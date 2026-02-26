Odată cu lansarea noii serii Galaxy S26, Samsung introduce o inovație hardware și software integrată în modelul de top al gamei: S26 Ultra.

Funcția, denumită „Privacy Display”, promite să protejeze datele utilizatorilor de privirile neautorizate fără a compromite calitatea vizuală a ecranului, o problemă recurentă a soluțiilor mecanice actuale, cum ar fi foliile de protecție.

Control selectiv al vizibilității prin tehnologie OLED

Spre deosebire de filtrele clasice aplicate peste ecran, care reduc permanent luminozitatea și unghiurile de vizualizare pentru toți observatorii, Privacy Display funcționează prin manipularea directă a pixelilor.

Vicepreședintele Samsung, Tiberiu Dobre, a explicat într-un interviu pentru TechRider.ro, cu ocazia lansării seriei S26, modul în care funcționează această tehnologie.

„Este o tehnologie la nivel de pixeli. Ea poate fi activată doar pentru anumite aplicații sau doar pentru un anumit gen de notificări sau se activează automat atunci când vorbim despre aplicații bancare și trebuie să introduci un PIN sau anumite aplicații care îți cer o parolă. Este modul ăsta implicit de a proteja datele utilizatorului incluzând și această zonă de confidențialitate vizuală”, a afirmat Dobre.

Reprezentantul Samsung a mai spus că Privacy Display se bazează pe controlul incidenței luminii, iar principalul avantaj tehnic al acestei abordări este păstrarea luminozității și calității ecranului pentru utilizator.

„Cum funcționează? Simplu. Pixelii care luminează sunt dezactivați – cei cu luminozitate în laterală – și practic sunt pe lăsați să funcționeze doar cei care au o incidență normală verticală. Cu alte cuvinte, folosind acest filtru, experiența vizuală a utilizatorului nu este în niciun fel afectată nici în ceea ce privește luminozitatea, intensitatea culorii, rezoluția ecranului și așa mai departe. Lucru pe care filtrele clasice mecanice nu îl fac. Acolo scade luminozitatea, unghiul este satisfăcător sau nu, poți să ai diferențe între sus-jos, stânga-dreapta. Aici lucrurile sunt simple și mai mult decât atât, poți să activezi tu filtrul pe anumite aplicații”, a precizat Tiberiu Dobre.

Utilizare pe aplicații specifice

Sistemul, integrat în noua interfață One UI 8.5 și susținut de suita de securitate Knox, oferă un grad ridicat de personalizare. Utilizatorii pot alege ca protecția să se activeze automat în anumite contexte critice sau manual, în funcție de mediul în care se află.

Vicepreședintele Samsung România a oferit și un exemplu practic de utilizare cotidiană: „Stai în metrou și nu vrei ca toți vecinii tăi să vadă ce fel de TikTok îți umple ție timpul și atunci activezi pe aplicația TikTok acest filtru. Când ieși din TikTok, lucrurile pot să fie deschise pentru toată lumea”.

Viitorul acestei tehnologii

Deși funcția reprezintă o premieră pentru piața de smartphone-uri, în prezent este disponibilă exclusiv pe vârful de gamă al seriei anunțate în 2026 – Galaxy S26 Ultra. Restul dispozitivelor din serie, adică S26 standard și S26+, precum și modelele anterioare, nu dispun încă de această funcție.

Referitor la posibilitatea extinderii acestei funcții către alte modele din portofoliu, Tiberiu Dobre a precizat că acest pas depinde de recepția publicului. „S26 Ultra este vârful nostru de gamă. E normal ca inovația aceasta să o punem pe vârful nostru de gamă. În măsura în care răspunsul din partea utilizatorilor va fi bun, foarte probabil că această tehnologie va fi extinsă”, a concluzionat el.

Prin această implementare, Samsung își propune să ofere o „zonă de confidențialitate vizuală” integrată, eliminând necesitatea achiziționării unor accesorii terțe și oferind ceea ce compania consideră a fi „cea mai bună soluție de securitate în momentul de față”.

Context

Samsung lansează în acest an o soluție pentru utilizatorii de smartphone-uri în spațiul public, care se confruntă des cu un fenomen numit „shoulder surfing” (privitul peste umăr). Gigantul sud-coreean a lucrat la această tehnologie timp de 5 ani înainte de a o lansa pe S26 Ultra.

Tehnologia Privacy Display nu este doar o funcție software, ci o inovație hardware și software complexă care elimină nevoia de folii de protecție suplimentare.

Nucleul acestei funcții este panoul OLED care integrează tehnologia Flex Magic Pixel. Spre deosebire de ecranele clasice, acest panou permite controlul precis al direcției luminii la nivel de pixel.

Cum funcționează? Atunci când este activată această funcție, AI-ul coordonează pixelii pentru a îngusta unghiul de vizualizare. Utilizatorul care privește telefonul din față vede imaginea perfect clară, dar pentru oricine privește din lateral (unghiuri mai mari de 30°), ecranul pare complet negru sau extrem de întunecat.

De asemenea, în loc să întuneci tot ecranul pentru privirile nedorite, poți seta ca doar zonele sensibile (cum ar fi o notificare WhatsApp, codul de autentificare la bancă sau o parolă) să devină invizibile pentru cei din jur, în timp ce restul display-ului rămâne în mod normal de vizualizare.

