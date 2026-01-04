dark
1 minute de citit
VIDEO Noi imagini par să confirme că Samsung Galaxy S26 Ultra va avea o insulă a camerei, în stilul iPhone 17 Pro

Daniel Simion
4 ianuarie 2026
samsung-galaxy-s26-scurgere-leak
Sursa foto: @OnLeaks via X
Noi fotografii și videoclipuri postate pe rețelele de socializare par să confirme scurgerile anterioare de informații care, potrivit The Verge, sugerau că noul Samsung Galaxy S26 Ultra va avea o proeminență a camerei.

Steve H. McFly (cunoscut pe X ca @OnLeaks) a realizat două postări în care se pare că este prezentat noul model flagship al sud-coreenilor. Acestea ar confirma insula pe care va sta suita de camere, similar cu ce am văzut și pe Galaxy Z Fold7.

Mai multe imagini scurse în noiembrie păreau să arate că Galaxy S26 Plus reapare brusc, tot cu o insulă de cameră ridicată, împreună cu speculații că ar putea înlocui modelul Edge mai subțire.

Seria Galaxy S26 este așteptată să fie lansată în februarie.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

