Vaccinurile DNA Origami, următorul pas după vaccinurile cu ARN mesager

O nouă generație de vaccinuri bazate pe tehnologia DNA origami ar putea reprezenta alternativa viitoare la vaccinurile cu ARN mesager (mRNA), și ar oferi în același timp avantaje semnificative în producție și distribuție, anunță ScienceDaily.

De la debutul vaccinurilor COVID-19, primul fiind administrat pe 8 decembrie 2020, tehnologia mRNA a demonstrat un impact major, și a prevenit peste 14 milioane de decese în primul an. Succesul lor a deschis drumul dezvoltării de vaccinuri pentru alte boli infecțioase, precum gripă, RSV, HIV, Zika sau tuberculoză. Totuși, cercetările au arătat și limitările acestei tehnologii: răspunsul imun variază de la o persoană la alta, protecția nu este permanentă, iar producția și distribuția rămân complexe.

Pentru a depăși aceste limite, cercetătorii de la Wyss Institute de la Harvard și Dana-Farber Cancer Institute au dezvoltat platforma DoriVac, un vaccin bazat pe nanotehnologia DNA origami, care funcționează atât ca vaccin, cât și ca adjuvant. Vaccinurile DoriVac sunt concepute pentru a viza regiunea HR2 a proteinelor spike ale mai multor virusuri, inclusiv SARS-CoV-2, HIV și Ebola.

Testele pe șoareci au arătat că vaccinurile generează răspunsuri imunologice puternice, atât de tip humoral, cât și celular. Pentru a verifica eficiența în modele umane, cercetătorii au utilizat tehnologia microfluidică Organ Chip, simulând un ganglion limfatic uman, unde s-a constatat o activare semnificativă a celulelor imunitare. Comparativ cu vaccinurile mRNA, DoriVac a demonstrat o stabilitate mai mare și o producție mai simplă, fără nevoia de condiții stricte de refrigerare.

Structura vaccinurilor DoriVac se bazează pe nanostructuri de DNA auto-asamblate, cu molecule adjuvante aranjate la distanțe precise pe o față și antigene pe cealaltă, asigurând o stimulare optimă a răspunsului imun. Această abordare ar putea permite adaptarea rapidă a vaccinurilor la noi virusuri și oferă o protecție de lungă durată, reducând dependența de lanțul de frig și de producția complexă specifică vaccinurilor mRNA.

Cercetătorii consideră că platforma DoriVac reprezintă un pas important pentru vaccinurile viitorului, cu potențial global, capabilă să ofere protecție eficientă împotriva bolilor infecțioase și să depășească unele dintre limitările actualelor vaccinuri.

