Google a anunțat lansarea noului telefon Pixel 10a, parte a seriei Pixel A, care integrează instrumente de inteligență artificială și un upgrade la capitolul viteză de încărcare, potrivit unui comunicat transmis de companie către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Design și construcție

Pixel 10a are spatele complet plat, iar sistemul de camere este integrat fără relief, spre deosebire de modelele anterioare. Telefonul este disponibil în patru culori: lavandă, roșu căpșună, gri bleu și negru. Este lansat cu sistemul de operare Android 16 și interfața de utilizare Material 3 Expressive.

Telefonul utilizează materiale reciclate, inclusiv cobalt, cupru, aur și tungsten. Dispune de certificare IP68 pentru protecția la apă și praf și sticlă Corning® Gorilla® Glass 7i pe ecranul de 6,3 inchi. Luminozitatea ecranului este cu 11% mai mare decât cea a modelului Pixel 9a.

Baterie și autonomie

Pixel 10a permite încărcare rapidă și oferă peste 30 de ore de utilizare, cu până la 120 de ore folosind opțiunea „Economisirea extremă a bateriei”. Capacitatea bateriei este 5,100mAh, cu o viteză de încărcare de până la 30W. Telefonul va primi actualizări de sistem de operare și de securitate timp de șapte ani și include funcția „SOS prin satelit” pentru apeluri de urgență în zone fără semnal celular sau Wi-Fi.

Camere

Telefonul are o cameră principală de 48MP și o cameră ultrawide de 13MP. Funcțiile disponibile includ Macro Focus și Modul Vedere Nocturnă. Pixel 10a adaugă și funcții noi pentru seria A, precum analiza automată a cadrelor pentru alegerea celor mai bune instanțe în fotografiile de grup și Camera Coach, care sugerează modificări în compoziția fotografiilor.

Procesor și funcții AI

Pixel 10a este echipat cu procesorul Google Tensor G4, care integrează asistentul AI Gemini. Printre funcții se numără Gemini Live pentru conversații și Nano Banana pentru editarea fotografiilor. Funcția „Încercuiește și caută” permite obținerea de informații despre elementele afișate pe ecran.

Preț și disponibilitate

Pixel 10a poate fi precomandat în România începând cu 18 februarie prin Vodafone și eMAG, iar livrările încep în martie. Prețurile recomandate sunt:

128 GB: 2.799,99 RON

256 GB: 3.299,99 RON

Achiziția telefonului include trei luni de servicii YouTube Premium și Google One.