VIDEO Cât de ușor se zgârie iPhone 17 Pro?

iPhone 17 Pro și 17 Pro Max par să ofere o rezistență redusă la zgârieturi și uzură în jurul marginilor modulului de camere foto, relatează The Verge.

Bloggerul de tehnologie Zack Nelson demonstrează această slăbiciune într-un test de durabilitate pe canalul său de YouTube, JerryRigEverything, explicând că stratul de aluminiu anodizat de pe iPhone 17 Pro și 17 Pro Max „nu se lipeste foarte bine de colțuri”, creând un punct slab în stratul de protecție.

Aceasta este o problemă cunoscută a procesului de anodizare electrochimică, deci a fost o decizie de design luată în cunoștință de cauză de Apple.

„Din anumite motive, Apple nu a adăugat o teșitură, un filet sau o rotunjire în jurul modulului pentru camere, și cred că a fost intenționat, pentru a arăta mai cool”, spune Nelson în videoclip. „Dar această decizie de a arăta cool din prima va afecta pe toți cei care dețin acest telefon pe viitor.”

Videoclipul arată că obiectele de uz cotidian, cum ar fi o monedă sau cheia de la casă purtate în același buzunar cu iPhone 17 Pro, pot zgâria stratul anodizat din jurul colțurilor modulului de camere. Cu toate acestea, aceleași zgârieturi ușoare de pe suprafața plană a modulului au produs doar praf care a putut fi șters cu ușurință.

Bloomberg a scris anterior că unitățile demo din magazinele Apple de săptămâna trecută prezentau deja zgârieturi și urme de uzură după doar câteva ore de expunere, în special pe versiunile albastru închis ale modelelor iPhone 17 Pro și pe modelul negru iPhone Air. Iată un exemplu al spatelui din sticlă al iPhone Air care prezintă zgârieturi.

Dacă aveți un iPhone nou în coșul de cumpărături, acesta poate fi un semn că ar trebui să adăugați și o husă de protecție sau să vă obișnuiți cu acele zgârieturi, deoarece sunt doar o problemă estetică.