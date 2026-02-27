În timp ce producătorii din industria smartphone-urilor introduc din ce în ce mai rapid noile soluții de stocare a energiei, Samsung adoptă o poziție precaută.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TechRider.ro, Tiberiu Dobre, vicepreședinte Samsung România, a oferit detalii despre poziția companiei față de tehnologia siliciu-carbon și despre strategia de eficiență aleasă pentru noua serie Galaxy S26.

Tehnologia siliciu-carbon, în laboratoarele de testare Samsung

Bateriile siliciu-carbon sunt considerate „următorul mare salt” în industrie, fiind deja utilizate de producători chinezi pentru a crește capacitatea fără a mări volumul telefonului. Deși seria S26 nu a făcut încă trecerea la această tehnologie, reprezentantul Samsung confirmă că soluția se află sub analiza departamentelor de cercetare.

„Noi suntem în permanentă analiză a tot ceea ce înseamnă soluții de stocare a energiei. Inclusiv aceste baterii sunt în viziunile noastre și pot să spun că ele sunt în teste. Când vor atinge parametrii pe care standardele noastre la Samsung le cer, atunci probabil că și aceste noi tehnologii vor fi introduse”, a afirmat Dobre.

youtube.com/watch?v=iZnYlUmNnfI&feature=youtu.be

Vicepreședintele Samsung România a subliniat că adoptarea nu este dictată doar de performanță, ci de un set complex de standarde interne: „Nu e doar despre capacitate sau despre viteză de încărcare. Este o multitudine de aspecte la care noi ne uităm… și nu în ultimul rând, zona de siguranță, de safety, care iarăși e foarte, foarte importantă. Iar pentru a trece de toate aceste teste, ele trebuie dovedite în timp”.

El a mai precizat că sustenabilitatea joacă un rol cheie, compania analizând amprenta de carbon și procesele de reciclare înainte de orice implementare la scară largă.

Răspunsul la criticile privind bateriile Samsung

În ciuda așteptărilor pieței pentru baterii cu un număr mai mare de miliamperi-oră (mAh), seria S26 păstrează aceleași configurații ca generațiile anterioare (cu o mică excepție la S26 standard).

Întrebat cum răspunde criticilor care susțin că autonomia Samsung nu evoluează în ritmul concurenței, Tiberiu Dobre a indicat faptul că gigantul sud-coreean pune accent pe consumul redus al componentelor.

„Noi privim din cu totul alt punct de vedere. (…) Sunt procesoare pe arhitecturi care de 2nm. De exemplu, S26+ și S26 standard sunt primele telefoane care folosesc acest procesor Exynos 2600 pe 2nm. Și asta ce înseamnă? Înseamnă un consum mai mic pentru același milion sau miliard de operațiuni făcute de procesor”, a explicat reprezentantul companiei.

AI-ul, factor în ecuația autonomiei

Tiberiu Dobre a mai susținut că experiența utilizatorului este influențată și de modul în care inteligența artificială gestionează sarcinile: „În momentul în care folosim AI la capacitatea lui, o să lucreze în spate, toate task-urile se vor termina mult mai repede decât față de situația în care ne mutăm dintr-o aplicație în alta să ducem la bun sfârșit lucrul pe care ni-l dorim. Și asta înseamnă, practic, o utilizare a ecranului mai mică”.

De asemenea, el a mai menționat că decizia de a menține capacitatea actuală a bateriei este justificată și prin dimensiunile fizice ale dispozitivului. „Este în egală măsură și despre portabilitate, despre greutate, despre volumetrie. Vorbim despre S26 Ultra, care este cel mai subțire Ultra pe care noi l-am construit vreodată. Și da, bateria ține mai mult”, a concluzionat vicepreședintele Samsung România.

Prin urmare, poziția oficială a producătorului rămâne una de optimizare conservatoare. Până când noile tehnologii de stocare nu vor atinge standardele de siguranță „dovedite în timp”, Samsung va miza pe eficiența procesoarelor și pe optimizarea software pentru a asigura necesarul de energie zilnic.

Samsung a lansat miercuri noua serie de telefoane S26, alături de noua generație de căști Galaxy Buds4, în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked.