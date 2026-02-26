Gigantul japonez Panasonic, cândva lider incontestabil al televizoarelor cu plasmă, a anunțat că nu va mai produce propriile televizoare. Fabricarea, marketingul și distribuția modelelor care poartă sigla Panasonic vor fi preluate de compania chineză Skyworth.

Decizia marchează un moment simbolic pentru industria japoneză de electronice, într-un context în care producătorii sud-coreeni și chinezi domină deja vânzările globale de televizoare, anunță ArsTechnica.

Producția trece în China

Skyworth, companie cu sediul în Shenzhen, se prezintă drept unul dintre principalii furnizori globali ai platformei Android TV. Producătorul chinez s-a numărat printre primele cinci branduri de televizoare la nivel mondial după venituri în primul trimestru din 2025, deși poziția sa în clasament variază de la un trimestru la altul.

Anunțul parteneriatului a fost făcut în cadrul unui eveniment oficial, unde reprezentanții Panasonic au precizat că noul partener va coordona vânzările, marketingul și logistica, în timp ce compania japoneză va contribui cu expertiză tehnică și control al calității, pentru a menține standardele audio-video asociate brandului. Cele două companii vor colabora inclusiv la dezvoltarea modelelor OLED de top.

Televizoarele produse de Skyworth sub marca Panasonic vor fi comercializate în Statele Unite și Europa. Pe piața europeană, obiectivul este atingerea unei cote de piață de două cifre.

Panasonic a transmis că va asigura suport pentru toate televizoarele vândute până în martie 2026, precum și pentru cele care vor fi comercializate ulterior.

De la dominația plasmei la retragere

Decizia vine după un declin îndelungat al diviziei de televizoare. În perioada de glorie a tehnologiei cu plasmă, Panasonic controla peste 40% din piața globală, depășind rivali precum Samsung și LG.

Însă în 2014, compania a renunțat la producția de televizoare cu plasmă, și a invocat ascensiunea rapidă a ecranelor LCD și dificultățile economice care au urmat crizei financiare declanșate de prăbușirea Lehman Brothers. Deși apreciate pentru contrastul și calitatea imaginii, modelele cu plasmă nu mai generau profit de ani buni.

În același an, Panasonic a început să își reducă prezența pe piața americană, iar până în 2016 a ieșit complet din segmentul televizoarelor din SUA.

În 2021, compania a decis să externalizeze întreaga producție de televizoare către un partener terț. În 2024, a revenit temporar pe piața americană cu modele OLED și Mini LED dezvoltate în Japonia. Totuși, în februarie 2025, președintele companiei, Yuki Kusumi, declara că firma este pregătită să vândă divizia de televizoare, dacă va fi necesar.

Sfârșitul unei ere pentru Japonia

Acordul cu Skyworth confirmă tendința de retragere a producătorilor japonezi din acest segment. Companii precum Sharp, Toshiba, Hitachi sau Pioneer au renunțat deja la producția proprie de televizoare. La începutul acestui an, și Sony a anunțat vânzarea a 51% din divizia sa de divertisment pentru acasă, inclusiv televizoare, către grupul chinez TCL.

În prezent, piața globală a televizoarelor este dominată de producători din Coreea de Sud și China, iar Japonia, odinioară epicentrul inovației în domeniu, aproape că nu mai are unități proprii de producție.

Cu toate acestea, Panasonic sugerează că brandul nu va dispărea complet din peisaj. La evenimentul de lansare al parteneriatului au fost prezentate două prototipuri OLED, inclusiv unul bazat pe cel mai nou panou Tandem WOLED furnizat de LG Display.