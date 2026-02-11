Prima zi a testelor de pre-sezon din Formula 1 s-a desfășurat miercuri pe Bahrain International Circuit. Cel mai bun timp al zilei i-a aparținut lui Lando Norris, care a încheiat în fruntea clasamentului după sesiunea de după-amiază.

Pilotul McLaren a preluat monopostul de la coechipierul său, Oscar Piastri, și a stabilit un timp de 1m34.669s. Turul său rapid a venit pe final de zi, când condițiile de pe circuit s-au schimbat odată cu lăsarea serii.

Pe locul al doilea s-a clasat Max Verstappen, care fusese cel mai rapid în sesiunea de dimineață. Pilotul Red Bull a încheiat la doar 0,129 secunde în spatele lui Norris. Diferențele sunt însă greu de interpretat în teste, unde echipele rulează programe diferite.

Al treilea timp i-a revenit lui Charles Leclerc (Ferrari), la aproximativ o jumătate de secundă de lider. În continuare s-au clasat Esteban Ocon (Haas), Piastri, George Russell (Mercedes) și Lewis Hamilton. De șapte ori campion mondial, Hamilton a început ziua la volanul monopostului Ferrari.

Sezonul 2026 aduce monoposturi complet noi. Regulamentul tehnic include modificări majore de aerodinamică și unități de putere revizuite. Noile motoare oferă o componentă electrică mai puternică și mai multe moduri de funcționare.

Un moment notabil al zilei l-a avut în prim-plan pe Nico Hulkenberg. Pilotul Audi s-a oprit pe circuit înainte de ultimul viraj și a provocat un scurt steag roșu. A reușit să ajungă la boxe și a revenit pe pistă după aproximativ 15 minute.

Top 10 a fost completat de Pierre Gasly (Alpine) și Alex Albon (Williams). Pentru Williams, kilometrii parcurși au fost importanți, după ce echipa a ratat shakedown-ul de la Barcelona din cauza întârzierilor în pregătirea monopostului.

Kimi Antonelli (Mercedes) și Arvid Lindblad au urmat în clasament. Lindblad este singurul debutant al sezonului 2026 și a petrecut întreaga zi la volanul monopostului Racing Bulls. Coechipierul său, Liam Lawson, a urmărit acțiunea din garaj.

Cadillac și-a împărțit programul între Sergio Perez și Valtteri Bottas. Între ei s-a clasat Gabriel Bortoleto. Lance Stroll (Aston Martin) și Franco Colapinto (Alpine) au încheiat clasamentul, Colapinto având o oprire în sesiunea de dimineață.

La capitolul tururi parcurse, Verstappen a depășit 130 de tururi și a fost printre cei mai activi piloți ai zilei. Ocon a trecut și el de 100 de tururi.

Testele continuă joi la Sakhir, când mai mulți piloți vor ieși pentru prima dată pe circuit în această sesiune de pre-sezon.