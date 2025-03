OPINIE De ce am trecut, după doar un an, de la un scuter electric la unul cu motor termic

La începutul anului trecut mi-am luat un scuter pentru a scăpa de traficul infernal din București, iar decizia s-a dovedit a fi una inspirată. Un drum de o oră și 10 minute cu metroul și de cel puțin o oră și 20 de minute cu mașina s-a transformat într-o călătorie de maximum 40 de minute pe două roți (cel mai adesea, 30-35 de minute).

Am optat pentru un scuter electric, deoarece sunt preocupat de problemele mediului, dar și din rațiuni care țin de costuri de folosire și întreținere. Am achiziționat modelul numit Trotty Indiana (Shansu CP6). La aceste vehicule nu este necesară revizia anuală, iar costurile cu încărcarea bateriilor sunt mici. Însă, spre sfârșitul sezonului moto, am devenit tot mai frustrat de alegerea mea.

Principala problemă a acestor vehicule o reprezintă autonomia, care îți dă anxietate. Scuterul meu, care avea baterie de 20 Ah, ar fi trebuit să ofere, potrivit dealerului, o autonomie de până la 50 km, dar niciodată nu am reușit să parcurg mai mult de 26 km, orice aș fi făcut. Iar pentru acești 26 km trebuia ca, în fiecare zi, să pun bateria la încărcat, minimum șase ore, semnificativ mai mult decât anunța vânzătorul (3-5 ore). Locuind la bloc, trebuia să o transport în fiecare seară în apartament pentru a o încărca peste noapte. Aici a apărut o a doua sursă de anxietate. Bateria, fabricată în China, nu îmi inspira încredere. De multe ori m-am gândit că sunt inconștient că las atâtea ore un acumulator Li-Ion de origine chineză la încărcat, în timp ce eu și familia mea dormim. Nici să explodeze sub tine în mers nu-ți dorești! Clipuri cu incendii violente de baterii Li-Ion, peste care am dat pe internet (fără să le caut; au devenit virale), mi-au accentuat disconfortul.

Am ajuns să fac rost de o cutie metalică cu pereți groși și fante de aerisire, pe care am căptușit-o la interior cu material ignifug, în care am început să încarc bateria pe balcon.

Dacă problema siguranței la încărcarea peste noapte am abordat-o, au continuat problemele cu autonomia nesatisfăcătoare, mai ales pe caniculă sau toamna târziu, când a venit frigul. Pe vreme rece, problema se agrava, deoarece temperaturile scăzute afectează performanța acumulatorilor Li-Ion mai mult decât cele ridicate. Grosso modo, am observat, la temperaturi sub 5 grade Celsius, o scădere a autonomiei de aproximativ 20%. Având în vedere că drumul meu până la birou și înapoi este de 24 km, vă imaginați cu ce stres mă întorceam seara acasă. Adeseori m-am gândit că trebuie să împing scuterul pe ultimele sute de metri. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru, dar această preocupare permanentă m-a determinat să mai cumpăr o baterie. Scuterul avea două sloturi. Astfel, am rezolvat problema autonomiei, dar am agravat problema încărcării. Acum trebuia să urc cu doi acumulatori în fiecare zi în apartament și să mă gândesc că pericolul de incendiu a crescut exponențial.

Într-un final, sătul de aceste probleme, am vândut scuterul electric pentru jumătate din suma pe care am dat-o pe el (am luat aprox. 5.000 de lei). Am folosit banii pentru a achiziționa un scuter cu motor convențional. Am optat pentru Kymco SkyTown 125i, cu motor Euro 5. În fiecare zi mă felicit pentru trecerea la un scuter cu motor termic. Autonomia este excelentă – pur și simplu, rezervorul de șase litri pare să nu se mai termine, iar vehiculul este mult mai agil. Cu scuterul electric, cu motor de 2.000 W, țineam cu greu pasul cu traficul, iar aceasta este o problemă când vine vorba de siguranță.

Cred că scuterele cu baterii Li-Ion nu sunt o soluție pentru cei care fac zilnic naveta spre locul de muncă. Autonomia reală mică, afectată și mai mult de condițiile de mediu, riscul de incendiu și timpii mari de încărcare le fac nepractice. Am speranța că situația se va îmbunătăți cu apariția unor modele hibride sau prin trecerea la o altă tehnologie pentru baterii, poate solid-state, mai sigură și cu timp de încărcare mult mai rapid.

P.S.: Unii veți spune, poate, că aș fi fost mai mulțumit de un scuter de la o firmă mai serioasă, gen NIU sau Yadea. Nu fiabilitatea m-a determinat să vând vehiculul meu. Problema autonomiei reale slabe în oraș, afectată de temperaturile exterioare, precum și riscul de incendiu persistă, indiferent de marcă, la aceste vehicule. Nu mă miră astfel, apelul neobișnuit al Chinei către cetățeni: Cumpărați e-biciclete cu baterii plumb-acid, nu litiu-ion, pentru a reduce riscul de incendii.