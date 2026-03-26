Pastilele cu insulină ar putea înlocui injecțiile zilnice pentru diabetici

De mai bine de un secol, cercetătorii au urmărit ideea unei insuline administrate sub formă de pastile, adesea descrisă drept tratamentul „ideal” pentru diabet. Problema a fost însă corpul uman. Enzimele din sistemul digestiv descompun insulina înainte ca aceasta să-și poată exercita efectul, iar intestinul nu are un mecanism natural de absorbție a hormonului în sânge. Drept urmare, mulți pacienți depind în continuare de injecțiile zilnice, care afectează considerabil calitatea vieții.
O echipă de la Universitatea Kumamoto, condusă de conf. univ. Shingo Ito, a dezvoltat recent o soluție promițătoare, descrisă în revista Molecular Pharmaceutics. Cercetătorii au folosit un peptid ciclic, denumit peptidul DNP, care poate trece prin intestinul subțire și oferă o platformă prin care insulina poate fi administrată oral, într-un mod până acum imposibil, afirmă ScienceDaily.
Un avantaj major al acestei platforme este reducerea semnificativă a dozelor necesare
Pentru a facilita absorbția insulinei prin intestin, echipa a conceput două strategii eficiente. Prima, bazată pe interacțiune, combină un peptid modificat „D-DNP-V” cu insulina stabilizată cu zinc. Testată pe modele animale de diabet, atât induse chimic (șoareci STZ), cât și genetice (șoareci Kuma), această combinație a normalizat rapid nivelul glicemiei, și a menținut controlul glucozei cu o doză zilnică timp de trei zile consecutive.
A doua strategie, bazată pe legături covalente, utilizează chimia „click” pentru a atașa direct peptidul DNP la insulină, obținând un „conjugat DNP-insulină” care a redus la fel de eficient glicemia.
Administrarea orală a insulinei necesita doze de până la zece ori mai mari decât injecțiile
Un avantaj major al acestei platforme este reducerea semnificativă a dozelor necesare. Până acum, administrarea orală a insulinei necesita doze de până la zece ori mai mari decât injecțiile. Noua tehnologie atinge o biodisponibilitate farmacologică de aproximativ 33-41% comparativ cu injecțiile subcutanate, ceea ce face ca insulina orală să devină mult mai practică pentru utilizarea reală.
„Injecțiile cu insulină rămân o povară zilnică pentru mulți pacienți”, a declarat conf. univ. Shingo Ito. „Platforma noastră pe bază de peptide oferă o cale nouă pentru administrarea orală a insulinei și ar putea fi aplicabilă și formulărilor de insulină cu acțiune prelungită sau altor biologice injectabile”.
Acest articol face parte din seria editorială MedTech by MedLife, un demers dedicat inovației și tehnologiilor care transformă medicina — de la inteligență artificială și aparatură medicală robotică sau imagistică avansată la cercetare în genomică și digitalizarea serviciilor de sănătate.
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, investește constant în tehnologii avansate de diagnostic și tratament, integrând în fluxurile de lucru soluții bazate pe AI, chirurgie robotică, analize genetice, automatizare sau drone pentru transportul probelor de laborator. Prin adoptarea rapidă a inovațiilor, MedLife contribuie la dezvoltarea unui ecosistem modern, centrat pe pacient, în care prevenția și precizia sunt susținute de date și tehnologie.
Obiectivul acestui proiect este de a explora modul în care inovația redefinește practica medicală și experiența pacientului, într-o lume în care medicina devine din ce în ce mai personalizată, predictivă și digitală. Mai multe informații despre inițiativele și tehnologiile MedLife sunt disponibile pe site-ul www.medlife.ro.