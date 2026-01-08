Wi-Fi 8 își face apariția la CES 2026, înainte ca majoritatea utilizatorilor să fi trecut la Wi-Fi 7

Primele routere și cipuri Wi-Fi 8 au fost o apariție surpriză la CES 2026 și ar putea fi lansate anul acesta, la doar câțiva ani după debutul Wi-Fi 7, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Așadar, dacă nu aveți deja un router Wi-Fi 7 – și mulți dintre noi nu au – ar fi bine să luați în considerare amânarea upgrade-ului.

În loc să se concentreze pe îmbunătățirea vitezei, Wi-Fi 8 promite o stabilitate îmbunătățită. Oferă viteze și lățime de bandă ridicate, similare cu Wi-Fi 7, dar cu o eficiență energetică îmbunătățită, un debit mai mare și o comunicare peer-to-peer mai bună între dispozitive.

Wi-Fi 8 este, de asemenea, mai bun în menținerea conexiunilor rapide și stabile atunci când utilizatorii mută dispozitivele sau le îndepărtează de router. Drept urmare, utilizatorii Wi-Fi 8 vor experimenta mai puține „întreruperi” sau blocări și vor beneficia de o performanță mai bună în ceea ce privește streamingul și jocurile.

Asus a trecut de la routerul AI spider acoperit cu antene de anul trecut la ROG NeoCore, un router conceptual Wi-Fi 8 fără antene. Macheta poliedrică seamănă cu un zar cu 20 de fețe. Potrivit Asus, modelul va oferi aceleași viteze de transfer de date ca Wi-Fi 7, dar cu un debit mai mare și o latență mai mică, astfel încât să poată transfera mai multe date cu mai puține blocaje și mai puțină întârziere.

Broadcom a anunțat, de asemenea, câteva echipamente Wi-Fi 8 la CES, inclusiv APU BCM4918 și două noi radiouri dual-band, BCM6714 și BCM6719. Toate cele trei dispozitive sunt destinate alimentării routerelor Wi-Fi 8 rezidențiale și gateway-urilor furnizorilor de servicii.

În mod similar, MediaTek a anunțat familia sa de cipuri Wi-Fi 8, Filogic 8000, care, potrivit companiei, va alimenta „dispozitive premium și de top care utilizează tehnologia Wi-Fi 8”, de la puncte de acces pentru întreprinderi la smartphone-uri, laptopuri, televizoare și dispozitive inteligente pentru casă. Primul echipament dotat cu un cip Filogic 8000 este așteptat să fie lansat în cursul acestui an.

Aceste noi routere și chipseturi apar la doar câteva luni după ce TP-Link a demonstrat prima conexiune prototip Wi-Fi 8 în octombrie. În ciuda faptului că mărcile merg cu viteză maximă înainte cu Wi-Fi 8, specificația oficială IEEE 802.11bn nu a fost încă finalizată. Calendarul actual al IEEE prevede că standardul Wi-Fi 8 nu va fi ratificat până la jumătatea sau sfârșitul anului 2028. Cu toate acestea, Asus afirmă că primele sale routere Wi-Fi 8 sunt programate să fie lansate în acest an. Primele echipamente hardware se vor baza pe o versiune preliminară a specificațiilor și vor necesita probabil o actualizare de firmware pentru a se alinia la specificațiile finale.