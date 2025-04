Microsoft transformă Windows 11 în spyware, compania insistă cu lansarea Recall

Pe lângă Browser History acum trebuie să ștergem și Recall History

Legat de aplicații pe care nimeni nu le solicită și pe care nimeni nu le dorește în computerul propriu mai jos avem detalii oferite de Microsoft legat de aplicația Recall. Dacă compania caută motive pentru care adopția sistemului de operare Windows 11 este încă sub nivelul Windows 10, aplicația Recall este unul dintre acestea.

Deși prezentată sub pretextul posibilității căutării de informații în acțiunilor anterioare din computer este totuși transparentă intenția Microsoft de a utiliza această aplicație de generare constantă și continuă de instantanee, screen shot-uri ale întregului ecran, pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială AI. Aplicația Recall este instalată de modelul local AI si va utiliza procesoarele NPU (neural processing unit).

Microsoft insistă să lanseze treptat caracteristica Windows Recall alimentată de inteligență artificială, momentan doar pentru Insiders în canalul Release Preview înainte de a o face disponibilă în general pentru toți utilizatorii Windows cu PC-uri Copilot+.

Deși inițial Microsoft dorea să instaleze Recall pe toate versiunile Windows 11 24H2 fără posibilitatea de a putea dezinstalata aplicația, în prezent, în urma reacției utilizatorilor, este o funcție Windows opt-in care face capturi ale întregului ecran, pentru ferestre active la fiecare câteva secunde, le analizează și le permite utilizatorilor Windows 11 să caute text în instantanee folosind limbajul natural.

După cum a spus echipa programului Windows Insider joi, Recall poate fi întreruptă ori de câte ori este necesar și va permite accesul la datele pe care le captează numai după autentificare prin Windows Hello.

„Pentru a folosi Recall, va trebui să vă optați pentru salvarea instantaneelor (screen shot), care sunt imagini ale activității dvs., și să vă înscrieți în Windows Hello pentru a vă confirma prezența, astfel încât numai dvs. să vă puteți accesa instantaneele. Aveți întotdeauna controlul asupra instantaneelor ​​salvate și puteți întrerupe salvarea instantaneelor ​​în orice moment”, se spune în comunicat.

„Recall va face instantanee regulate și vă va ajuta să găsiți lucrurile mai rapid și mai ușor. Când trebuie să găsiți sau să reveniți la ceva ce ați făcut anterior, deschideți Recall și autentificați-vă cu Windows Hello. Când ați găsit ceea ce căutați, puteți redeschide aplicația, site-ul web sau documentul sau puteți utiliza funcția „Click to do” pentru a acționa asupra oricărei imagini sau text din instantaneul pe care l-ați găsit.”

Recall este acum disponibilă pentru toți utilizatorii Windows 11 Insider din Canalul de previzualizare a lansării care au instalat Windows 11 Build 26100.3902 (KB5055627).

Etichetat ca un coșmar pentru intimitate, confidențialitate și siguranța datelor

După ce a fost introdus în mai 2024, mulți au descris inițial Recall ca un coșmar pentru confidențialitate, după ce experții în securitate au avertizat că este un risc potențial de securitate, deoarece atacatorii l-ar putea folosi cu ușurință pentru a fura datele utilizatorilor.

Pentru a rezolva aceste preocupări, Microsoft a creat în Recall o funcție de înscriere obligatorie care solicită utilizatorilor să-și confirme identitatea și prezența în fața ecranului folosind Windows Hello.

Potrivit companiei din Redmond, Recall a fost, de asemenea, actualizat pentru a filtra informațiile sensibile, inclusiv acreditările (username și parole) și numerele de card de credit, și are acum și posibilitatea de a exclude capturarea anumitor aplicații, site-uri web sau sesiuni de navigare privată.

Referitor la dispozitivele cu Windows pe care companiile le oferă angajaților, în mod implicit, Recall este dezactivată și eliminată pe dispozitivele gestionate. Administratorii IT pot alege dacă doresc să permită ca Recall să fie utilizat în organizațiile lor, iar utilizatorii, singuri, nu vor putea să o activeze pe dispozitivul lor gestionat dacă Allow Policy este dezactivată. Administratorii IT, pe cont propriu, nu pot începe să salveze instantanee pentru utilizatorii finali. Recall este o aplicație care necesită consimțământul utilizatorului final pentru a salva instantanee. Utilizatorii pot alege să activeze sau să dezactiveze salvarea instantaneelor ​​pentru ei înșiși oricând. Administratorii IT pot seta doar politici care oferă utilizatorilor opțiunea de a activa salvarea instantaneelor ​​și de a configura anumite politici pentru Recall.

În septembrie, David Weston, VP Microsoft pentru Enterprise și OS Security, a mai spus că Recall include acum protecție împotriva atacurilor malware și permite utilizatorilor să ajusteze setările de stocare, să șteargă instantanee și să dezactiveze complet salvarea instantaneelor.

În pagina de suport Microsoft susține că aplicația Recall nu partajează instantanee sau date asociate cu Microsoft sau terțe părți și nici nu este partajată între diferiți utilizatori Windows de pe același dispozitiv. Însă Microsoft nu specifică nimic despre modelul AI prin intermediul căruia veți folosi Recall, dacă și cu cine va partaja aceste informații. De reținut este că aplicația Recall nu gestionează decât efectuarea instantaneelor, snapshoturilor și stocarea lor. De interpretarea acestora, funcțiile de căutare si utilizare a informațiilor se va ocupa agentul AI local care va comunica cu modelul AI din cloud.

Față de varianta inițială de acum un an, Microsoft a adus multe modificări aplicației pentru protejarea intimității, confidențialității și siguranței datelor care par să răspundă preocupărilor utilizatorilor. Însă nu reușește să răspundă in totalitate acestor preocupări.

Astfel următoarea întrebare rămâne fără un răspuns clar: Ce valoare va mai avea utilizarea unei aplicații de comunicare criptată end-to-end dacă Microsoft va avea acces la aceste informații direct de la sursă, în timp ce scriem mesajul, înainte de a fi supuse procesului de criptare.

Microsoft (și prin intermediul Microsoft toate serviciile și agențiile guvernamentale cu nume format din trei litere) nu va avea nevoie de acces direct la dispozitivul tău, va putea executa doar o interogare a agentului AI din dispozitiv pentru a afla aceste informații. Deja știm cât de detaliate pot fi rapoartele de cercetare efectuate de modelele AI, care, de asemenea, citează și sursa.

Recall la lansarea din Aprilie va fi disponibil doar pe dispozitive Copilot+ care au in dotare NPU capabil să furnizeze o putere de procesare de minim 40 TOPs.

După două întârzieri în Iunie și Octombrie 2024, Microsoft a început să lanseze prima previzualizare Recall pentru PC-urile Snapdragon Copilot+ în Noiembrie 2024 și l-a extins la computerele Intel și AMD Copilot+ o lună mai târziu.

Un memento pentru utilizatorii care intenționează să achiziționeze un astfel de dispozitiv și să activeze, sau nu Recall, în special cei care lucrează cu informații sensibile cu ar fi jurnaliști, avocați, ONG-uri, etc., Microsoft poate oricând să modifice atât modalitatea de funcționare și activare, cât și disponibilitatea pentru alte versiuni de dispozitive și variante Windows 11 printr-un simplu update.