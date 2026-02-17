Meta a primit la sfârșitul lui decembrie un patent pentru o tehnologie care ar putea „simula” activitatea unei persoane pe rețelele de socializare chiar și după ce aceasta nu mai este prezentă, inclusiv după deces, potrivit Business Insider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Patentul protejează legal invenția, împiedicând alte companii să folosească tehnologia fără permisiune.

Conform documentului, modelul de limbaj mare (LLM) poate fi antrenat pe datele istorice ale unui utilizator (postări, comentarii, like-uri și interacțiuni) pentru a recrea felul în care acea persoană ar fi reacționat online. Astfel, o „clonă digitală” ar putea continua să răspundă la comentariile prietenilor, să dea like-uri sau să interacționeze în mesaje directe.

Patentul, depus pentru prima dată în 2023, îl are ca principal autor pe Andrew Bosworth, CTO-ul Meta. Documentul subliniază că lipsa unui utilizator poate afecta experiența comunității, iar impactul devine permanent în cazul decesului, când prezența persoanei nu mai poate fi restaurată.

Tehnologia ar putea fi utilă și influencerilor sau creatorilor de conținut care au nevoie de o pauză, oferindu-le posibilitatea de a-și menține prezența online fără să posteze personal. Mai mult, patentul face referire la capacitatea LLM-ului de a simula apeluri video sau audio cu utilizatorii, oferind o interacțiune mai realistă.

Deși Meta a obținut patentul, compania a precizat că acest lucru nu garantează neapărat că va dezvolta sau implementa tehnologia. Totuși, ideea ridică întrebări complexe legate de etică, drept și filozofie. Profesorul Edina Harbinja de la Școala de Drept a Universității din Birmingham afirmă că simularea persoanelor decedate ridică probleme sociale și morale profunde.

Meta nu este singura companie interesată de astfel de tehnologii. De mai bine de un deceniu, Facebook permite desemnarea unui „contact de moștenire” care gestionează contul utilizatorului decedat. În 2023, Mark Zuckerberg a discutat despre posibilitatea de a crea avataruri virtuale pentru persoanele decedate, ca o formă de „grief tech”, sau tehnologie pentru doliu.

În ultimii ani, mai multe startup-uri au explorat ideea: Replika, fondat în 2015 de Eugenia Kuyda după pierderea prietenei sale, și You, Only Virtual, lansat în 2020 de Justin Harrison după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer, folosesc versiuni digitale ale persoanelor dragi pentru a ajuta oamenii să facă față pierderii.

Patentul Meta ridică astfel întrebări despre viitorul interacțiunilor digitale: cum va arăta „prezența online” a unei persoane care nu mai există și care sunt limitele etice ale imitărilor digitale ale celor dragi?