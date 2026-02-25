Samsung a dezvăluit marți noile flagship-uri din seria Galaxy S26, alături de noile căști wireless din gama Galaxy Buds 4, în cadrul unui eveniment de tip hands-on în București, la care a participat și TechRider.ro.

Lansarea oficială are loc pe 25 februarie, în cadrul evenimentului mondial Galaxy Unpacked, care poate fi urmărit online începând cu ora 20:00. Noile modele (Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ și Galaxy S26) sunt pot fi obținute în prezent la precomandă și vor fi disponibile în România începând din data de 11 martie.

Printre cele mai importante noutăți se numără procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe 3nm disponibil pe Ultra, noul cip Exynos 2600 pe 2nm pentru modelele standard și Plus, dar și un salt major în viteza de încărcare pentru vârful de gamă.

Ecrane

Anul acesta, Samsung a operat modificări subtile la nivelul dimensiunilor. Modelul de bază, Galaxy S26, vine acum cu un ecran mai generos de 6.3 inch FHD+. S26+ păstrează diagonala de 6.7 inch QHD+, în timp ce S26 Ultra domină cu un ecran de 6.9 inch QHD+. Toate cele trei smartphone-uri folosesc tehnologia Dynamic AMOLED 2X cu rată de refresh adaptivă de 1-120 Hz.

La capitolul dimensiuni, S26 Ultra a devenit mai subțire, având o grosime de doar 7.9 mm și o greutate redusă la 214 g, fiind mai ușor decât predecesorul său.

Durabilitate

Galaxy S26 Ultra vine echipat cu o ramă din Armor Aluminiu 3, în timp ce Galaxy S26 și S26+ folosesc rama Armor Aluminiu 2. De asemenea, modelul Ultra vine Corning Gorilla Glass Armor 2 pe partea frontală și Victus 2 pe spate. S26 și S26+ beneficiază de Corning Gorilla Glass Victus 2 pe ambele părți.

Culori

Noua gamă de telefoane Samsung vine disponibilă în șase colori: Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Pink Gold (exclusiv online), Silver Shadow (exclusiv online).

Performanță

O modificare notabilă (re)apare la nivelul procesoarelor. În timp ce S26 Ultra este echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) pe 3 nm, modelele S26 și S26+ fac trecerea la cipul Exynos 2600, construit pe o arhitectură nouă de 2 nm.

Astfel, Samsung revine la strategia anterioară de a introduce cel mai puternic procesor numai pe vârful de gamă, alegere observată și cu ocazia seriei de pliabile din vară.

În plus, S26 Ultra primește un upgrade la memoria RAM, fiind disponibil acum și în variantă cu 16 GB RAM, pe lângă cea standard de 12 GB.

S26 Ultra integrează o cameră de vapori (vapor chamber) cu 20% mai mare față de generația anterioară. Noul sistem este proiectat să disipeze căldura mult mai eficient, permițând procesorului Snapdragon 8 Elite Gen 5 să mențină frecvențe înalte în sesiuni lungi de gaming sau editare video 8K.

În același timp, potrivit Samsung, structura internă a sistemului de răcire a fost optimizată pentru a asigura un flux termic constant, reducând riscul de thermal throttling.

Deși cea mai mare unitate se află pe modelul Ultra, și modelele S26 și S26+ beneficiază de sisteme de răcire îmbunătățite pentru a gestiona noul cip Exynos 2600.

Camere

Sistemul de camere de pe Ultra rămâne piesa de rezistență. Senzorul principal de 200 MP are acum o diafragmă mai deschisă, de f/1.4 (față de f/1.7 la S25 Ultra), promițând performanțe superioare în condiții de lumină redusă.

