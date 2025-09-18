Samsung vrea să provoace Huawei cu primul său telefon triplu pliabil

Samsung Electronics ar putea să lanseze un telefon „triplu pliabil” cu ecranul care se pliază de două ori ca răspuns la provocarea Huawei la sfârșitul acestei luni, potrivit The Chosun Daily.

Directorul interimar al diviziei de electronice mobile și de larg consum, TM Roh, a dezvăluit prima dată planul în cadrul evenimentului Unpacked al companiei din New York, unde Samsung a prezentat trei smartphone-uri pliabile, ca parte a strategiei sale de consolidare a poziției de lider în această categorie.

Telefonul triplu pliabil a fost lansat pentru prima dată de compania chineză Huawei, deși Samsung a fost pionierul pe această piață, fiind primul care a lansat un telefon cu ecran pliabil. Această mișcare este interpretată ca un efort de a demonstra capacitățile tehnologice ale Samsung și de a evalua reacția pieței.

Potrivit unor surse din industrie, Samsung Electronics intenționează să lanseze primul său telefon trifold la sfârșitul acestei luni sau în luna octombrie. Designul prezintă un ecran extern în centru, cu ecranele de pe ambele părți pliabile spre interior. Se speculează că ecranul extern va fi echipat cu un ecran similar cu seria Galaxy Fold, de aproximativ 6,5 inci, dar când este complet desfăcut, este de așteptat să aibă un ecran mare de aproximativ 10 inci, comparabil cu o tabletă. Samsung Electronics a primit certificarea agenției KC pentru acest model luna trecută.

Huawei, care a lansat primul telefon triplu pliabil din lume, „Mate XT”, în septembrie anul trecut, a prezentat pe 4 septembrie anul acesta modelul său de a doua generație, „Mate XTs”. Spre deosebire de produsul Samsung, acesta are un design „în formă de Z”, în care o parte se pliază spre exterior, iar cealaltă spre interior. Dimensiunea ecranului este de 10,2 inci când este complet desfăcut, 7,9 inci când o parte este pliată și 6,4 inci când este complet pliat. Prețul de pornire este de aproximativ 15.000 de yuani (aproximativ 1800 euro), cu aproximativ 600 de euro mai puțin decât modelul anterior, care costa 19.999 de yuani (aproximativ 2400 euro).

Volumul inițial de producție al noului produs Samsung Electronics este estimat la aproximativ 50.000 de unități. De asemenea, se raportează că lansarea va fi limitată la piețe cu putere de cumpărare ridicată. Specialiștii din industrie speculează că lansarea acestui produs nu vizează vânzările în masă, ci se concentrează pe evidențierea capacităților tehnologice și a imaginii premium ale Samsung. O sursă din industria tehnologică a declarat: „Într-o situație în care creșterea pieței telefoanelor pliabile încetinește, se pare că încearcă să-și demonstreze abilitățile tehnologice prin diversificarea produselor”.

Potrivit firmei de cercetare de piață Counterpoint Research, cota de piață a Samsung Electronics pe piața globală a telefoanelor pliabile în al doilea trimestru al anului trecut a fost de 9%, ocupând locul al treilea. Aceasta a scăzut cu 12 puncte procentuale față de 21% în al doilea trimestru al anului precedent, coborând pe locul al treilea. Huawei (45%) a ocupat primul loc, iar Motorola (28%) a urcat pe locul al doilea.