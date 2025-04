China ordonă companiilor sale aeriene să nu mai primească livrări de avioane Boeing, pe măsură ce războiul comercial cu SUA se extinde

China a ordonat companiilor sale aeriene să nu mai primească livrări de avioane Boeing Co. ca parte a războiului comercial care l-a determinat pe președintele american Donald Trump să impună tarife de până la 145% pentru produsele chinezești, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, citate de Bloomberg.

Beijingul a cerut, de asemenea, ca transportatorii chinezi să oprească orice achiziție de echipamente și piese de aeronavă de la companii americane, au declarat aceste persoane, care au cerut să nu fie identificate, discutând chestiuni care sunt private.

Ordinul a fost emis după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, China a prezentat tarife de retorsiune de 125% pentru bunurile americane, au declarat persoanele respective. Aceste taxe ar fi mai mult decât dublat costul avioanelor și pieselor fabricate în SUA, făcând imposibilă acceptarea avioanelor Boeing de către companiile aeriene chineze.

Guvernul chinez analizează, de asemenea, modalități de a oferi asistență companiilor aeriene care închiriază avioane Boeing și care se confruntă cu costuri mai mari, au declarat persoanele respective.

Disputa rapidă dintre cele mai mari două economii ale lumii a prins Boeing la mijloc, deși situația este fluidă și s-ar putea schimba în orice moment. Trump a dat înapoi cu privire la unele taxe impuse de SUA, inclusiv taxele impuse iPhone-urilor Apple Inc. importate din China.

Aproximativ 10 aeronave Boeing 737 Max se pregătesc să intre în flotele companiilor aeriene chineze, inclusiv câte două pentru China Southern Airlines Co., Air China Ltd. și Xiamen Airlines Co., pe baza datelor Aviation Flights Group. Unele dintre avioane sunt parcate lângă baza fabricii Boeing din Seattle, în timp ce altele se află la un centru de finisare din Zhoushan, în estul Chinei, conform site-ului web al firmei de urmărire a producției .

Este posibil ca documentele de livrare și plata pentru unele dintre aceste avioane să fi fost finalizate înainte ca tarifele reciproce anunțate de China la 11 aprilie să intre în vigoare la 12 aprilie, iar aceste avioane ar putea fi autorizate să intre în China de la caz la caz, au declarat unele dintre persoane.

Săptămâna trecută, Bloomberg a raportat că Juneyao Airlines Co. întârzie livrarea unei aeronave Boeing 787-9 Dreamliner pe care urma să o primească în aproximativ trei săptămâni.

Pentru Boeing, impasul este un nou eșec pe una dintre cele mai mari piețe din lume pentru vânzările de aeronave.

Se estimează că China va reprezenta 20% din cererea globală de aeronave în următoarele două decenii, iar în 2018, aproape un sfert din producția Boeing a ajuns acolo. Însă producătorul american de avioane nu a anunțat nicio comandă majoră în China în ultimii ani din cauza tensiunilor comerciale și a problemelor autoprovocate.

China a fost prima care a reținut la sol 737 Max în 2019, în urma a două accidente mortale. Disputele comerciale cu administrația Biden și prima administrație Trump au contribuit, de asemenea, la înclinarea comenzilor chineze către Airbus SE din Europa . Apoi, în 2024, Boeing a suferit o criză de calitate atunci când un dop de ușă a explodat în mijlocul zborului în ianuarie.

De asemenea, impasul subliniază faptul că China este încă dependentă de furnizorii străini de aeronave de pasageri pentru a satisface cererea populației sale de călătorii cu avionul.

În timp ce Airbus este furnizorul cel mai important, iar transportatorii chinezi se bazează pe modelul Comac C919 de producție internă pentru a-și suplimenta necesarul de avioane înguste, companiile aeriene încă mai au în flotele lor sute de avioane Boeing care necesită întreținere, reparații și înlocuire.

China a anunțat vineri că va aplica tariful de 125% asupra tuturor bunurilor americane începând cu 12 aprilie, în cea mai recentă escaladare care a început când Trump a impus o suprataxă americană menită să reducă deficitul comercial al Americii. Incluzând o taxă de 20 % evaluată la începutul acestui an pentru rolul Chinei în traficul de fentanil, rata tarifelor americane aplicate Chinei este acum de 145 %.

Boeing are încă în stoc numeroase avioane finalizate care au fost inițial destinate companiilor aeriene chineze. Constructorul american de avioane a avertizat că o escaladare a disputei comerciale ar putea afecta, de asemenea, lanțurile de aprovizionare care au fost grav afectate de pandemie și care abia recent au dat semne de revenire la normal.