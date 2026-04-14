Testul de sânge care poate muta cu ani mai devreme detecția cancerului pulmonar

În ultimii ani, medicina de laborator a început să schimbe modul în care sunt detectate bolile oncologice, mutând accentul de la diagnostic la identificarea timpurie a riscului. Dacă până recent cancerul pulmonar era descoperit în principal prin imagistică, atunci când leziunile deveneau vizibile, noile tehnologii introduc un alt tip de abordare: detectarea reacției biologice a organismului înainte ca tumora să fie evidentă clinic. Astăzi, această etapă este reprezentată de testele bazate pe autoanticorpi, care mută investigațiile clasice mai devreme în traseul pacientului. În România, această direcție este deja aplicată în rețeaua MedLife, unde testul EarlyCDT® este utilizat în premieră ca instrument de evaluare a riscului de cancer pulmonar, reconfirmând orientarea către prevenție și medicina predictivă.

Europa mută diagnosticul mai devreme, România încearcă să recupereze decalajul

În Europa, diferența nu mai este dată doar de accesul la tratament, ci de momentul în care boala este descoperită. Conform datelor Comisiei Europene și OECD din 2025, România rămâne peste media Uniunii Europene în ceea ce privește mortalitatea prin cancer pulmonar, iar progresul este mai lent comparativ cu alte state, în principal din cauza diagnosticării în stadii avansate. În paralel, Organizația Europeană de Cancer atrage atenția că extinderea screeningului și integrarea unor metode noi de detecție timpurie sunt esențiale pentru reducerea mortalității evitabile

Regatul Unit a introdus deja programe de screening bazate pe tomografie computerizată cu doză redusă, iar alte state europene sunt în faze avansate de implementare. România nu are încă un program național, iar în absența lui, depistarea continuă să depindă de simptome sau de descoperiri întâmplătoare.

Pe acest fundal, testele de tip EarlyCDT devin relevante pentru că introduc un nivel intermediar între pacient și imagistică, oferind un semnal de risc înainte ca boala să fie vizibilă. În Europa, aceste instrumente sunt deja integrate în modele de screening sau de evaluare a riscului, iar direcția începe să fie preluată și la nivel local, prin inițiative care aduc aceste tehnologii mai aproape de practica curentă.

Un astfel de exemplu este introducerea testului EarlyCDT® în rețeaua MedLife, ca parte a unei abordări care urmărește mutarea intervenției medicale într-un moment timpuriu.

Un test care poate semnala riscul cu ani înainte

EarlyCDT® este un test de screening non-invaziv care identifică autoanticorpi produși de organism ca răspuns la prezența celulelor tumorale. Acest răspuns imun poate apărea cu o medie de până la patru ani înainte ca leziunile să fie vizibile imagistic și, în unele cazuri, chiar cu până la nouă ani mai devreme. Testul acoperă principalele forme de cancer pulmonar, inclusiv carcinomul non-microcelular, carcinomul microcelular și adenocarcinomul.

„EarlyCDT® reprezintă o schimbare de paradigmă în prevenția cancerului pulmonar. Este o soluție care permite identificarea riscului de boală cu mult timp înainte de apariția simptomelor sau semnelor imagistice, oferind medicilor șansa de a interveni cât mai timpuriu. Ne bucurăm să aducem acest test inovator în rețeaua MedLife, în premieră în România, reconfirmând pionieratul diviziei de laboratoare în ceea ce privește adoptarea ultimelor tehnologii și interesul crescut pentru profilaxie”, a declarat Dr. Robert Beke, Director Executiv al Diviziei de Laboratoare MedLife.

Testul este realizat prin metoda ELISA (metodă de laborator care identifică proteine specifice din sânge folosind reacții enzimatice măsurabile), iar pentru pacient presupune o simplă recoltare de sânge. În laborator sunt analizați simultan mai mulți autoanticorpi specifici, iar rezultatul este integrat într-un scor de risc – scăzut, moderat sau sever – care este transmis medicului clinician curant și interpretat în contextul fiecărui pacient. Timpul de eliberare a rezultatului este de aproximativ 15 zile lucrătoare, interval care reflectă complexitatea analizei și integrarea mai multor markeri biologici într-un rezultat unic.

Testul este recomandat în special persoanelor cu factori de risc: fumători sau foști fumători, persoane expuse profesional la substanțe toxice sau pacienți cu istoric familial, dar devine relevant și pentru persoane fără factori evidenți, în contextul creșterii incidenței cancerului pulmonar în rândul nefumătorilor.

