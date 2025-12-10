VIDEO Google va lansa o pereche de ochelari cu AI în 2026, pe modelul Meta RayBan

Google a anunțat că dezvoltă două categorii de ochelari cu inteligență artificială, având deja un produs care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare, titrează StartupCafe. Ochelarii cu funcţii de inteligenţă artificială par a fi noul focus principal pe partea de hardware al companiilor de tehnologie, Meta, Google şi altele având planuri în acest sens.

Google deja lucrează la două perechi de ochelari VR

Compania americană susține că are deja în lucru două categorii de ochelari cu AI, cu și fără ecrane. În cazul celei de-a doua, interacţiunea se va face prin comenzi vocale. Ochelarii cu ecran vor fi primii care vor intra pe piaţă, urmând să fie lansaţi anul viitor. În mod normal, aceştia ar trebui să fie şi mai scumpi decât cei fără ecran.

Pentru ochelarii cu ecran, Google va colabora, printre alţii, cu Samsung, Warby Parker şi Gentle Monster. Niciunul dintre parteneri nu a prezentat încă designul final pentru componentele pe care le creează. Viitorii ochelari Google vor avea un design mai apropiat de ochelarii obişnuiţi, ceea ce ar trebui să ajute în adoptarea pe scară largă.