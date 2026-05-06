Tineco, unul dintre liderii globali pe piața aspiratoarelor cu spălare, a fost desemnat de Euromonitor International brandul nr. 1 la nivel mondial în categoria aspiratoarelor de uz casnic cu aspirare și spălare simultană, pentru al patrulea an consecutiv.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această recunoaștere, venită din partea unei companii de referință în cercetarea de piață, reconfirmă poziția de lider a Tineco și contribuția sa la dezvoltarea soluțiilor inteligente de curățenie pentru locuințe.

În ultimii ani, Tineco a redefinit standardele curățeniei moderne în locuințe. Prin îmbinarea tehnologiei avansate cu un design contemporan și funcțional, brandul a atras peste 24 de milioane de utilizatori la nivel global și a înregistrat o creștere remarcabilă pe piețele internaționale.

Această evoluție este confirmată și de datele Euromonitor International, potrivit cărora Tineco a obținut o cotă de piață globală de 35% în 2025, menținându-și, pentru al patrulea an consecutiv, poziția de brand nr. 1 la nivel mondial în categoria aspiratoarelor cu aspirare și spălare. Rezultatul consolidează poziția Tineco ca lider în domeniul întreținerii inteligente a pardoselilor și reflectă angajamentul companiei de a crea produse performante și de încredere pentru milioane de gospodării din întreaga lume.

„Faptul că Euromonitor International ne-a desemnat brandul nr. 1 la nivel mondial în categoria aspiratoarelor cu spălare și aspirare, pentru al patrulea an consecutiv, este un motiv de mândrie, dar și o provocare de a continua să inovăm”, a declarat Ling Leng, CEO Tineco. „Această realizare reflectă angajamentul nostru față de inovație și convingerea că tehnologia ar trebui să simplifice viața, nu să o complice. Pe măsură ce industria curățeniei evoluează către soluții mai inteligente și mai durabile, Tineco va continua să fie un pionier în acest domeniu, aducând în tot mai multe locuințe produse inteligente, proiectate cu gândul la nevoile reale ale consumatorilor moderni”, a completat acesta.

Spiritul inovator al Tineco se regăsește în întreaga sa gamă de produse, creată pentru a răspunde nevoilor reale de curățenie ale locuințelor moderne.

În România, Tineco a lansat recent mai multe modele care completează portofoliul local și răspund unor nevoi diferite de utilizare. Printre acestea se numără Floor One S9 Artist Steam Pro, un model cu funcții avansate de curățare și tehnologie cu abur la 160°C, conceput pentru îndepărtarea eficientă a petelor dificile și a grăsimii, dar și Floor One S9 Scientist, adresat utilizatorilor atrași de tehnologie, cu funcții smart, soluții avansate de curățare și un design cyber future. Din aceeași gamă fac parte și Floor One S7 Max Gold, care combină performanța ridicată cu un design premium, potrivit unui stil de viață modern, precum și Floor One S5 Stretch Gold, optimizat pentru flexibilitate și acces extins în zonele greu accesibile.

Produsele Tineco sunt disponibile în peste 10.000 de locații de retail din întreaga lume, , precum și în magazinele online oficiale Tineco, precum tinecostore.ro. Compania continuă să investească în expansiunea globală și în dezvoltarea de produse, având planificate pentru 2026 noi inovații și extinderi de categorii.

*Sursa: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; rezultat înregistrat în funcție de volumul global al vânzărilor retail (în unități) de aspiratoare cu spălare și aspirare pentru uz casnic în 2022, 2023 și 2024, și 2025. Aspiratoarele cu spălare și aspirare pentru uz casnic sunt definite ca dispozitive care dispersează apă curată (sau soluție de curățare) pentru a spăla pardoselile dure și aspiră ulterior apa murdară și resturile. Bazat pe cercetarea finalizată în martie 2026.

**Date din înregistrările oficiale de vânzări nete Tineco (ian. 2020 – martie. 2026).

Despre Tineco

Fondată în 1998, Tineco a lansat în 2019 primul aspirator inteligent din lume. Astăzi, brandul este un lider global în domeniul electrocasnicelor inteligente pentru casă, cu un portofoliu extins în categoriile de îngrijire a pardoselilor, bucătărie și îngrijire personală. Tineco își menține angajamentul de a face viața mai ușoară prin tehnologii inteligente și dezvoltarea constantă de noi dispozitive și soluții inovatoare pentru locuințele moderne.

Cu peste 24 de milioane de utilizatori la nivel global, în piețe cheie precum America de Nord, Europa și Asia, Tineco continuă să inoveze și să dezvolte produse de înaltă calitate. De la aspiratoare inteligente la sisteme avansate de curățenie, Tineco rămâne un brand de referință în industrie.

Pentru mai multe informații și inspirație în materie de curățenie, vă invităm să vizitați www.tinecostore.ro și să ne urmăriți în social media pe:

Instagram@Tineco.Romania

TikTok @tinecoromania

FacebookTineco.romania

Youtube @TinecoRomania