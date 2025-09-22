dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

iPhone-ul pliabil ar putea arăta ca două iPhone-uri Air lipite între ele / Ce preț ar putea pune Apple pe un astfel de dispozitiv

Ștefan Munteanu
22 septembrie 2025
Telefon iPhone Air
Sursa foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Deși pare o concluzie inevitabilă că va exista un iPhone pliabil, probabil la sfârșitul anului viitor, nu există prea multe informații despre cum va arăta acesta. În ultima ediție a buletinului informativ Power On, Mark Gurman susține că i s-a spus că va arăta mai mult sau mai puțin ca două iPhone-uri Air lipite între ele, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Asta înseamnă că ar trebui să fie destul de subțire, deși probabil mai gros decât un Pixel 10 Pro Fold (10,8 mm) și Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), deoarece un iPhone Air are o grosime de 5,6 mm. Deși sursele lui Ming-Chi Kuo sugerează că dispozitivul pliabil va fi destul de subțire când este desfăcut, posibil chiar de 4,5 mm. Din păcate, Gurman se așteaptă ca iPhone-ul pliabil să coste mai mult decât Pixel Fold, începând de la cel puțin 2.000 de dolari, posibil chiar mai mult.

Unul dintre avantajele faptului că viitorul telefon pliabil și-ar baza designul pe iPhone Air este durabilitatea. Deși telefoanele pliabile s-au îmbunătățit mult de-a lungul anilor, există încă îngrijorări cu privire la modul în care pot rezista la utilizarea abuzivă. Dar Gurman spune că iPhone-ul pliabil va fi fabricat din titan, la fel ca Air, pe care atât JerryRigsEverything, cât și iFixIt l-au considerat destul de rezistent.

iFixIt a acordat iPhone Air un scor surprinzător de decent (7) pentru reparabilitate. Dacă un iPhone pliabil ar putea obține un scor de reparabilitate apropiat, ar fi o realizare destul de importantă. Atât Pixel Fold, cât și Z Fold7 au obținut scoruri de reparabilitate de trei, ceea ce înseamnă că aceste telefoane, care sunt mult mai fragile decât un telefon standard, sunt și mult mai greu de reparat.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...