Cum se schimbă traseul pacientului în practică

De cele mai multe ori, diferența apare în momentul în care pacientul intră în investigații. Sunt frecvente situațiile în care o persoană ajunge la medic după luni în care simptomele nu au fost suficiente pentru a declanșa investigații complexe. O tuse ușoară sau o stare de oboseală nu conduc imediat la un CT, iar atunci când investigația este făcută, leziunea este deja vizibilă.

Într-un scenariu diferit, un pacient fără simptome evidente, dar cu risc, poate face un test EarlyCDT® în cadrul unui control. Un rezultat de risc moderat sau sever nu stabilește un diagnostic, dar schimbă decizia medicală: investigațiile imagistice sunt recomandate mai devreme, iar traseul începe într-un moment în care boala poate fi încă într-o fază incipientă.

Un alt exemplu apare în cazul nodulilor pulmonari descoperiți întâmplător. În mod obișnuit, acești pacienți intră într-un protocol de monitorizare cu investigații repetate. Integrarea unui test de acest tip poate aduce o informație suplimentară despre riscul real, permițând medicului să ajusteze ritmul și tipul investigațiilor.

Ce arată datele clinice și cum influențează decizia medicală

Datele din studiile clinice internaționale indică o reducere de aproximativ 36% a diagnosticărilor în stadii avansate (III și IV) în rândul pacienților la care testul a fost integrat în traseul de depistare precoce. Această deplasare către stadii mai timpurii are impact direct asupra opțiunilor de tratament și asupra calității vieții, deoarece crește probabilitatea unor intervenții aplicate într-un moment în care boala este mai puțin extinsă.

În același timp, analiza de cost-eficiență arată că utilizarea testului influențează modul în care sunt gestionate cazurile incerte, în special nodulii pulmonari descoperiți incidental. Acești pacienți intră frecvent în programe de monitorizare cu investigații imagistice repetate, fără o estimare clară a riscului. Integrarea unui test de tip EarlyCDT adaugă un criteriu biologic suplimentar, care poate orienta decizia medicală: un risc crescut poate accelera investigațiile, în timp ce un risc scăzut poate susține o abordare mai conservatoare. Astfel, resursele sunt direcționate mai precis către pacienții care au cea mai mare probabilitate de boală

MedLife, prima rețea medicală din România care aduce testul în practica curentă

Introducerea testului EarlyCDT® în România este legată direct de infrastructura care îl susține. MedLife este prima rețea medicală care a adus acest test pe piața locală și îl integrează într-un sistem de laborator construit pentru volum și acces rapid.

În 2025, la nivelul grupului au fost procesate peste 15 milioane de analize de laborator, iar peste 1 milion de pacienți unici au utilizat serviciile diviziei. Rețeaua include peste 40 de laboratoare și peste 250 de puncte de recoltare în mai mult de 100 de localități.

Această infrastructură permite integrarea testului într-un traseu medical coerent. Aproximativ 70% dintre cele peste 2000 de tipuri de analize din portofoliu sunt eliberate în 24 de ore, iar testele complexe devin parte dintr-un flux în care rezultatul este urmat de decizie clinică și investigații suplimentare atunci când este necesar.

Pentru informații despre cost, pregătirea pentru recoltare și disponibilitate, pacienții pot consulta site-ul medlife.ro, pot apela call center-ul (021) 9646 sau se pot adresa direct unităților MedLife.

Tehnologia trebuie susținută de investiții

În spatele unui test de sânge precum EarlyCDT® stă un tip de evoluție care ține mai puțin de un rezultat individual și mai mult de modul în care este construit sistemul medical în jurul pacientului. Tehnologia, în forma ei actuală, ajunge să fie relevantă în momentul în care este susținută de investiții constante, de infrastructură și de decizia unor operatori medicali de a o aduce devreme în practica curentă.

Astfel de tehnologii ajung să conteze atunci când sunt asumate și integrate devreme. În acest proces, rolul unor operatori medicali care investesc constant și aduc rapid inovația în sistem devine esențial pentru un model de sănătate care vrea să țină pasul cu evoluția tehnologică.

Pentru pacient, rezultatul acestor decizii este concret. Se traduce în acces mai devreme la evaluare, în mai multă claritate în momentul investigațiilor și, uneori, într-un parcurs medical care începe înainte ca boala să devină evidentă.