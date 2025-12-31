Samsung prezintă gama Odyssey 2026, cu un monitor 3D 6K fără ochelari și rată de reîmprospătare de 1.040 Hz

Samsung Electronics a anunțat lansarea noii game de monitoare de gaming Odyssey 2026, care include mai multe premiere tehnologice, între care un monitor 3D 6K ce nu necesită ochelari speciali și un model cu rată de reîmprospătare de 1.040 Hz, scrie The Verge.

Potrivit companiei, noile modele vizează atât segmentul de gaming competitiv, cât și utilizatorii care caută rezoluții foarte mari și funcții avansate de afișare.

Odyssey 3D: monitor 6K cu afișare tridimensională fără ochelari

Vârful de gamă este Odyssey 3D (G90XH), un monitor de 32 de inci cu rezoluție 6.144 x 3.456 pixeli. Modelul utilizează tehnologie de urmărire oculară în timp real pentru a ajusta adâncimea și perspectiva imaginii în funcție de poziția utilizatorului, oferind efect 3D fără accesorii suplimentare.

Odyssey G6: rată de reîmprospătare de până la 1.040 Hz

Modelul Odyssey G6 (G60H), cu diagonală de 27 de inci, atinge o rată maximă de reîmprospătare de 1.040 Hz în modul Dual Mode și suportă QHD nativ la până la 600 Hz. Monitorul este compatibil cu AMD FreeSync Premium Pro și NVIDIA G-Sync.

Trei noi modele Odyssey G8

Seria Odyssey G8 este extinsă cu trei variante:

G80HS – 32 inci, rezoluție 6K, rată de 165 Hz (până la 330 Hz în modul 3K)

– 32 inci, rezoluție 6K, rată de 165 Hz (până la 330 Hz în modul 3K) G80HF – 27 inci, rezoluție 5K, 180 Hz nativ, până la 360 Hz în modul QHD

– 27 inci, rezoluție 5K, 180 Hz nativ, până la 360 Hz în modul QHD G80SH – 32 inci, panou QD-OLED 4K, rată de 240 Hz, certificare VESA DisplayHDR True Black 500 și porturi DisplayPort 2.1 și USB-C cu alimentare de 98 W

Toate modelele G8 sunt compatibile cu AMD FreeSync Premium Pro și NVIDIA G-Sync și folosesc DisplayPort 2.1 pentru lățime de bandă de până la 80 Gbps, necesară pentru redare HDR și VRR la rezoluții mari.

Poziția Samsung pe piața monitoarelor de gaming

Conform datelor IDC citate de companie, Samsung deține o cotă de 18,8% din veniturile globale ale segmentului de monitoare de gaming cu rate de reîmprospătare de peste 144 Hz. Noile modele Odyssey 2026 vor fi prezentate public la târgul CES 2026, care se va desfășura în perioada 6–9 ianuarie la Las Vegas.