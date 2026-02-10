Inteligența artificială a devenit omniprezentă în viața adolescenților din România, indică un sondaj realizat de World Vision România. Potrivit datelor, 99% dintre adolescenți folosesc aplicații sau platforme care integrează AI, cel puțin ocazional, iar peste 80% spun că au întâlnit conținut fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, sub formă de texte, imagini sau videoclipuri.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 604 elevi, majoritatea liceeni. Deși studiul nu este reprezentativ la nivel național, organizația subliniază că rezultatele oferă „un semnal important” despre modul în care tinerii folosesc AI și despre riscurile cu care se confruntă în mediul digital. Datele au fost făcute publice în contextul Zilei Siguranței pe Internet.

AI, instrument uzual pentru școală, dar puțin discutat în clasă

Pentru mulți adolescenți, inteligența artificială a devenit un instrument obișnuit în procesul educațional. 62,42% dintre respondenți declară că folosesc AI des sau uneori pentru teme sau proiecte școlare, iar 22,52% spun că utilizează zilnic aplicații cu AI.

În contrast, 54,64% dintre elevi afirmă că profesorii discută rar sau deloc despre inteligența artificială la școală, ceea ce indică un decalaj între utilizarea intensă a tehnologiei și nivelul de ghidaj oferit în mediul educațional formal.

Mai mult, 82,11% dintre adolescenți spun că li s-a întâmplat să folosească AI pentru o temă fără a înțelege complet răspunsul generat, o situație care ridică semne de întrebare legate de învățarea reală și de dezvoltarea gândirii critice.

În lipsa unei strategii clare privind folosirea responsabilă a inteligenței artificiale în școli, adolescenții ajung să se informeze din surse informale. 37,25% dintre respondenți spun că au învățat despre utilizarea sigură a AI exclusiv din online și de pe rețelele sociale, în timp ce 24,01% afirmă că nu au primit informații despre acest subiect din nicio sursă.

World Vision avertizează că această combinație – utilizare frecventă și ghidaj redus – mută responsabilitatea pentru siguranță aproape exclusiv asupra copiilor, într-un mediu în care informația nu este întotdeauna structurată, validată sau adaptată vârstei.

Dezinformarea generată de AI, o realitate cotidiană

Unul dintre cele mai sensibile rezultate ale sondajului vizează expunerea la conținut fals. 80,96% dintre adolescenți afirmă că au întâlnit online conținut generat de AI care s-a dovedit a fi fals.

Deși 82,95% consideră că pot recunoaște conținutul creat cu AI, doar 21,03% spun că verifică întotdeauna informațiile generate de inteligența artificială folosind alte surse, iar 11,59% recunosc că nu le verifică niciodată.

În ceea ce privește introducerea de date personale în aplicațiile AI, rezultatele sunt împărțite. 46,69% dintre respondenți declară că nu introduc niciodată informații personale, însă aproape jumătate spun că fac acest lucru cel puțin ocazional. Totodată, 70,53% afirmă că sunt conștienți, destul de mult sau foarte mult, de faptul că aplicațiile AI pot salva și analiza datele introduse.

Pentru unii adolescenți, inteligența artificială devine și un spațiu de sprijin emoțional. 39,24% declară că folosesc uneori sau des AI pentru sfaturi legate de emoții, stres sau probleme personale, în special atunci când relațiile de suport cu adulții sunt insuficiente.

Cu toate acestea, atunci când se confruntă cu o problemă personală, 39,40% spun că cer ajutor în primul rând părinților sau familiei, în timp ce 14,07% afirmă că nu vorbesc cu nimeni, iar 4,30% apelează direct la AI sau aplicații digitale.

Apel la politici publice și educație digitală

Pe baza rezultatelor, World Vision România solicită adoptarea unor măsuri clare, printre care:

o strategie națională pentru folosirea responsabilă a AI în școli , cu ghiduri pentru profesori și elevi;

, cu ghiduri pentru profesori și elevi; educație media și digitală , cu accent pe verificarea informațiilor, combaterea dezinformării și protecția datelor;

, cu accent pe verificarea informațiilor, combaterea dezinformării și protecția datelor; formarea profesorilor pentru integrarea inteligenței artificiale în procesul educațional;

pentru integrarea inteligenței artificiale în procesul educațional; sprijin pentru părinți , prin ghiduri și programe de informare;

, prin ghiduri și programe de informare; sancțiuni pentru rețelele sociale care nu aplică legislația europeană și națională.

În acest context, organizația anunță organizarea unui webinar live pe Instagram, pe 11 februarie, intitulat „Ai nevoie de AI?”, adresat adolescenților, care va aborda atât beneficiile, cât și riscurile inteligenței artificiale, inclusiv impactul asupra educației și sănătății mintale.