Startup-ul românesc .lumen primește premiul pentru accesibilitate la CES 2026, pentru ochelarii destinați persoanelor nevăzătoare

Compania românească de deep-tech .lumen a câștigat CTA Foundation Pitch Competition for Accessibility la ediția din 2026 a târgului CES de la Las Vegas, competiție dedicată exclusiv soluțiilor tehnologice pentru persoane cu dizabilități, potrivit unui articol publicat pe site-ul oficial.

Premiul, în valoare de 10.000 de dolari, recompensează ochelarii inteligenți dezvoltați de echipă pentru a sprijini deplasarea autonomă a persoanelor nevăzătoare.

Competiția este organizată de CTA Foundation și reunește startup-uri care propun soluții cu impact direct și măsurabil în domeniul accesibilității.

Tehnologie de „conducere autonomă” adaptată pentru pietoni

Dispozitivul .lumen este un headset bazat pe inteligență artificială care folosește principii similare celor utilizate de mașinile autonome. Prin computer vision și procesare locală, ochelarii analizează mediul tridimensional în timp real, fără a depinde de conexiune la internet sau de hărți predefinite.

Sistemul ghidează utilizatorul prin vibrații discrete, care indică direcția sigură de deplasare și ajută la evitarea obstacolelor. Potrivit companiei, soluția nu necesită adaptări ale infrastructurii și funcționează atât în interior, cât și în exterior.

Produs validat în teste reale

Reprezentanții .lumen spun că dispozitivul a fost deja testat în condiții reale și este pregătit pentru comercializare. Soluția se diferențiază de tehnologiile asistive clasice prin faptul că nu presupune cunoașterea prealabilă a mediului și poate fi utilizată oriunde, fără instalări suplimentare.

Fondatorul și CEO-ul companiei, Cornel Amariei, a declarat că premiul reprezintă o confirmare a direcției tehnologice alese și a potențialului de impact social al produsului.

Lansare în Europa și extindere internațională

.lumen se află în prezent în faza de lansare pe piața europeană, cu o primă implementare susținută prin programe publice asistive în România. Compania pregătește extinderea internațională, vizând piețe din afara Europei.

Pe lângă premiul obținut la CES 2026, startup-ul românesc a fost desemnat și CES 2026 Innovation Award Honoree, iar în 2025 a câștigat U.S. Army Pitch Award, tot în valoare de 10.000 de dolari.