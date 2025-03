Cea mai puternică rachetă europeană oferită Ucrainei, echivalentul sistemului Patriot, tocmai a doborât primul său avion de luptă rusesc

Una dintre cele două baterii de rachete sol-aer SAMP/T ale Ucrainei a doborât pentru prima dată un avion de război rusesc. Evident, aceasta este o veste bună pentru Ucraina, care s-ar putea baza mai mult pe sistemul franco-italian de apărare aeriană – răspunsul Europei la Patriot-ul american, relatează Forbes.

Cu toate acestea, vestea ascunde raritatea SAMP/Ts – și a rachetelor Aster ale acestora – nu doar în Ucraina, ci peste tot.

„Există o aeronavă confirmată”, a declarat Yuriy Ihnat, un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, la un eveniment recent al industriei. Ucraina a primit baterii SAMP/T separate, fiecare cu radare și lansatoare, din Franța și Italia. O baterie SAMP/T de 500 de milioane de dolari poate lovi avioane și rachete de la o distanță de 90 de mile.

Este singura alternativă occidentală la Patriot, din care Ucraina a primit aproximativ șase baterii de la Statele Unite, Germania, România și Țările de Jos.

Kievul are mare nevoie de un plan de rezervă pentru interceptarea avioanelor și rachetelor rusești, pe fondul haosului geopolitic provocat de administrația tot mai apropiată de Rusia a președintelui american Donald Trump.

Cerând Ucrainei să pună capăt unui război pe care nu l-a început, Trump a oprit ajutorul SUA pentru Ucraina la sfârșitul lunii trecute și a fost de acord să îl reia doar după ce oficialii ucraineni s-au angajat să respecte un cadru de încetare a focului greu de pus în aplicare, care ar necesita acordul Rusiei – acord care s-ar putea dovedi imposibil de obținut.

Cancelarul german ales, Friedrich Merz, a luat-o înainte luna trecută, când a făcut apel la Europa să obțină „independența strategică” față de Statele Unite, care, sub conducerea lui Trump, au amenințat să forțeze Canada și Groenlanda daneză să devină parte a Statelor Unite.

Fără acces fiabil la sistemul american Patriot, Ucraina ar putea pierde – cel puțin temporar – o mare parte din protecția sa împotriva bombardamentelor rusești.

Șapte baterii de rachete vitale

Cele două SAMP/T și cele șase Patriot cu care operează în prezent forțele aeriene ucrainene ar trebui, în teorie, să asigure puțin mai mult decât minimul necesar de apărare aeriană la distanță a celor mai mari orașe ucrainene. Anul trecut, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa are nevoie de cel puțin șapte din cele mai bune baterii de apărare aeriană.

Principala problemă cu ambele sisteme este aprovizionarea cu rachete. Nu este clar câte rachete a primit Ucraina, dar este demn de remarcat faptul că a fost o știre de prima pagină când administrația fostului președinte american Joe Biden a aranjat ca Ucraina să primească 90 de rachete Patriot din stocurile israeliene.

Firma americană Lockheed Martin produce aproximativ 500 de rachete Patriot pe an și speră să ajungă la 650 pe an până în 2027. O nouă uzină de rachete Patriot este în construcție în Germania, dar va avea nevoie de ani de zile pentru a fi echipată. Obiectivul Lockheed pentru producția globală de rachete Patriot este de doar 750 de rachete pe an.

Rachetele Aster ale SAMP/T sunt și mai rare. Franța și Italia au comandat 700 de Aster în 2022. Franța, Italia și Regatul Unit, care trage Asters de pe nave de război, au plătit săptămâna trecută pentru încă 220 de rachete. Unele dintre aceste rachete ar putea ajunge în Ucraina. Cel mai probabil, ele vor înlocui Asters mai vechi pe care cele trei țări le donează Kievului.

Dar producătorul european de rachete MBDA are nevoie de aproximativ doi ani pentru a produce un singur Aster. Aceasta înseamnă cu câteva luni mai mult decât îi ia companiei Lockheed să producă un Patriot și, în mod clar, prea lent pentru a salva Ucraina.