Configurația camerelor pe S26 Ultra:

Principală: 200 MP, f/1.4, Optical Quality 2x

200 MP, f/1.4, Optical Quality 2x Ultra Wide: 50 MP, f/1.9 (un upgrade de la f/2.2)

50 MP, f/1.9 (un upgrade de la f/2.2) Telephoto: 10 MP, f/2.4 (Zoom optic 3x)

10 MP, f/2.4 (Zoom optic 3x) Periscop: 50 MP, f/2.9 (Zoom optic 5x)

50 MP, f/2.9 (Zoom optic 5x) Frontală: 12 MP, f/2.2

Modelele S26 și S26+ păstrează configurația triplă cu senzor principal de 50 MP, ultra-wide de 12 MP și telephoto de 10 MP.

Baterie și încărcare: În sfârșit, 60W

Cea mai așteptată veste vine pentru cei care își doresc modelul Ultra. Samsung introduce Super Fast Charging 3.0 de 60W, un salt major la capitolul viteză de încărcare, dar încă la mare depărtare de competitorii chinezi. Modelul S26+ rămâne la 45W, în timp ce modelul standard S26 beneficiază de o baterie mai mare, de 4.300 mAh (o creștere de 300 mAh față de anul trecut).

Software și AI

Seria debutează cu One UI 8.5 (bazat pe Android 16), o interfață ce promite o fluiditate sporită și un limbaj vizual modernizat.

Privacy Display, o premieră mondială

Cea mai spectaculoasă noutate este funcția Privacy Display pe modelul Ultra. Această tehnologie hardware și software permite ecranului să devină practic invizibil pentru cei care privesc din lateral (unghiuri de peste 30°), protejând datele sensibile în locuri publice. Utilizatorii pot alege să activeze această protecție doar pentru anumite aplicații, cum ar fi cele bancare sau mesagerie.

VizualPro și Aplicatia Studio

Pentru pasionații de foto-video, Samsung a introdus motorul AI VizualPro, care optimizează capturile în timp real.

Nigtography Video: Senzori cu 47% mai luminoși pe camera principală și 37% pe telephoto, susținuți de un algoritm de reducere a zgomotului digital.

Senzori cu 47% mai luminoși pe camera principală și 37% pe telephoto, susținuți de un algoritm de reducere a zgomotului digital. Aplicatia Studio: Suportă acum editare video complexă la rezoluție 8K direct pe telefon.

Suportă acum editare video complexă la rezoluție direct pe telefon. Codec APV: O funcție exclusivă pentru Ultra care permite filmarea 8K pe stocare externă, cu o compresie inteligentă ce economisește 20% din spațiu fără a pierde calitatea.

Pro Scaler și ProVisual Next Gen

Noile telefoane folosesc algoritmi Pro Sccaler pentru a mări fotografiile cu o rezoluție cu 40% mai mare, menținând detaliile mai clare. De asemenea, procesarea imaginilor a fost rafinată prin ProVisual de generație nouă, pentru a reda tonuri de piele mult mai naturale.

Memorie și stocare

Configurațiile de memorie și stocare pentru noua serie Galaxy S26 sunt următoarele:

Galaxy S26 Ultra

Memorie RAM: 12 GB sau 16 GB .

12 GB sau . Capacitate stocare: 256 GB, 512 GB sau 1 TB.

Galaxy S26+

Memorie RAM: 12 GB.

12 GB. Capacitate stocare: 256 GB sau 512 GB.

Galaxy S26 (Modelul standard)

Memorie RAM: 12 GB.

12 GB. Capacitate stocare: 128 GB, 256 GB sau 512 GB.

Prețuri oficiale Samsung Galaxy S26 în România

Model Configurație (RAM + Stocare) Preț Listă Galaxy S26 12 GB + 256 GB 5.099 LEI Galaxy S26 12 GB + 512 GB 6.099 LEI Galaxy S26 Plus 12 GB + 256 GB 6.399 LEI Galaxy S26 Plus 12 GB + 512 GB 7.399 LEI Galaxy S26 Ultra 12 GB + 256 GB 7.399 LEI Galaxy S26 Ultra 12 GB + 512 GB 8.399 LEI Galaxy S26 Ultra 16 GB + 1 TB 9.949 LEI