de până la 330 Hz. LG 27GM950B utilizează tehnologie MiniLED, despre care producătorul afirmă că poate oferi o luminozitate mai ridicată comparativ cu panourile OLED.

utilizează tehnologie MiniLED, despre care producătorul afirmă că poate oferi o luminozitate mai ridicată comparativ cu panourile OLED. LG 52G930B este un model curbat, cu afișare panoramică, raport de aspect 12:9 și rată de reîmprospătare de 240 Hz la rezoluție 5K.

Funcții AI și disponibilitate

Funcțiile de inteligență artificială sunt folosite pentru upscaling-ul conținutului, cu scopul de a crește rezoluția și claritatea imaginii. LG nu a comunicat deocamdată prețurile pentru noile modele, urmând să ofere mai multe detalii în cadrul CES 2026, unde seria UltraGear evo va fi expusă public.