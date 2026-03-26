Pastilele cu insulină ar putea înlocui injecțiile zilnice pentru diabetici

De mai bine de un secol, cercetătorii au urmărit ideea unei insuline administrate sub formă de pastile, adesea descrisă drept tratamentul „ideal” pentru diabet. Problema a fost însă corpul uman. Enzimele din sistemul digestiv descompun insulina înainte ca aceasta să-și poată exercita efectul, iar intestinul nu are un mecanism natural de absorbție a hormonului în sânge. Drept urmare, mulți pacienți depind în continuare de injecțiile zilnice, care afectează considerabil calitatea vieții.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O echipă de la Universitatea Kumamoto, condusă de conf. univ. Shingo Ito, a dezvoltat recent o soluție promițătoare, descrisă în revista Molecular Pharmaceutics. Cercetătorii au folosit un peptid ciclic, denumit peptidul DNP, care poate trece prin intestinul subțire și oferă o platformă prin care insulina poate fi administrată oral, într-un mod până acum imposibil, afirmă ScienceDaily.

Pentru a facilita absorbția insulinei prin intestin, echipa a conceput două strategii eficiente. Prima, bazată pe interacțiune, combină un peptid modificat „D-DNP-V” cu insulina stabilizată cu zinc. Testată pe modele animale de diabet, atât induse chimic (șoareci STZ), cât și genetice (șoareci Kuma), această combinație a normalizat rapid nivelul glicemiei, și a menținut controlul glucozei cu o doză zilnică timp de trei zile consecutive.

A doua strategie, bazată pe legături covalente, utilizează chimia „click” pentru a atașa direct peptidul DNP la insulină, obținând un „conjugat DNP-insulină” care a redus la fel de eficient glicemia.

Un avantaj major al acestei platforme este reducerea semnificativă a dozelor necesare. Până acum, administrarea orală a insulinei necesita doze de până la zece ori mai mari decât injecțiile. Noua tehnologie atinge o biodisponibilitate farmacologică de aproximativ 33-41% comparativ cu injecțiile subcutanate, ceea ce face ca insulina orală să devină mult mai practică pentru utilizarea reală.

„Injecțiile cu insulină rămân o povară zilnică pentru mulți pacienți”, a declarat conf. univ. Shingo Ito. „Platforma noastră pe bază de peptide oferă o cale nouă pentru administrarea orală a insulinei și ar putea fi aplicabilă și formulărilor de insulină cu acțiune prelungită sau altor biologice injectabile”.

George Radu George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.