VIDEO Noi imagini par să confirme că Samsung Galaxy S26 Ultra va avea o insulă a camerei, în stilul iPhone 17 Pro

Noi fotografii și videoclipuri postate pe rețelele de socializare par să confirme scurgerile anterioare de informații care, potrivit The Verge, sugerau că noul Samsung Galaxy S26 Ultra va avea o proeminență a camerei.

Steve H. McFly (cunoscut pe X ca @OnLeaks) a realizat două postări în care se pare că este prezentat noul model flagship al sud-coreenilor. Acestea ar confirma insula pe care va sta suita de camere, similar cu ce am văzut și pe Galaxy Z Fold7.

Mai multe imagini scurse în noiembrie păreau să arate că Galaxy S26 Plus reapare brusc, tot cu o insulă de cameră ridicată, împreună cu speculații că ar putea înlocui modelul Edge mai subțire.

Seria Galaxy S26 este așteptată să fie lansată în februarie.