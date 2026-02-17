Într-o eră a dezinformării digitale, în care imaginile fabricate pot circula rapid pe site-uri de știri și rețele sociale, această abilitate devine din ce în ce mai valoroasă, informează MedicalXpress.

Un nou studiu arată că abilitatea unei persoane de a recunoaște obiecte, adică de a distinge vizual între obiecte asemănătoare, poate prezice cine reușește să identifice un chip generat de AI. Cu cât această capacitate este mai dezvoltată, cu atât persoana respectivă poate diferenția mai ușor între un chip real și unul sintetic.

„O abilitate vizuală cu aplicații foarte largi”

Studiul, publicat în revista Journal of Experimental Psychology: General, evidențiază importanța recunoașterii generale a obiectelor și sugerează că această abilitate ar putea juca un rol esențial în pregătirea societății pentru noile forme de înșelăciune digitală.

„Aceste rezultate evidențiază o abilitate vizuală cu aplicații foarte largi. Este o trăsătură stabilă care îi ajută pe oameni să facă față unor noi provocări perceptive, inclusiv celor create de AI. Am fost surprinși să vedem că nici inteligența, nici pregătirea tehnologică nu au ajutat la evaluarea corectă a faptului dacă un chip este generat de AI”, a declarat Isabel Gauthier, psiholog in cadrul Universității Vanderbilt, SUA, și unul dintre coautorii studiului.

Cercetătorii au dezvoltat „AI Face Test”

În cadrul studiului, cercetătorii au dezvoltat AI Face Test, primul instrument de aceste gen, conceput pentru a măsura diferențele individuale în această abilitate. Rezultatele au arătat că factori considerați în mod tradițional relevanți, precum nivelul de inteligență, experiența cu AI sau chiar competențele specializate de recunoaștere facială, nu au prezis cine poate distinge în mod fiabil între real și fals. Cea mai puternică abilitate s-a dovedit a fi capacitatea generală de recunoaștere a obiectelor.

„Ne-a interesat nu doar dacă oamenii pot diferenția un chip real de unul generat de AI, ci și să comparăm performanțele individuale și să vedem dacă le putem anticipa pe baza abilității de recunoaștere a obiectelor”, a explicat Isabel Gauthier.

Persoanele cu abilități mai dezvoltate de recunoaștere a obiectelor au obținut în mod constant rezultate mai bune în identificarea chipurilor generate de AI, iar performanța lor a rămas stabilă la retestare. Aceeași abilitate a fost asociată, în alte cercetări, cu performanțe în sarcini variate, precum identificarea nodulilor pulmonari pe radiografii toracice, clasificarea celulelor sanguine ca fiind canceroase, recunoașterea notației muzicale sau chiar determinarea sexului pe baza imaginilor retiniene.

„Unii oameni sunt mai buni la asta decât alții”

Concluziile arată că o abilitate vizuală generală, care nu este legată în mod specific nici de fețe, nici de experiența tehnologică, îi ajută pe unii indivizi să facă față provocării fără precedent de a distinge imaginile reale de cele sintetice.

„Există un mesaj frecvent în media potrivit căruia imaginile generate de AI sunt atât de realiste încât nu mai putem face diferența. Cred că acest lucru este înșelător. Se transmite ideea că nu putem diferenția, când, de fapt, există o distribuție a performanțelor. Sunt oameni care nu pot face diferența, alții care se descurcă foarte bine și alții care se descurcă acceptabil. Pe măsură ce AI devine tot mai prezentă în realitatea noastră, este util să știm că unii oameni sunt mai buni la asta decât alții”, a concluzionat Gauthier.