Cum schimbă dronele transportul probelor medicale și timpii de analiză

Transportul probelor biologice a fost, multă vreme, o verigă invizibilă a medicinei de laborator. Din momentul recoltării și până la primirea rezultatului de către pacient, există o cursă contra cronometru: proba trebuie să ajungă repede, în siguranță și într-un flux care să nu fie blocat de trafic, distanță sau aglomerație. În România, MedLife a mutat această etapă într-o zonă tehnologică nouă, folosind drone pentru transportul probelor biologice și transformând această etapă într-o parte activă a performanței medicale.

Ce înseamnă asta, concret, pentru pacient?

Noul sistem de transport reduce timpul de livrare al probelor biologice cu peste 50% față de transportul terestru, ceea ce înseamnă că o probă intră mai repede în lucru în laboratorul specializat, iar timpul dintre momentul recoltării și primirea rezultatului se scurtează considerabil. Pacienții au avantajul de a primi într-un timp mai scurt rezultatele pentru 76% din gama de analize de laborator, iar pentru o mare parte dintre analize, rezultatele sunt oferite chiar în 24 de ore. Pentru probele care necesită timp biologic de procesare, cum sunt cele de bacteriologie, intervalul nu poate fi redus sub limitele tehnice ale laboratorului, însă transportul mai rapid elimină întârzierile de traseu.

La nivel internațional, dronele sunt deja folosite pentru a transporta probe de sânge, vaccinuri și materiale medicale în sisteme de sănătate care au înțeles că viteza de transport influențează direct accesul la servicii și timpul de răspuns. În acest context, proiectul MedLife este o adaptare locală a unei direcții globale: mutarea unei părți din infrastructura medicală în zona tehnologiilor autonome. În plus, cadrul european a favorizat acest tip de dezvoltare. Uniunea Europeană a adoptat Regulamentele 2019/945 și 2019/947, care au creat un mediu avansat pentru operațiuni complexe cu drone, făcând posibil și acest tip de proiect în logistică medicală.

MedLife a construit sistemul pe baza a dronelor Swoop Aero Kite, dotate cu tehnologie de ultimă generație și softuri performante, care permit transportul probelor în condiții depline de siguranță. Dronele zboară cu o viteză de aproximativ 122 km/h, ceea ce schimbă modul în care este gestionat fluxul probelor: acestea ajung mai repede la laborator, intră mai devreme în procesare și scurtează intervalul până la eliberarea rezultatului. De exemplu, în zona de vest a țării, durata medie de transport este de aproximativ 19–28 de minute pe sens de la punctele de recoltare până la Oradea, iar între Oradea și Arad zborul durează mai puțin de o oră.

Cel mai lung traseu de zbor cu drona din Europa pentru probe medicale

Printre primele rute inaugurate de MedLife este cea dintre Oradea și Arad, care are 120 km, fiind cel mai lung traseu de zbor cu drona pentru probe medicale din Europa, parcurs în mai puțin de o oră. Aici se vede cel mai bine ce aduce sistemul: viteză, stabilitate și independență față de trafic sau blocaje urbane. În mod practic, probele sunt transportate din punctele de recoltare către Laboratorul MedLife Oradea, unde sunt recepționate și selectate pentru procesare. Analizele mai complexe sunt direcționate către Laboratorul MedLife Arad, în funcție de tipul investigației.

Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group, leagă proiectul de direcția de tehnologizare a companiei și spune că, alături de expertiza medicilor, performanța medicală se bazează și pe mijloace tehnologice avansate. El subliniază că investițiile constante în inovație și deschiderea către experiment au consolidat poziția companiei și au contribuit la modernizarea medicinei românești. De altfel, odată cu introducerea sistemului de transport cu drone pentru probele biologice de laborator, MedLife a devenit primul operator medical privat din România și Europa Centrală și de Est care utilizează dronele pentru transportul probelor de laborator și unul dintre puținii operatori medicali din Europa care transportă în mod curent probe biologice pe distanțe medii și mari.

Dacă drona ar fi doar un dispozitiv spectaculos, ar produce atenție. În momentul în care intră într-un circuit de laborator, cu rute, puncte de recoltare și timpi de zbor, devine instrument operațional. Proba intră mai repede în lucru, iar laboratorul poate organiza mai eficient fluxul de analiză. Transportul probelor nu mai este o etapă pasivă, ci influențează direct timpul de răspuns.

Pentru majoritatea analizelor, pacienții pot beneficia de rezultate în aceeași zi, iar acest sistem crește șansa unui diagnostic mai rapid și a unui tratament primit la timp. În plus, proiectul are și o componentă de sustenabilitate, prin utilizarea unei alternative de transport cu amprentă de carbon mai scăzută decât transportul rutier.

Caracteristicile tehnice ale dronelor

Caracteristicile tehnice explică de ce sistemul funcționează în regim operațional. Dronele sunt echipate cu sistem de detectare și evitare, DAA (Detect and Avoid), capabil să identifice emisiunile de poziție ale altor aeronave prin intermediul unui radiofar. Utilizează computer vision și inteligență artificială pentru identificarea punctului de aterizare și pentru zborul de precizie. Sunt complet autonome, toate fazele zborului fiind conduse de computerul de control de la bord, iar designul redundant include sisteme de rezervă pentru protecție în caz de defecțiune. Un singur operator poate monitoriza simultan mai multe drone, iar intervenția umană rămâne limitată la încărcarea și descărcarea probelor.

Partenerul logistic al proiectului, Skyy Network, este o companie australiană cu expertiză în aviația cu și fără pilot și în integrarea dronelor în procesele de business.

Dronele, folosite și în scop de educație și prevenție

Utilizarea dronelor nu s-a oprit la rutele fixe. În ultimii doi ani, MedLife a folosit sistemul de transport cu drone și în cadrul marilor festivaluri, integrându-l în programul de educație sexuală și prevenție Testat e Hot. Utilizarea dronelor în acest context a reprezentat o premieră pentru festivalurile din România și a demonstrat aplicabilitatea tehnologiei și în afara circuitelor medicale clasice.

Această extindere are și o miză socială. Tehnologia apropie prevenția de un public tânăr, obișnuit cu accesul rapid la servicii și informații. În același timp, sistemul poate deveni relevant și în zone greu accesibile, unde transportul rutier este lent sau impredictibil.

În condițiile în care sistemele medicale sunt presate de volum, valoarea nu vine doar din performanța analizorului de laborator, ci și din rapiditatea cu care proba ajunge la el. Drona nu salvează singură o viață, dar poate salva timp medical. Iar în multe situații, timpul câștigat influențează viteza diagnosticului și a intervenției.

MedLife este singura companie din Europa Centrală și de Est care are disponibil acest serviciu de transport al probelor biologice cu drone. Folosirea dronelor mai întâi pe rute fixe, apoi în contexte speciale, arată o etapă de maturizare: tehnologia iese din zona de test și intră în uz constant.

Pe termen lung, valoarea unui astfel de sistem va fi dată de felul în care reduce distanța dintre recoltare și analiză, stabilizează fluxul de transport și permite organizarea testărilor în hub-uri regionale. În medicina de laborator, unde fiecare oră contează, această schimbare arată că infrastructura medicală înseamnă astăzi mai mult decât clădiri și echipamente. Înseamnă capacitatea de a integra transportul, datele și tehnologia într-un sistem coerent. În această logică, drona devine o piesă concretă din medicina de acum.