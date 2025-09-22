iPhone-ul pliabil ar putea arăta ca două iPhone-uri Air lipite între ele / Ce preț ar putea pune Apple pe un astfel de dispozitiv

Deși pare o concluzie inevitabilă că va exista un iPhone pliabil, probabil la sfârșitul anului viitor, nu există prea multe informații despre cum va arăta acesta. În ultima ediție a buletinului informativ Power On, Mark Gurman susține că i s-a spus că va arăta mai mult sau mai puțin ca două iPhone-uri Air lipite între ele, relatează The Verge.

Asta înseamnă că ar trebui să fie destul de subțire, deși probabil mai gros decât un Pixel 10 Pro Fold (10,8 mm) și Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), deoarece un iPhone Air are o grosime de 5,6 mm. Deși sursele lui Ming-Chi Kuo sugerează că dispozitivul pliabil va fi destul de subțire când este desfăcut, posibil chiar de 4,5 mm. Din păcate, Gurman se așteaptă ca iPhone-ul pliabil să coste mai mult decât Pixel Fold, începând de la cel puțin 2.000 de dolari, posibil chiar mai mult.

Unul dintre avantajele faptului că viitorul telefon pliabil și-ar baza designul pe iPhone Air este durabilitatea. Deși telefoanele pliabile s-au îmbunătățit mult de-a lungul anilor, există încă îngrijorări cu privire la modul în care pot rezista la utilizarea abuzivă. Dar Gurman spune că iPhone-ul pliabil va fi fabricat din titan, la fel ca Air, pe care atât JerryRigsEverything, cât și iFixIt l-au considerat destul de rezistent.

iFixIt a acordat iPhone Air un scor surprinzător de decent (7) pentru reparabilitate. Dacă un iPhone pliabil ar putea obține un scor de reparabilitate apropiat, ar fi o realizare destul de importantă. Atât Pixel Fold, cât și Z Fold7 au obținut scoruri de reparabilitate de trei, ceea ce înseamnă că aceste telefoane, care sunt mult mai fragile decât un telefon standard, sunt și mult mai greu de reparat.