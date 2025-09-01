Los Angeles testează o tehnologie care transformă valurile oceanului în energie

La Portul din Los Angeles, o instalație discretă atrage deja atenția comunității tehnologice și a investitorilor în energie verde. Palete albastre plutitoare, fixate de un doc, dansează pe valuri și transformă mișcarea constantă a mării în curent electric, relatează TechXplore.

Proiectul-pilot aparține Eco Wave Power, un start-up israelian fondat de antreprenoarea Inna Braverman și, cel puțin la o primă vedere, are potențialul de a deveni o piesă importantă în puzzle-ul tranziției globale către surse regenerabile.

Cum funcționează tehnologia

Plutele, asemănătoare unor clape de pian, urcă și coboară odată cu valurile. Mișcarea lor este transferată către pistoane hidraulice, care trimit un fluid biodegradabil printr-un sistem de acumulatoare. Atunci când presiunea este eliberată, aceasta învârte o turbină ce generează energie electrică.

Dacă autoritățile californiene validează eficiența proiectului, compania vrea să instaleze sute de plute pe cei 13 kilometri de dig care protejează portul. Energia produsă ar putea alimenta, conform datelor, circa 60.000 de locuințe din Statele Unite.

De ce contează energia valurilor

Spre deosebire de energia solară, care depinde de lumina zilei, sau cea eoliană, condiționată de vânt, marea este mereu în mișcare. iar potențialul este uriaș. Conform Departamentului de Energie al SUA, valurile de pe coasta de vest ar putea alimenta 130 de milioane de case, aproximativ o treime din consumul anual al țării.

Însă istoria acestui sector este presărată cu eșecuri. Tehnologiile instalate în largul oceanului au fost adesea distruse de furtuni, iar costurile de întreținere au devenit prohibitive. Braverman susține că soluția Eco Wave Power este diferită: „Când valurile sunt prea mari, plutele se ridică pur și simplu în poziție de siguranță până trece furtuna. Pur și simplu, nu există daune”.

Specialiștii confirmă logica proiectului. „Călcâiul lui Ahile al energiei valurilor este mentenanța. A avea un sistem montat pe dig, unde poate fi inspectat și reparat rapid, are mult sens”, a explicat Krish Thiagarajan Sharman, profesor de inginerie mecanică la Universitatea din Massachusetts Amherst.

De la pilot la scalare globală

Eco Wave Power testează deja instalații în Israel, unde energia valurilor alimentează 100 de locuințe din portul Jaffa, și pregătește extinderea în Portugalia, Taiwan și India. Ținta este atingerea unor proiecte de 20 MW, o capacitate comparabilă cu cea a turbinelor eoliene de ultimă generație.

„Ne conectăm doar la structuri deja existente, deci impactul asupra mediului este zero”, spune Braverman.

Un răspuns pentru era AI

În California, unde statul și-a propus neutralitate carbonică până în 2045, tehnologia ar putea deveni crucială și dintr-un alt motiv… explozia cererii de energie cauzată de centrele de date și inteligența artificială.

„Consumăm din ce în ce mai multă energie odată cu expansiunea AI. Cu cât putem extinde mai repede această tehnologie de-a lungul coastelor, cu atât mai bine”, subliniază Jenny Krusoe, fondatoarea organizației AltaSea, unul dintre finanțatorii proiectului.